Erkekleri 'VIP odaya' alıp şantaj yaptılar! Kayıtla tehdit edip servet topladılar

Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturmada, sosyal medyada “VIP oda” vaadiyle kurulan şantaj ağı deşifre edildi. 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenirken, gözaltına alınan 16 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin, erkekleri 'VIP oda' adı altında görüntülü görüşmelere yönlendirdiği belirlendi. Bu görüşmelerin gizlice kaydedildiği, ardından mağdurların yakınlarına gönderilmekle tehdit edilerek şantaj yapıldığı tespit edildi.

9 AYDA 70 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin 9 ay içerisinde yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, elde edilen gelirlerin ise kripto varlık piyasalarına aktarıldığı ortaya konuldu.

Elde edilen bulgular üzerine polis ekipleri Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

