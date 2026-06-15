Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşması! Silivri'de bugün hüküm bekleniyor

Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' olarak bilinen ve ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen 200 sanıklı davada karar duruşması bugün Silivri'deki yeni salonda görülüyor. İddianamenin odağındaki isim olup 280 yıla kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken; aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu 7 kişi tutuklu olarak hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme heyetinin bugünkü celsede nihai kararını açıklaması bekleniyor.

MÜTALAADAKİ CEZA TALEPLERİ VE DAVA SÜRECİ

İlk duruşması 27 Ocak'ta yapılan davanın mayıs ayındaki celsesinde savcılık 100 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu. Bu duruşmada 4 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sayısı 7'ye düştü. Savcılığın mütalaasında tutuklu sanıklardan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar hapis cezası istenirken; diğer belediye başkanları Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara hakkında "rüşvet" suçlamasıyla 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.