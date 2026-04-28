Aydın’da otomobil alev topuna döndü!

Aydın - İzmir Otobanı Germencik gişeleri mevkiinde, bugün saat 08. 30 sıralarında meydana gelen olayda, hareket halindeki bir otomobilin motor kısmından bir anda yoğun duman yükselmeye başladı. Sürücü, otomobilini yolun sağına çekerek yanındaki kişi ile birlikte araçtan indi.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ!

Motor kısmından çıkan alevler, kısa süre içinde tüm aracı sararken otomobil alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAYACAK HALE GELDİ!

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın yarım saat içinde söndürüldü. Otomobil ise kullanılamayacak hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)



