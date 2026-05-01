İşçiler 1 Mayıs'ta Kadıköy'de meydanı doldurdu!

Kadıköy’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen mitingde, Kadıköy İskele Meydanı sabah saatlerinden itibaren sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla dolarken, güvenlik önlemleri eşliğinde başlayan yürüyüş kortejleri alanı hareketlendirdi.

İstanbul’da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi yapılıyor.

YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Kadıköy’de sendikalar ve siyasi partilerin oluşturduğu kortejler meydanı doldurarak yürüyüşe geçti. Kadınlar, işçiler ve emeklilerin yoğun katılım gösterdiği alanda çeşitli sloganlar ve talepler dile getirildi.

tmmob-kadikoy.jpg

emep-kadikoy.jpg

tkh.jpg

DEM Parti, “Emperyalizme, savaşa, sömürüye karşı ekmek, barış, adalet” pankartıyla Söğütlüçeşme yürüyüş kolunda yer aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin kortejinde yerini aldı.

TAKSİM'DE ÇELENK TÖRENİ

Gün içinde Taksim Meydanı çevresinde alınan önlemler kapsamında, bazı sendika ve konfederasyonların Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasına belirli saat aralıklarında izin verildi. Bu çerçevede Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) temsilcileri anıta çelenk sundu.

Törende konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu şunları söyledi:

"Bugün, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, meydanlarda ve dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler ve dünyanın bütün değerlerini ve güzelliklerini üretenler, alanlarda, meydanlarda olacağız. Bugün, 1 Mayıs günü, yılın 1 günü dünyanın tüm değerlerini üreten işçiler, alanlarda, meydanlarda, taleplerini, mücadele hedeflerini, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi, dünyaya en yüksek sesimizle ifade edeceğiz ve mücadele kararlığımızı emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını kurma kararımızı, coşkumuzu bir kez daha ifade edeceğiz. Dünyanın gözü kulağı, Taksim Meydanı’dır. Taksim Meydanı, 1 Mayıs Meydanıdır.

Bir kez daha ülkemizde sayısız mahkeme kararına rağmen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, uluslararası mahkemelerin kesinleşmiş kararına rağmen 1 Mayıs meydanımız, Taksim Meydanımız bir kez daha yasaklı. Oysa tarih, toplum ve hukuk tek bir gerçek üzerinde uzlaşmıştır. Taksim Meydanı 1 Mayıs meydanıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Bundan 49 yıl önce burada onlarca arkadaşımızı kaybettiğimiz 77 1 Mayıs'ındaki katliam da 1980 askeri darbesi de bu gerçeği değiştirememiştir. Bu meydan Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın, kadınların, gençlerin hafızasıdır, birliğimizdir, dayanışmamızdır, mücadelemizdir."

Gün boyunca Taksim’e yürümek isteyen bazı gruplara izin verilmediği, bu kapsamda HKP üyelerine de müdahale edilerek gözaltı işlemleri uygulandığı bildirildi.

KADІKÖY'DE MEYDAN DOLDU

Öte yandan Kadıköy’de 1 Mayıs kutlamaları için sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. İlçenin ana girişleri bariyerlerle kapatılırken, Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Bölgede çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’lar konuşlandırıldı, geniş güvenlik koridorları oluşturuldu.

İlke TV'ye konuşan ESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Bu karanlığı yırtma işi hepimizin hep birlikte yapabileceğimiz bir şey. Bunun için de yan yana gelebilmenin zeminini yaratmak zorundaydık. Bugün Kadıköy’deyiz ama Kadıköy’den de Taksim mücadelemizi yükseltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

