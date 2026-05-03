11 yaşındaki Almina'nın son yolculuğunda annesinin sözleri yürekleri dağladı

Merkez Onikişubat ilçesinde 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

ANNESİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu’nun ölüm haberi ailesini gözyaşlarına boğdu.

Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" sözleri yürekleri dağladı.

Almina Ağaoğlu ile birlikte saldırıda ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Saldırıda yaşanan arbede sırasında İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetmişti.

"ANNEN YANINDA KIZIM"

"CENNET KUŞUM" DEDİĞİ KIZINI TÜRK BAYRAĞIYLA UĞURLADI

Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Almina Ağaoğlu'nun ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Almina’nın sınıf arkadaşları, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Almina’nın musalla taşındaki tabutuna sarılan Gülden Ağaoğlu, “Cennet kuşum” diyerek tabutu okşayıp öptü. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Ağaoğlu, “Bayrak getirin kızıma. Kızım bayrağımızı çok severdi” diyerek görevlilerden Türk bayrağı istedi.

Gülden Ağaoğlu daha sonra görevlilerle birlikte Türk bayrağını kızının tabutuna örttü, daha sonra da eşi Ahmet Miraç Ağaoğlu’na ve oğluna sarılıp tabutu okşadı.

İl Müftüsü Hüseyin Güller, helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı. Almina Ağaoğlu, namazın ardından götürüldüğü Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)