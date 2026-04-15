Son Dakika | Kahramanmaraş’taki saldırının görüntülerini paylaşanlara soruşturma

Kahramanmaraş'da sekizinci sınıf öğrencisi, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenledi. Biri öğretmen üç öğrencinin öldüğü saldırı ile ilgili görüntüler sosyal medyaya servis edildi.

DHA'nın haberine göre bu görüntüleri paylaşan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş ilinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmanın selameti açısından adli makamlarca alınan yayın yasağı kararına rağmen, bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde olay anına ait görüntü ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik bu paylaşımları yapan kişi veya kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeninin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve adli sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm kişi ve kuruluşların alınan yayın yasağı kararına hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir.”

Son Dakika | Özgür Özel'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hakkında ilk açıklama! "Feryat duyulmadı tedbir alınmadı"

NELER OLDU?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırı, Türkiye’yi sarstı. Olayın ardından okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hâkimliği de saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırıda biri öğretmen, üçü öğrenci olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Saldırganın 16 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğu; okula beş silah ve yedi şarjörle geldiği ve iki sınıfı hedef aldığı açıklandı.

Saldırgan öğreninin emniyet müdürü olan babası ve annesi gözaltına alındı.