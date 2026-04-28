CHP İlçe Başkanlığı'na saldırıp bıçakla tehdit etmişti: Tutuklandı

Ankara'da CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşla saldıran ve çevredekileri bıçakla tehdit eden M.G., avukatının 'şizofreni' savunmasına rağmen kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na dün gece taşlı saldırı düzenlediği tespit edilen M.G., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında savcıya ifade veren şüpheli; "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Hakimlik, dosyadaki görüntü kayıtları, müşteki beyanları ve mevcut delil durumu itibarıyla kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek M.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.

"SAĞLIK KURUMUNA GÖNDERİLSİN" TALEBİ REDDEDİLDİ

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgu sırasında şüpheli M.G. ifade vermek istemediğini belirtti. Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu savundu.

Avukat, bu gerekçeyle M.G.'nin tutuklanması yerine ilgili bir sağlık kurumuna gönderilmesini talep etti. Ancak hakimlik, eldeki delil ve görüntüleri dikkate alarak savunma makamının bu talebini reddetti ve tutuklama hükmünü uyguladı.

TAŞLI SALDIRININ ARDINDAN ÇEVREDEKİLERE BIÇAKLI TEHDİT

Tutuklamayla sonuçlanan olay zinciri, şüphelinin CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taş atarak zarar vermesiyle başladı. Taşlı saldırıyı gerçekleştiren M.G.'nin, eyleminin hemen ardından bölgede bulunan çevredekileri de yanındaki bıçakla tehdit ettiği tespit edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırganı suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

CHP'DEN AÇIKLAMA: "BU SALDIRI ASLA MÜNFERİT DEĞİLDİR"

Olayın ardından sosyal medya X hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, eylemi siyasetteki hedef gösterme ve nefret dilinin doğrudan bir sonucu olarak nitelendirdi. 28 Nisan saat 13.00'te saldırıya ilişkin ilçe başkanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyuran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Keçiören İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur.

Bu ülkenin siyasetini zehirleyenler, toplumu ayrıştırarak kendine alan açanlar ve bu dili meşrulaştıranlar, bugün yaşananların siyasi sorumluluğundan kaçamaz.
Biz bu karanlık anlayışı da, arkasındaki iradeyi de çok iyi tanıyoruz.
Demokratik siyaseti baskıyla sindirebileceğini sananlara, korku iklimi yaratarak geri adım attıracağını düşünenlere buradan açıkça söylüyoruz:
YILDIRAMACAKSINIZ!
Ne korkarız ne geri çekiliriz.
Örgütümüzle birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesine, hukuka, adalete, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya; bu kirli düzene, baskıya ve nefret siyasetine karşı mücadelemizi daha da büyüterek sürdürmeye kararlıyız.
Bizi yıldıramayacaksınız. Örgütlü mücadelemizi susturamayacaksınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

