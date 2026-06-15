İBB Davası’nda 50. gün! Geçen hafta Türkiye 'çıplak arama' ifadesi ile sarsılmıştı

İBB’ye yönelik davada 50. duruşma günü başlıyor. Geçen hafta Medya A.Ş.’nin eski yöneticileri ve tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Yeni haftada önce Fatoş Ayık’ın yarım kalan sorgusuna devam edilecek. Ardından Serap Karay ve Taner Çetin’in savunmalarına geçilmesi bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, duruşmada yaşanan gelişmeleri canlı olarak aktaracak.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Duruşmada daha önce savunma yapan Medya A.Ş.’nin eski genel müdürlerinden Fatoş Pınar Türker de cezaevinde maruz kaldığını öne sürdüğü uygulamalara dikkat çekti. Türker, cezaevine giriş sürecinde çıplak arama dayatmasıyla karşılaştığını iddia ederek yaşananların insan onurunu zedelediğini söyledi. Türker’in bu iddiası başta yalanlansa da İçişleri Bakanlığı, idari soruşturma başlattı.

Davanın 49. duruşmasında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven ve İBB Medya A.Ş. yöneticisi Fatoş Ayık savunma yaptı. Güven, hakkındaki suçlamaları reddetti ve savcılık aşamasında baskı gördüğünü öne sürdü.

Güven, savunmasında "Hakkımdaki iddiaların hepsi hukuki dayanaklardan yoksundur. Savcı bana 'Sana yardımcı oluruz Elif Güven' dedi. Herhalde iftiracı olsam çıkacaktım o gün, onu gördüm gözlerinde" dedi.

Elif Güven, 19 Mart’ta yıllık izinde olduğunu ve İtalya’da bulunduğunu belirtti. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendikten sonra Türkiye’ye döndüğünü söyleyen Güven, kaçma şüphesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Güven, "Annem haberi duyunca fenalaştı. Annemi sakinleştirdim, hemen sonra toparlandık ve beraber Türkiye’ye döndük. Havalimanında gözaltına alınmış oldum. Kaçma şüphesiyle tutuklandım. Soruyorum başkanım, yurt dışındayken kendi ayağıyla dönen ben, kaçma şüphesiyle tutuklandım" ifadelerini kullandı.

Güven, suçlamaların siyasi saiklerle hazırlandığını savunarak "2019 öncesine bakılmaması siyasi saiklerle yapıldığının kanıtıdır. 2019 öncesine bakılsa 2019 sonrasının püri pak olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

ELİF GÜVEN’DEN SAVCILIK İDDİASI

Elif Güven, savcılık ifadesi sırasında kendisine yöneltilen soruların bağlamından koparıldığını söyledi. Savcının kendisine "Hala istediğim gibi konuşmuyorsun Elif" dediğini öne süren Güven, etkin pişmanlık ifadesi vermediğini belirtti.

Güven, savcının "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" ibaresini yazdırdığını söyledi. Bu ifadeyi kabul etmediğini belirten Güven, "Etkin pişmanlıktan yararlanmadım" dedi.

Gizli tanık beyanlarına da tepki gösteren Güven, "Ben bunun için tutukluyum. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi değilim. Bu savcılığın 15 dakikada ulaşacağı bir bilgi. Bunu bile şu an burada söylüyorum. Bu beyandan da anlaşılacağı gibi gizli tanıkların doğru bilgi vermediği ortadadır" diye konuştu.

Cezaevinde yaşadıklarını da anlatan Güven, "Beni burada acaba öldürecekler mi? Yaşadıklarımız çok ağır, çok zor, kaldırılabilir bir durum değil" dedi. Güven, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Güven’in sorgusuna geçilirken söz alan Ekrem İmamoğlu, cezaevinde yaşandığı öne sürülen uygulamalara tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Anladığım kadarıyla sonrasında sizi Bolu’ya gönderiyorlar. Bu eylemlerin hiçbir hukuki yanı olmadığını düşünüyorum. Bunu kamuoyunu açıkladıktan sonra kılını kıpırdatmayan bakanları kınıyorum. Muhalefet partisinin başına kayyım olarak atanan kişiyi kınıyorum" dedi.

FATOŞ AYIK’IN SAVUNMASI YARIM KALDI

Geçen haftaki duruşmada Elif Güven’in ardından tutuklu İBB Medya A.Ş. yöneticisi Fatoş Ayık’ın savunmasına geçildi. Ayık, rüşvet ve örgüt suçlamalarının kendisine tutuklanmadan önce sorulmadığını, bu iddiaları iddianamede gördüğünü söyledi.

Ayık, "Emrah Bağdatlı'nın Medya A.Ş.'de resmi danışmanlık görevi yoktur" dedi. İddianamede belirtildiği şekilde Medya A.Ş.’nin işlerine karışma durumunun söz konusu olmadığını savundu.

Bilirkişi raporlarında Medya A.Ş. ihalelerinde usulsüzlük bulunmadığını söyleyen Ayık, "Bu, bizim görevimizi hukuka uygun bir şekilde yerine getirdiğimizi göstermektedir" dedi.

Ayık, "Uhdeme geçen bir kuruş olmadı. Hiçbir kazanç elde etmediğim ortadayken örgüt üyesi olmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden Ayık, "Hakkımdaki tüm dolandırıcılık suçlamaları mesnetsizdir. Kabul etmiyorum" dedi.

Fatoş Ayık’ın çapraz sorgusu sırasında savcının soruları üzerine duruşma salonunda dikkat çeken anlar yaşandı. Mahkeme başkanı, savcıya "Soru yanlış yerden geldi savcım" dedi. Ardından "Bütün soruları biriktirdin herhalde savcım" ifadelerini kullandı.

Savcı, sorularına pazartesi devam edebileceğini söyledi. Ayık ise sorgunun aynı gün tamamlanmasını istedi. Ancak duruşma bugüne bırakıldı.

Duruşma sonunda Ayık’ın babası, "Seninle gurur duyuyorum kızım, ağlıyorum. İyi ki böyle bir evlat yetiştirmişim" dedi. Ekrem İmamoğlu da Ayık’ın babasına "Öpüyorum ellerinizden. Biz de gurur duyuyoruz kızlarınızla. Tüm Türkiye’nin hazinesi onlara emanet edilir" diye seslendi.