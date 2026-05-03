Şiddetli rüzgar İstanbul'u vurdu! Beylikdüzü'nde ağaç devrildi

Büyükşehir Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ağacı tek parça halinde kaldıramayınca elektrikli testereyle parçalayarak yol kenarına aldı.

Otomobilde hasar meydana geldi. (AA)

Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı!

FIRTINALI HAVALARDA NE YAPILMALI?

Fırtınalı havalarda riskleri küçümsemek ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Doğru önlemlerle hem kendinizi hem çevrenizdekileri koruyabilirsiniz.

EVDEYKEN

Kapı ve pencereleri sıkıca kapatın, gevşek olanları sabitleyin.

Balkon ve terastaki uçabilecek eşyaları içeri alın.

Elektrik kesintisine karşı el feneri, powerbank ve yedek piller hazır bulundurun.

Mümkünse elektronik cihazların fişini çekin (yıldırım riskine karşı).

DIŞARIDAYKEN

Ağaç, direk, tabela ve inşaat alanlarından uzak durun.

Çatı altları ve saçak diplerinde beklemeyin; uçabilecek parçalar tehlike yaratır.

Şemsiye kullanımı kuvvetli rüzgârda riskli olabilir, dikkatli olun.

Açık alanlarda yıldırım riskine karşı metal eşyalardan uzak durun.

ARAÇ KULLANIRKEN