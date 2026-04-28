İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI

Asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi platformlar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Çekilişte ismi çıkmayanlar, 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka aracılığıyla başvuru ücretini geri talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım müşterileri bu işlemi bankaların özel iade ekranlarından yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

ASIL YA DA YEDEK OLUP BAŞVURU BEDELİNİ İADE ALANLARA NE OLUR?

Asil ya da yedek hak sahibi olup başvuru bedelini iade alanların hak sahipliği iptal edilir .

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kuradan asil liste ile çıkan hak sahipleri, TOKİ tarafından açıklanacak programa göre sözleşme sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bekleyenler için ise kapı tamamen kapanmış değil. Asil hak sahiplerinden birinin şartları karşılayamaması ya da hakkını devretmesi durumunda sıradaki isim devreye girecek.

Sürecin tüm ayrıntıları, ödeme planından teslim tarihine kadar, TOKİ'nin resmi açıklamalarıyla duyurulacak.

İSTANBUL TOKİ EVLERİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ’nin 500 bin konut projesinde ödeme planı genel olarak %10 peşinat ve kalan borcun 240 ay (20 yıl) vadeyle taksitlendirilmesi şeklinde uygulanacak. İstanbul için konut tiplerine göre paylaşılan genel fiyat hedefleri ise şöyle:

Konut Tipi Fiyat Peşinat Aylık Taksit (başlangıç) 1+1 (55 m²) 1.950.000 TL 195.000 TL 7.313 TL'den 2+1 (65 m²) 2.450.000 TL 245.000 TL 9.188 TL'den 2+1 (80 m²) 2.950.000 TL 295.000 TL 11.063 TL'den

HANGİ KONUT TİPLERİ KİMLERE TAHSİS EDİLECEK?

Konut Belirleme Kurasında vatandaşlara tahsis edilecek konut tipleri şöyledir:

Başvuru Kategorisi Tahsis Edilecek Konut Tipi(leri) Şehit Aileleri / Terör-Harp-Vazife Malulleri 2+1 (65 m²) Gazi (Kıbrıs, Kore) 2+1 (65 m²) En az %40 Engelli 2+1 (65 m²) Emekli 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65 m²) 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²) Genç (18–30) 1+1 (55 m²) Diğer Alıcı Adayları 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²)

ÖNCELİKLİ VATANDAŞLARDA KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?

Öncelikli vatandaşlara kura çekiminde aşağıda belirlenen kontenjanlar ayrılacak, kontenjan dışında kalan vatandaşlar ise “Diğer” kategorisinden kura çekimine dahil olabilir.

Grup / Kategori Kontenjan Oranı Şehit Aileleri / Terör-Harp-Vazife Malulleri ve Gaziler 5% En az %40 Engelli Vatandaşlar 5% Emekli Vatandaşlar 20% Genç Vatandaşlar (18–30) 20% 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler 10%

TOKİ’DE HAK SAHİBİ OLDUKTAN SONRA KONUT İÇİN YENİDEN KURA ÇEKİLİYOR MU?

Evet, hak sahiplerinin hangi daireyi alacağı, projenin ihalesi tamamlandıktan sonra yapılacak “Konut Belirleme Kurası” ile netleşir.

KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konut belirleme kurası; projenin bağımsız bölüm listesi ile konut fiyatları netleştirildikten sonra, TOKİ’nin açıklayacağı tarihte gerçekleştirilir.

SATIŞA ÇIKARILAN KONUT SAYISI, BAŞVURU SAYISINDAN FAZLA OLURSA SÜREÇ NASIL İŞLER?

Satışa çıkarılan konut sayısı başvuru sayısını aşarsa, başvuranlar arasında herhangi bir eleme yapılmaz. Bu durumda her başvurucu hak sahibi sayılır; kimin hangi daireyi alacağı ise TOKİ'nin belirlediği bloklar arasından noter huzurunda yapılacak kurayla kararlaştırılır.

