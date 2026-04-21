Kuraklık ayçiçeğini zorladı: Kanola tarlaların yeni gözdesi oldu

Yayınlanma:
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, yaz kuraklığına karşı ayçiçeğine en güçlü alternatifin kanola olduğunu belirtti. Stratejik öneme sahip bitkinin ekim alanı 95 bin dekara yükselirken, su stresine dayanıklı yapısı ve dekarda 340 kilogramlık verim hedefiyle bölge tarımında yeni bir dönem başladı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kanolanın Trakya açısından yalnızca bir yağ bitkisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Yüksek protein içeriği ve zengin mineral yapısıyla öne çıkan kanolanın, arıcılık faaliyetleri için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

EKİM ALANI İKİ KATINA ÇIKTI

Edirne'de kanola üretiminin son yıllarda ivme kazandığını ifade eden Köse, "2024 yılında 27 bin dekar olan ekim alanımız, 2025'te 53 bin dekara yükseldi. Bu yıl ise yaklaşık 95 bin dekar seviyesine ulaşarak büyük bir başarı yakaladık. Sadece alan değil, verim beklentimiz de yüksek. Dekardan ortalama 340 kilogram ürün almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SU SORUNUNA KARŞI KANOLA KALKANI: "VERİM KAYBI BEKLENMİYOR"

Kuraklığın vurduğu bölgelerde ayçiçeğine alternatif olarak kanolayı desteklediklerini anlatan Köse, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile boş alanların üretime kazandırıldığını söyledi.

Kanolanın kurak alanda dengeleme ürünü olduğunun altını çizen Köse şu ifadeleri kullandı:

Lalapaşa ve çevre köylerde ayçiçeğinde yaşanan verim kaybını, su stresine daha dayanıklı olan kanola ile dengeliyoruz. Ayçiçeğinde korkulacak bir durum yok, alanlarımızı koruyoruz. Kuraklığı yaşayan, su sorunu yaşayan bölgelerde verimi daha iyi olduğu için alternatif olarak kanola üretimini destekliyoruz. Bu kapsamda ne ayçiçeğinde ne kanolada bu yıl yağışların da etkisiyle bir verim kaybı yaşamayacağımızı düşünüyoruz.

ARI DOSTU ÜRETİM: İLAÇLAMA MESAİSİ SAATLERE GÖRE AYARLANIYOR

Çömlekakpınar Köyü Muhtarı Vedat Çınar, köy genelinde 2 bin 750 dekarlık alanda kanolanın sarıya büründüğünü, kış aylarında alınan yağışların da bitkinin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Üreticilerin arıların zarar görmemesi için son derece dikkatli davrandığını belirten Çınar, tarımsal ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde, günün erken ve geç zamanlarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Kanola ve meyve ağaçları birbirine karıştı: Fotoğrafçılar Kuştepe’ye koşuyorKanola ve meyve ağaçları birbirine karıştı: Fotoğrafçılar Kuştepe’ye koşuyor

Bakanlığın hibe tohum desteğiyle ekim alanını iki katına çıkaran üretici Tahsin Altıntaş ise "Kış yağışları yüzümüzü güldürdü, inşallah bereketli bir hasat sezonu geçireceğiz." dedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Hollandalı kardeşler de böcek ilaçlamasından ölmüş! Yine Fatih ilçesi yine aynı facia
Hollandalı kardeşler de böcek ilaçlamasından ölmüş! Yine Fatih ilçesi yine aynı facia
KYK'daki asansörde can veren Zeren'in davasında 5 beraat! Anne fenalaştı
KYK'daki asansörde can veren Zeren'in davasında 5 beraat! Anne fenalaştı