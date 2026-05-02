Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

RÜZGAR 75 KM/SAATE KADAR ÇIKACAK

Yapılan değerlendirmelere göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtınanın 4 Mayıs Pazartesi günü saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiğini belirtti.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR"

Açıklamada ayrıca, fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve görüş mesafesinde azalma gibi risklere karşı da uyarılarda bulundu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