TOKİ KONUTLARININ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN VE NEREDE İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasıyla sahipliği kesinleşen alıcılar, TOKİ’nin belirleyip duyuracağı tarihlerde bankada (sözleşmenin imzalanacağı şubeler ayrıca ilan edilecek) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalayacaktır.

SÖZLEŞME AŞAMASINDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Sözleşme aşamasına gelindiğinde başvuru şartını kanıtlayan aşağıdaki belgeler istenir:

Başvuru yerleşiminde son 1 yıldır ikamet edildiğini kanıtlayan belge Emekli veya deprem bölgesi 11 il projelerine başvuranlar için son 1 yıl ikamet belgesi veya il nüfusuna kayıtlı olduğunu gösteren belge Son 1 yılda ikamet değiştirip önceki yere başvuranlar için önceki adreste kesintisiz en az 1 yıl ikamet belgesi Son 12 ay ortalamasına göre gelir sınırına uygunluğu gösteren gelir belgeleri (özel kesintilerden önce) Bağımsız konut dışı gayrimenkuller için 24 Ekim 2025 itibarıyla belediyeden rayiç bedel belgesi Engelli vatandaşlar için engelli kimlik kartı fotokopisi veya (en az %40) sağlık kurulu raporu Emekli vatandaşlar için emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge Şehit Aileleri / Terör-Harp-Vazife Malulleri için proje yapılacak ilinde son 3 yılı kapsayan ikamet belgesi Gaziler (Kıbrıs, Kore) için 1005 sayılı Kanun kapsamında gazilik kimlik kartı 3+ çocuklu aileler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 18-30 yaş arasındaki gençler için T.C. kimlik kartı ve ikamet belgesi

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA TOKİ KONUTU DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını devredemez.

TOKİ KONUTLARININ SATIŞ İŞLEMLERİ HANGİ HÜKÜMLERE TABİDİR?

TOKİ konutlarının satış işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir.

İHALE SONRASINDA DUYURULAN KONUT TİPLERİNDE YETERLI SAYIDA KONUT YAPILMAZSA NE OLACAK?

Taahhüt edilen konut tiplerinde yeterli üretim sağlanamaması durumunda hak sahipleri mağdur edilmez; bunun yerine özellikleri en çok benzeyen alternatif konut tipi belirlenerek tahsis gerçekleştirilir.

İHALE TAMAMLANDIKTAN SONRA PROJEDE KONUT ADEDİ DEĞİŞİRSE NE OLUR?

İhale tamamlandıktan sonra konut sayısının azalması durumunda süreç yeniden işletilir. Konut belirleme kurası aşamasında, daha önce hak kazananlar arasından bu kez mevcut konut sayısı kadar kişi için yeni bir hak sahibi belirleme kurası düzenlenir.

KONUTLARIN SAYISI İLE BRÜT/NET METREKARE VE FİYAT BİLGİLERİ NE ZAMAN NETLEŞİR?

Kura çekimi yapılan konutların kesin adedi, net/brüt m² değerleri ve satış fiyatları, projenin ihalesi tamamlandıktan sonra kesinleşecektir.

TOKİ EVLERİNİN TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

TOKİ konutlarında taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ay itibarıyla başlar.

BORÇ BAKİYESİ VE TAKSİT TUTARLARI HANGI SEKILDE GÜNCELLENECEK?

Kalan borç ve taksit tutarları her yıl Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez güncellenecek. Güncelleme hesabında bir önceki 6 aylık dönemin memur maaş artış oranı baz alınacak; ancak bu artış TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranını hiçbir koşulda geçmeyecek. İlk güncellemenin ne zaman uygulanacağı ise sözleşme tarihine göre TOKİ tarafından ayrıca belirlenecek.

TOKİ KONUTLARI İÇİN KDV NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

KDV, anahtar teslimi sırasında tahsil edilir. Ödenecek miktar; 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında, teslim gününde geçerli olan KDV oranı esas alınarak hesaplanır ve bu tutar üzerinden ödeme alınır.