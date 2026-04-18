Kanola ve meyve ağaçları birbirine karıştı: Fotoğrafçılar Kuştepe’ye koşuyor

Yıldız Dağları’nın etekleri nisan yağmurlarıyla uyandı. Kırklareli’nde kanolaların sarısı ile meyve ağaçlarının beyazı birleşerek görsel şölen sundu. Kuştepe köyü, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların odağı oldu.

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesi baharın gelişiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. Yıldız Dağları’nın eteklerinde yer alan Kuştepe köyünde nisan yağmurlarının ardından uyanan doğa meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla muazzam bir görüntüye kavuştu. Bölgedeki armut, şeftali ve elma bahçeleri doğaseverlerin yeni uğrak noktası haline geldi.

KANOLA TARLALARININ SARISI İLE MEYVE AĞAÇLARININ BEYAZI BİRLEŞTİ

Trakya’nın simgesi haline gelen kanola tarlalarındaki baskın sarı renk çiçek açan meyve ağaçlarının saf beyazıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğanın uyanışına tanıklık etmek isteyen fotoğraf tutkunları bu benzersiz manzarayı ölümsüzleştirmek için Kuştepe köyüne akın ediyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki bahçeler nisan güneşinin etkisiyle tam bir seyir zevki sunuyor.

DOĞANIN UYANIŞI KUŞTEPE KÖYÜNDE SEVİNÇLE KARŞILANIYOR

Bölge sakinlerinden Gülşen Gürses yükselen hava sıcaklıklarının ve bereketli yağışların ardından ağaçların kısa sürede çiçeklendiğini ifade etti. Armut ve elma bahçelerinin bembeyaz bir örtüyle kaplandığını belirten yerel halk bu eşsiz tabiat olayının her yıl bölgeye ayrı bir canlılık kattığını vurguluyor. Doğanın sunduğu bu görsel şölen tarımsal üretimin bereketine dair umutları da artırıyor.

Çiftçinin yeni altın madeni: Bir kez ekiliyor 20 kez toplanıyorÇiftçinin yeni altın madeni: Bir kez ekiliyor 20 kez toplanıyor

Tarım alanlarında renk cümbüşü oluştuğunu anlatan Gürses, "Bahar nihayet geldi. Trakya'mız çok güzel. Buraya gelince doğa, sanat eseri gibi karşımızda. Biz de bunları fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

