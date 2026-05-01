AKP döneminde 13 bin nüfuslu ilçeye 225 bin pasta!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye iştiraki olan Balbucks Kahve Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin hazırlanan denetim raporu kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin çarpıcı tespitleri ortaya çıkardı. Söz konusu raporda, AKP’li eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz döneminde yapılan işlemler incelendi.

Nefes’ten Merve Şişman'ın haberine göre, söz konusu rapora ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, özellikle ticari işlemler, stok kayıtları ve faturalandırma süreçlerinde ciddi tutarsızlıklar bulunduğunu ifade etti. Sarı, “Bu rapor, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını gösteriyor. Ortada milyonlarca liralık bir zarar var. 197 bin 406 TL’lik enerji içeceği alımı yapılmış görünüyor ancak bu ürünlerin nerede kullanıldığına dair hiçbir kayıt yok. Ne satış var ne stokta ürün ne de belge” sözlerini sarf etti.

“FATURA VAR TESLİM YOK, ALIM VAR AMA KAYIT YOK”

Sarı, açıklamasında “13 bin 780 nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz. Ancak kayıtlara göre seçimden sadece 6 gün önce, 25 Mart 2024 tarihinde bir günde 225 bin adet pasta teslimatı yapılmış gibi işlem girilmiş. Bu, ilçe nüfusunun katbekat üzerinde bir rakam. 45 bin 864 litre limonata özü alınmış görünüyor. Bu da yaklaşık 1 milyon 834 bin bardak içecek demek” diyerek “Ancak bu tüketimin nerede yapıldığı, nasıl satıldığı ya da gelirinin nereye kaydedildiği belirsiz.” ifadelerine yer verdi.

Sözlerinin devamında, “Fatura var ama teslim yok, alım var ama kayıt yok. Üstelik bazı alımların faaliyet göstermeyen şubeler adına yapılması gibi durumlar da tespit edilmiş. Bu tablo şeffaflıktan uzak bir yönetimi gösteriyor” ifadelerini kullanan Sarı, Balbucks’ın 50 milyon TL sermayeyle kurulmasına rağmen yaklaşık 40 milyon TL borç yükü altına girdiğine işaret etti. Sarı, “Bu kadar güçlü bir başlangıca rağmen şirket nasıl bu noktaya geldi? Bu sorular yanıt bulmadan kamu vicdanı rahatlamaz” sözlerini sarf etti.