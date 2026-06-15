Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşması! Silivri'de bugün hüküm bekleniyor
Aralarında Beşiktaş, Seyhan ve Avcılar belediye başkanlarının da bulunduğu 7 kişinin tutuklu yargılandığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar günü. Silivri'deki yeni duruşma salonunda görülen davada bugün hükmün açıklanması bekleniyor.
Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' olarak bilinen ve ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen 200 sanıklı davada karar duruşması bugün Silivri'deki yeni salonda görülüyor. İddianamenin odağındaki isim olup 280 yıla kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken; aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu 7 kişi tutuklu olarak hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme heyetinin bugünkü celsede nihai kararını açıklaması bekleniyor.
MÜTALAADAKİ CEZA TALEPLERİ VE DAVA SÜRECİ
İlk duruşması 27 Ocak'ta yapılan davanın mayıs ayındaki celsesinde savcılık 100 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu. Bu duruşmada 4 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sayısı 7'ye düştü. Savcılığın mütalaasında tutuklu sanıklardan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar hapis cezası istenirken; diğer belediye başkanları Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara hakkında "rüşvet" suçlamasıyla 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
DURUŞMAYA BİR SAAT ARA VERİLDİ
Avukatların yargılama usulüne ve duruşmanın işleyişine yönelik soru ile taleplerini mahkeme heyetine iletmesinin ardından, karar çıkması beklenen duruşmaya bir saatlik ara verildi.
AVUKAT ERSÖZ'DEN 'SARKITILAN MİKROFON' VE 'OTURMA DÜZENİ' TEPKİSİ
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, duruşmada söz alarak salonun fiziki büyüklüğünü ve tavandan sarkıtılan mikrofonları eleştirdi. Savcılık makamının oturma düzeninin usule aykırı olduğunu belirten Ersöz, tavandaki mikrofonların geçmiş yıllardaki yargılamalarda özel konuşmaları kaydetmek için kullanıldığını hatırlatarak heyete şu sözlerle seslendi:
"Devasa bir salonun içerisindeyiz. Biz, sizi bir nokta kadar görüyoruz burada. Savcılık makamının oturma şeklinin usule uygun olmadığı düşüncesindeyim. Heyetinize arkanızı dönmüş durumda. Bu tavandan sarkan mikrofonların ne anlama geldiğini de anlamıyoruz. 15 sene önceki yargılamalarda bunlar duruşma salonunun içerisindeki seslerin kaydedilmesi için kullanıyordu. İnsanların kendi aralarındaki konuşmaları, heyete yönelik, savcılık makamına yönelik eleştirilerin söz ve tespiti için kullanılacaksa hukuka uygunluk konusundaki değerlendirmeyi de size bırakıyorum, bunun hukuksuz olduğunu söylüyorum, geçmişte bu amaçla yapılmıştı. Bunları söylemeyi kendime bir borç görüyorum."
YENİ SALONDA TEKNİK SORUN: 7 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA DEVAM
Gazeteci Furkan Karabay'ın aktardığı bilgilere göre, "Aziz İhsan Aktaş" davası Silivri'de inşa edilen yeni duruşma salonunda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Duruşmanın başında söz alan mahkeme başkanı, dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesinin yapıldığını ve 7 ismin tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı. Duruşmada şu an avukatlar, mahkeme heyetine taleplerini iletiyor.
AZİZ İHSAN AKTAŞ'A YENİ SALONDA DA ÖZEL GİRİŞ
İddianamede "örgüt lideri" sıfatıyla yer alan ve hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine rağmen tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş duruşma salonuna geldi. Önceki celselere korumaları eşliğinde gelmesi ve adliyedeki VIP girişini kullanmasıyla gündeme gelen Aktaş, Silivri'deki yeni duruşma salonuna da yine özel bir bölümden giriş yaptı.
DEVASA SALONDA GÖRÜŞ ALANI SORUNU VE YENİ OTURMA DÜZENİ
Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunun fiziki genişliği nedeniyle oturma düzeninde değişikliğe gidildi. Kürsüye uzaklık sebebiyle tutuksuz sanıklar, kendilerine ayrılan bölümden çıkarılarak mahkeme kürsüsüne daha yakın olan, tutuklu sanıkların birkaç sıra arkasındaki koltuklara taşındı. Salonun büyüklüğü izleyiciler açısından da sorun yaratıyor; en arka sıradan duruşmayı takip edenlerin sanıkları ve mahkeme heyetini net bir şekilde görmesi fiziken mümkün olmuyor. Öte yandan, davanın ikinci celsesinde tahliyesine karar verilen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, başka bir dosyadan daha tutuklu bulunduğu için bugünkü duruşmaya yine tutuklu isimlerin arasında katıldı.
SEÇİLMİŞ BAŞKANLAR DURUŞMA SALONUNDA
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer duruşmaya katılmak üzere salondaki yerini aldı. 22 Nisan'daki duruşmada tahliye kararı verilen seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da tutuksuz yargılanan diğer belediye başkanlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar, izleyiciler ve gazetecilerin salona alınmasının ardından, duruşmanın tutuklu sanıklar ile Mahkeme Heyeti'nin gelmesiyle ve esas hakkındaki savunmalarla başlaması bekleniyor.