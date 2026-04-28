TOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadı

TOKİ’nin İstanbul kurasında 100 bin kişi konut hakkı kazandı. Yedi haneli kura sıra numarasına sahip başvuruculardan hiçbirine konut çıkmaması tartışma yarattı. Bakanlık kaynaklarından açıklama geldi. Yedi haneli numaraya sahip olanlardan tek bir kişiye konut çıkmaması doğrulandı.

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurduğu 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabı tamamlandı. 25, 26 ve 27 Nisan’da yapılan çekilişlerde, başvurusu geçerli sayılan 1 milyon 72 bin 660 kişi arasından 100 bin kişi konut hakkı kazandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından kura sıra numaraları ve başvuru kategorileri üzerinden tartışma başladı. Özellikle yedi haneli kura sıra numarasına sahip hiçbir başvurucunun listede yer almaması dikkat çekti.

DİĞER KATEGORİSİNE Mİ AKTARILDI?

Kura sonuçlarında engelli, emekli, genç, üç ve daha fazla çocuğu olanlar ile “diğer” kategorileri ayrı ayrı yer aldı. Engelli kategorisinde 40 bin 542 başvurudan 673 kişi, emekli kategorisinde 136 bin 463 başvurudan 2 bin 118 kişi, genç kategorisinde 214 bin 103 başvurudan 3 bin 441 kişi, üç ve daha fazla çocuğu olanlar kategorisinde 48 bin 249 başvurudan 765 kişi konut hakkı kazandı.

“Diğer” kategorisinde ise 577 bin 565 başvuru arasından 7 bin 265 kişi hak sahibi oldu. Ancak engelli, emekli, genç ve üç ya da daha fazla çocuğu olan başvurucular arasında kurada çıkmayanların “diğer” kategorisine aktarıldığı iddiası tepki çekti.

Bu kategoriden başvuru yapan yurttaşlar, aktarım nedeniyle kendi şanslarının azaldığını savundu.

YEDİ HANELİLER HÜSRANA UĞRADI

Kura sürecine ilişkin en dikkat çeken tartışma, sıra numaraları üzerinden yaşandı. Toplam 72 bin 659 kişinin yedi haneli kura sıra numarasına sahip olduğu, ancak bu kişilerden hiçbirinin konut hakkı kazanamadığı belirtildi.

Bu durum, çekilişin işleyişine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Başvurucular, bunun teknik bir hata mı yoksa özensizlik mi olduğunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

TOKİ 7 NUMARA İDDİASINI KABUL ETTİ

Gazetepencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre; "Hata yok, kura numarası yedi haneli olan kimseye ev çıkmadı" açıklaması yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynakları, konunun TOKİ’ye iletildiğini bildirdi. Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre TOKİ, kuranın noter huzurunda yapıldığını ve çekiliş sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Yazılımsal bir aksaklık olup olmadığına ilişkin soruya da TOKİ’nin sistemsel bir problem bulunmadığı yönünde yanıt verdiği aktarıldı. Buna karşın başvurucular, özellikle yedi haneli numaralarla ilgili daha ayrıntılı açıklama bekliyor.

Sosyal medyadan olay ile ilgili bazı tepkiler şöyle: