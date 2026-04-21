Kuraklık ayçiçeğini zorladı: Kanola tarlaların yeni gözdesi oldu

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kanolanın Trakya açısından yalnızca bir yağ bitkisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Yüksek protein içeriği ve zengin mineral yapısıyla öne çıkan kanolanın, arıcılık faaliyetleri için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

EKİM ALANI İKİ KATINA ÇIKTI

Edirne'de kanola üretiminin son yıllarda ivme kazandığını ifade eden Köse, "2024 yılında 27 bin dekar olan ekim alanımız, 2025'te 53 bin dekara yükseldi. Bu yıl ise yaklaşık 95 bin dekar seviyesine ulaşarak büyük bir başarı yakaladık. Sadece alan değil, verim beklentimiz de yüksek. Dekardan ortalama 340 kilogram ürün almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SU SORUNUNA KARŞI KANOLA KALKANI: "VERİM KAYBI BEKLENMİYOR"

Kuraklığın vurduğu bölgelerde ayçiçeğine alternatif olarak kanolayı desteklediklerini anlatan Köse, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile boş alanların üretime kazandırıldığını söyledi.

Kanolanın kurak alanda dengeleme ürünü olduğunun altını çizen Köse şu ifadeleri kullandı:

Lalapaşa ve çevre köylerde ayçiçeğinde yaşanan verim kaybını, su stresine daha dayanıklı olan kanola ile dengeliyoruz. Ayçiçeğinde korkulacak bir durum yok, alanlarımızı koruyoruz. Kuraklığı yaşayan, su sorunu yaşayan bölgelerde verimi daha iyi olduğu için alternatif olarak kanola üretimini destekliyoruz. Bu kapsamda ne ayçiçeğinde ne kanolada bu yıl yağışların da etkisiyle bir verim kaybı yaşamayacağımızı düşünüyoruz.

ARI DOSTU ÜRETİM: İLAÇLAMA MESAİSİ SAATLERE GÖRE AYARLANIYOR

Çömlekakpınar Köyü Muhtarı Vedat Çınar, köy genelinde 2 bin 750 dekarlık alanda kanolanın sarıya büründüğünü, kış aylarında alınan yağışların da bitkinin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Üreticilerin arıların zarar görmemesi için son derece dikkatli davrandığını belirten Çınar, tarımsal ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde, günün erken ve geç zamanlarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakanlığın hibe tohum desteğiyle ekim alanını iki katına çıkaran üretici Tahsin Altıntaş ise "Kış yağışları yüzümüzü güldürdü, inşallah bereketli bir hasat sezonu geçireceğiz." dedi. (AA)