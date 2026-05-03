11 yaşındaki Almina'nın son yolculuğunda annesinin sözleri yürekleri dağladı

11 yaşındaki Almina'nın son yolculuğunda annesinin sözleri yürekleri dağladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Anne Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" dedi.

Merkez Onikişubat ilçesinde 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

kahramanmarasta-okuldaki-saldirida-yara-1290214-383866.jpg

ANNESİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu’nun ölüm haberi ailesini gözyaşlarına boğdu.

Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" sözleri yürekleri dağladı.

kahramanmarasta-okuldaki-saldirida-yara-1290215-383866.jpg

Almina Ağaoğlu ile birlikte saldırıda ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Saldırıda yaşanan arbede sırasında İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti.

Son dakika | Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Almina 18 gün sonra hayatını kaybettiSon dakika | Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Almina 18 gün sonra hayatını kaybetti

"ANNEN YANINDA KIZIM"

Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" dedi.

kahramanmarasta-okuldaki-saldirida-yara-1290393-383915.jpg

"CENNET KUŞUM" DEDİĞİ KIZINI TÜRK BAYRAĞIYLA UĞURLADI

Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Almina Ağaoğlu'nun ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Almina’nın sınıf arkadaşları, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

kahramanmarasta-okuldaki-saldirida-yara-1290678-383989.jpg

Almina’nın musalla taşındaki tabutuna sarılan Gülden Ağaoğlu, “Cennet kuşum” diyerek tabutu okşayıp öptü. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Ağaoğlu, “Bayrak getirin kızıma. Kızım bayrağımızı çok severdi” diyerek görevlilerden Türk bayrağı istedi.

kahramanmarasta-okuldaki-saldirida-yara-1290682-383989.jpg

Gülden Ağaoğlu daha sonra görevlilerle birlikte Türk bayrağını kızının tabutuna örttü, daha sonra da eşi Ahmet Miraç Ağaoğlu’na ve oğluna sarılıp tabutu okşadı.

İl Müftüsü Hüseyin Güller, helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı. Almina Ağaoğlu, namazın ardından götürüldüğü Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Şiddetli rüzgar İstanbul'u vurdu! Beylikdüzü'nde ağaç devrildi
Şiddetli rüzgar İstanbul'u vurdu! Beylikdüzü'nde ağaç devrildi
Öğrencinin can güvenliği talebine disiplin soruşturması
Öğrencinin can güvenliği talebine disiplin soruşturması
AKP’li eski vekilin yeğeni feci kazada can verdi!
AKP’li eski vekilin yeğeni feci kazada can verdi!