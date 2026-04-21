Siirt'te kaybolan 13 yaşındaki Hakan'dan sevindiren haber

Yayınlanma:
Siirt’in Şirvan ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 13 yaşındaki Hakan C., ekiplerin yürüttüğü kapsamlı arama çalışmaları sonucunda şehir merkezi yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Hakan C. için başlatılan arama kurtarma çalışmaları mutlu sonla noktalandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Taşlı köyü Yatağan mezrasında evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan ve dün gece saatlerinden itibaren AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin termal dronlar ve iz takip köpekleri ile aradığı Hakan C., yapılan yoğun çalışmalar sonucunda bulundu. Şehir merkezine yakın bir noktada tespit edilen çocuk, ekipler tarafından güvenli bir şekilde alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hakan C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan kontrollerin ardından Hakan C., ailesine teslim edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

