Hastaneler bitti sıra kışlada: AKP’den satış hamlesi

Yılın ilk dört ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kamuya ait çok sayıda taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Sağlık kurumlarına ait 55 arazinin ardından, 17 ilde askeri alanların da bulunduğu taşınmazlar satış listesine dahil edildi. Geçmişte askeri cezaevi olarak kullanılan bazı yapıların da satış kapsamına alınacağı öğrenildi.

BURSA’DAKİ TARİHİ HASTANE DE LİSTEDEYDİ

Osmanlı döneminden kalan ve 158 yıllık geçmişe sahip Bursa Memleket Hastanesi de Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışa çıkarılan taşınmazlar arasında yer almıştı. Söz konusu yapı, Abdülaziz döneminden miras kalan önemli kamu yapılarından biri olarak biliniyor.

ŞİMDİ DE ASKERİ ALANLAR İMARA AÇILIYOR

Daha önce yeşil alan olarak korunacağı yönünde verilen taahhütlere rağmen, askeri arazilerin önce özelleştirme kapsamına alındığı, ardından da imara açıldığı görülüyor. Kamuoyunda “yeşil vatan” söylemleriyle koruma altına alınacağı ifade edilen bu alanların zamanla konut, alışveriş merkezi ve turizm yatırımlarına dönüştürüldüğü dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ KAPSAMLI SATIŞ LİSTESİ

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Başakşehir’de 2 milyon 633 bin 464 metrekare büyüklüğünde bir arsa bulunuyor. Ankara’da bir kışla, Malatya’nın Yeşilyurt ve Yeşiltepe bölgelerinde toplam 789 bin 633 metrekarelik askeri binalar, müştemilat ve araziler de listede yer alıyor. Muş’ta ise 7 bin 81 metrekarelik alanda bulunan 8 askeri lojmanın satışa çıkarılması planlanıyor.

FETHİYE VE KOCAELİ’DE DİKKAT ÇEKEN ARAZİLER

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçmişte askeri birimler tarafından kullanılan, içinde 5 kâgir bina, 3 nöbetçi kulübesi, bir havuz ve gözetleme kulesi bulunan 18 bin 199 metrekarelik arazi de satış kapsamına alındı.

Kocaeli’nin Yenidoğan bölgesinde ise toplam 21 bin 626 metrekarelik tapu alanına sahip 11 adet 6 katlı betonarme bina ile 5 hizmet binası ve lojmanlar özelleştirme listesine dahil edildi.

"CUMHURİYETİN BİRİMLERİ ELDEN ÇIKARILIYOR"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan “Cumhuriyetin birikimleri elden çıkarılıyor. Alan değişiyor ama yöntem değişmiyor. 44 ilde 2.3 milyon metrekarelik 126 sağlık taşınmazının ardından askeri taşınmazlar da satılacak’’ ifadelerini kullandı.

Son olarak Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 6. Ana Jet Üssü’ne ait 135 dönümlük “General Balcı Çamlığı” da satış listesine dahil edildi. Vatandaşların uzun yıllardır spor ve piknik alanı olarak kullandığı bölgenin özelleştirme kapsamına alınması tepkilere neden oldu.

İSTANBUL’DA GENİŞ ASKERİ ARAZİLER BOŞALDI

Özelleştirme ve dönüşüm süreci kapsamında en dikkat çeken alanların İstanbul’da yer aldığı görüldü. Kent genelinde çok sayıda askeri arazinin boşaltıldığı ve farklı kullanım planlarına açıldığı ifade edildi.

Hadımköy’de 184 hektar, Başakşehir’de 160 hektar, Maltepe’de 109 hektar, Tuzla’da 200 hektar, Zekeriyaköy’de 194 hektar ve Esenler’de 437 hektarlık askeri alanın boşaltıldığı bildirildi.

İŞTE ÖZELLEŞTİRİLECEK ARAZİLER: