12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 15 kamu görevlisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi.

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 23 şüpheliden 10'u tutuklandı

Yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü tarafından hücresel yapı şeklinde 'ders çalışma' adı altında oluşturulan ve örgüte destek olan yurtlarda yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları tespit edilen, örgüt üyeliğine ilişkin itirafçı beyanlarında isimleri geçen, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock içeriklerinde yer alan, Bank Asya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para hareketliliği tespit edilen ve ardışık aranma yöntemiyle haberleştikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilirken operasyonda toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLERİN 15’İ KAMU GÖREVLİSİ!

Diğer taraftan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinin 15'inin aktif kamu görevlisi olduğu ortaya çıktı. (DHA)