Fatih Altaylı verdi veriştirdi: "Türk milleti bu suratı hak etmiyor"

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, maçla ilgili görüşlerini kendi adını taşıyan internet sitesinde değerlendirirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da verdi veriştirdi.

"İŞİMİZ HİÇ KOLAY DEĞİL"

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Dünya Kupası finallerine mağlubiyetle başladık.

Hem de rahat yeneriz diye baktığımız Avustralya’ya kaybederek.

Maçı izlediniz mi bilmiyorum.

Maçın 15. dakikasında “Ya berabere biter ya da bir kontratak golüyle kaybederiz” maçı olduğu o kadar belliydi ki!

Türkiye katı savunma yapan takımlara karşı ne yazık ki hep böyle sonuçlar alıyor.

Savunma yapmayı unutuyor, tek ataktan bile gol yiyip maçı veriyor.

Maç boyunca topa hakim taraf gibi göründük.

Daha çok rakip kale önünde oynayan bizdik.

Top genelde bizdeydi ama artık bu hiçbir şey ifade etmiyor.

Elinde bir Icardi ya da bir Osimhen yoksa bu tip maçları kaybediyorsun.

Ya da kilidi tek başına açacak çok üstün bir yetenek arıyorsun ama o da yok.

Hele hele bir de Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Arda Güler ve hatta Uğurcan Çakır da bu kadar kötü oynayınca kazanman mümkün olmuyor.

Herkesin hücumu düşündüğü, orta sahanın bile gole konsantre olduğu bir takım görüntüsü verdi Türkiye.

Hal böyle olunca üç ciddi atak yapan Avustralya iki gol buldu.

Montella ise kadro tercihi ile eleştirilebilir ama başka bir kadro ile de eleştirilebilirdi. Belki değişiklikleri daha önce yapabilir, Barış’ı diğer kanada alıp, Kenan Yıldız’ı Kerem’in yerine alabilirdi. Arda’yı çıkarmak kolay değildi ama Arda’sız da düşünmek mümkündü.

Şimdi iki maçı da kazanmak gerek gibi ve maçımız ev sahibi ile.

Yani işimiz hiç kolay değil.

"TEK KELİME KONUŞAMAYAN FEDERASYON BAŞKANI"

FIFA Başkanı ile yan yana oturup, tek kelime konuşamayan Federasyon Başkanı’nın maç öncesi ve maç sırasındaki yüz ifadesi bu sonucun nedenlerinden birini anlatıyordu aslında.

Türk futbolu, Türk futbolcusu ve Türk milleti bu suratı hak etmiyor.