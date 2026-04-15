Okul saldırıları ile ilgili 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü; salı günü Şanlıurfa'da, çarşamba günü ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili dezenformasyon ürettiği tespit edilen 591 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Son Dakika | Kahramanmaraş’taki saldırının görüntülerini paylaşanlara soruşturmaSon Dakika | Kahramanmaraş’taki saldırının görüntülerini paylaşanlara soruşturma

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında; kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir.

Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış; içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir.

Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son Dakika | Şanlıurfa okul saldırısı soruşturmasında 16 gözaltı
Kahramanmaraş saldırganı hakkında kan donduran detay ortaya çıktı
Okula saldırı tehdidi yapan öğrenci gözaltına alındı
