Son Dakika | Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son dakika... Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan ve dün 35. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Ece İrtem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem kalp krizi sonucu vefat etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 35 yaşındaki ünlü oyuncunun evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 14 Haziran doğumlu olan Ece İrtem dün yeni yaşını kutlamıştı.
Ünlü oyuncunun vefatı şok etkisi yaratırken cenaze bilgileri henüz paylaşılmadı.
KASIM 2025'TE DİZİDEN AYRILMIŞTI
Ünlü oyuncu 2014 yılında adım attığı oyunculuk kariyerine Kaçak Gelinler dizisiyle başladı. Daha sonra Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid, Bay Yanlış, Mahkum, Yasak Elma, Sandık Kokusu ve son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almıştı.
Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisindeki hikayesinin bitmesinin ardından Kasım 2025'te projeye veda etmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi