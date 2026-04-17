BEDAŞ duyurdu: Bugün 8 saat elektrik yok
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
17 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul’un 28 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İSKİ duyurdu: Kadıköy dahil 3 ilçede su kesintisi var!
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: KAMİLBEY, GÜL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DARENDE, YAVUZ SELİM, BAYRAK, AKAY, DOĞU, LEYLAK, KAR, YUSUF DENİZ, BEYZA, AYDINLAR, EZGİ, HUZURLU, PIRLANTA, NECLA, ALTIN, SARI MENEKŞE, İSTİKLAL, ÖZCAN, FİGEN, HACIOĞLU, AKİK, SADIK, ÖZDEMİR, ÇEVİK, AKLALE, KARLI, ÇALIŞKAN, ÖZTÜRK BEY, GAZİ MAGOSA, İNCEKAŞ, AYDEMİR, FATİH, KANARYA, KARDEŞ, ÇETİNLER, SÜTÇÜ YOLU, KOÇ, ERDAŞ, YILDIRIM BEYAZIT, GAMLI, DESTE, İNÖNÜ, BEYAZ LEYLAK, BARBAROS, LALECİK, ATALAY, TÜRKASLAN
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
AVCILAR – Mustafa Kemalpaşa Mah. / Firuzköy Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Mustafa Kemalpaşa Mah., Fidan, Mahir, Nergis, Yıldırım Beyazıt Sk. / Firuzköy Mah., Firuzköy Bulvarı Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR – Yeşilkent Mah. (G-23, G-24, G-448, Galata)
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 13:30 – 17:30 - Süre: 4 Saat
Konum: Yeşilkent Mah., G-23, G-24, G-448, Galata Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
AVCILAR – Yeşilkent Mah. (G-153, G-155 vb.)
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 08:30 – 12:30 - Süre: 4 Saat
Konum: Yeşilkent Mah., Fatih1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, Tevfik Fikret Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAHÇELİEVLER – Yenibosna Merkez Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Yenibosna Merkez Mah., Güneşli Yolu, Arif Ağa, Burhanbey, Güneşli Yolu, Halil Çavuş, Tanyeri, Atatürk, Şehit Selim Ayaydın Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER – Soğanlı Mah. (Altiparmak, Gülayla vb.)
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 – 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Soğanlı Mah., Altiparmak, Gülayla, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER – Siyavuşpaşa Mah. / Şirinevler Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Siyavuşpaşa Mah., Alkan, Barbaros, Barbaros 3, Barbaros 4, Barbaros 5, Gümüş 1, Mustafa Kemalpaşa, Müge, Mine, Nilüfer 1, Okul 3, Süsen, Siyavuşpaşa, Volkan, Çilingir, Manolya Sk. / Şirinevler Mah., Barbaros, Bentler, Saray, Sarnıç, Çayırova Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER – Soğanlı Mah. (Akdeniz, Gurbet vb.)
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Soğanlı Mah., Akdeniz, Gurbet, Habib Özhan, Hülya, Karadeniz 1, Sokullu, Çavuşpaşa, İkbal Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER – Bahçelievler Mah. / Siyavuşpaşa Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 – 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Bahçelievler Mah., 500.Yıl, Deli Hüseyinpaşa, Düzgün, Ferit Selimpaşa Sk. / Siyavuşpaşa Mah., Bankacılar, Başak, Ferit Selimpaşa, Fındık, Filbahri, Gonca, Güzide Hanım, Itır, Kartopu, Kızılcık, Lavanta, Sardunya, Yıldız, Çamlık, Çiğdem 3 Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAKIRKÖY – Kartaltepe Mah. / Şenlikköy Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kartaltepe Mah., Akın Yolu Sk. / Şenlikköy Mah., Akın, Avcılar, Cami Girişi, Florya, Güven, Tezgel, Özgür, Üniversite Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAŞAKŞEHİR - KAYABAŞI Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: KAYABAŞI Mah., KAYAŞEHİR Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAŞAKŞEHİR - GÜVERCİNTEPE Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat
Konum: GÜVERCİNTEPE Mah., BAŞPINAR Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAMPAŞA - MURATPAŞA, ALTINTEPSİ, KOCATEPE, YENİDOĞAN Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat
Konum: MURATPAŞA Mah., 105., 106., 107., CUMHURİYET, DEMİRHİSAR, KAMİL, KISMET, KOSOVA, SOFULAR Sk. / ALTINTEPSİ Mah. / KOCATEPE Mah. / YENİDOĞAN Mah., KAR ÇIKMAZI, SÖNMEZ, SÖĞÜT, ŞELALE Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEŞİKTAŞ - KONAKLAR Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: KONAKLAR Mah., AKASYALI Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEŞİKTAŞ - KONAKLAR Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: KONAKLAR Mah., MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR, OYAK SİTESİ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEŞİKTAŞ - KONAKLAR, LEVENT Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: KONAKLAR Mah., AKASYALI, AKAĞAÇ Sk. / LEVENT Mah., BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ÇAMLIK Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYLİKDÜZÜ - YAKUPLU Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: YAKUPLU Mah., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, LİMAN, ÖZAL Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEYLİKDÜZÜ - ADNAN KAHVECİ, DEREAĞZI Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: ADNAN KAHVECİ Mah., DEFNE, KAZIM KARABEKİR, ÇİÇEKLİ, İNÖNÜ Sk. / DEREAĞZI Mah., MEVSİM, İNÖNÜ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYOĞLU - KOCATEPE Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: KOCATEPE Mah., ABDÜLHAK HAMİT Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU - HACIAHMET Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: HACIAHMET Mah., KURTULUŞ DERESİ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 Saat
Konum: GÖZDE
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çekmeköy
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: ZENCEFİL, YEŞİLYURT, AHLAT, MİMAR, KELEBEK, CEMRE, FATİH SULTAN MEHMET, PAŞAZADE, GÜLÇİN, SEVGİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENLER - KAZIM KARABEKİR & MENDERES Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: KAZIM KARABEKİR Mah., 1052., 1054., AŞIK VEYSEL, KARATAY Sk. / MENDERES Mah., ENDÜLÜS, KARATAY Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENYURT - YUNUS EMRE & İNÖNÜ Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 saat
Konum: YUNUS EMRE Mah., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA Sk. / İNÖNÜ Mah., CEYLAN, MANDIRA Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
EYÜPSULTAN - MİMAR SİNAN Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
Konum: MİMAR SİNAN Mah., CENDERE YOLU, SARI LALE Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN - SAKARYA Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
Konum: SAKARYA Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN - GÖKTÜRK MERKEZ Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
Konum: GÖKTÜRK MERKEZ Mah., 1.BEGONYA, İSTANBUL Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN - ÇİFTALAN Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: ÇİFTALAN Mah., AKÇAAĞAÇ, GÜZ, MASAL, TOMRUK, YEŞİLOVA Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
FATİH - CANKURTARAN Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: CANKURTARAN Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
FATİH - MOLLA GÜRANİ & TOPKAPI Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: MOLLA GÜRANİ Mah., BEZM-İ ALEM, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP Sk. / TOPKAPI Mah., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİOSMANPAŞA - FEVZİ ÇAKMAK Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
Konum: FEVZİ ÇAKMAK Mah., 751., 757., 758., 758/1., 758/2., 758/3., 758/4., 758/5., 758/7., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, GEBZELİ Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy - Caferağa
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika
Konum: PROF. VEHBİ SARIDAL, GÜLŞEN, HASIRCIBAŞI, SÜLEYMANPAŞA, İHLAS, HASIRCI, TEVFİK GELENBE, PARILTI, CEVAHİR
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KAĞITHANE - HAMİDİYE & SEYRANTEPE Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
Konum: HAMİDİYE Mah., AKADEMİ, AKMAR, ANADOLU, CENDERE, GÜLYAYLA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, İHLAS, ŞEHNAZ Sk. / SEYRANTEPE Mah., ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, LEMAN, NİLÜFER, ORTANCA Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - GÜLTEPE / ORTABAYIR
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Gültepe Mah., Dernek Sk. / Ortabayır Mah., Ahmer, Alev, Beller, Bengisu, Bengisu Çıkmazı, Birben, Düz, Fener, Geçit, Hakim, Hakim Çıkmazı, Keskinler, Mecnun, Talatpaşa, Topel, Tunç Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - TELSİZLER
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Telsizler Mah., Alaz, Asil, Ateş, Atıcı, Bakım, Balkon, Balta, Bağım, Beşik, Bozkıran, Boğazkale, Bronz, Birben, Canan, Ceylin, Cihannur, Dernek, Dutluk, Ekmekçi, Eski Belediye, Hora, Kemer Hatun, Talatpaşa, Taşkaya, Ulu, Özdeniz, Ülkümen, İkizler Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE - MERKEZ
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Merkez Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3.5 Saat
Konum: KADİRLİ, AKYÜREK, SEVİNÇ, SPOR, FAHRİ KORUTÜRK, AŞİKAR, KUZEY, AK, IŞILTI, NEŞE, HİKMET, DENİZCİ, KILIÇ, KARAYEL, AYDINLI, KAPLAN, ÜNLÜ, RÜZGAR
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kartal
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: KARAMAN, MERMER, SELEN, DAMAK, ABDİ İPEKÇİ, ENDER
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik - Nene Hatun
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Nene Hatun
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: OSMAN PAŞA, EKİM, MÜSLÜM, YAY, NİSAN, OKÇU, OK
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sancaktepe
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4.5 Saat
Konum: ÖRGÜ, CAFER ENES, KARADENİZ, KAFİYE, MERVE, KÜÇÜK, BAŞKENT, EMSAL, MÜHENDİS, USTA, BAYRAM, DEMİRGÖZE, ULUBATLI HASAN, KARANFİLLİ, KIZILAY, MÜJDE, SALİH, MERKEZ, HALE, KIZILCIK, İPEKYOLU, ABDÜLHAMİT, VEFAKAR
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sancaktepe
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2.5 Saat
Konum: POYRAZ, ATATÜRK, TAŞPINAR, HASRET, ŞALGAMLI, KABİL, AĞA, BERAT, HEYBET, MERTEBE ÇIKMAZI, GÖLBAŞI, MEVLANA, MİRAÇ, PAŞAZADE, ŞANLIURFA, ÖZDEN, HAYAL, KUREYŞ, TARÇIN ÇIKMAZI, İKİSU ÇIKMAZI, GÜNEŞ, KADİM ÇIKMAZI, CERRAHPAŞA, MEHDİ, GALATA, HALİKARNAS, NARİN, MAZIDAĞI
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Sancaktepe
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 Saat
Konum: YAKACIK, TUNA, KEŞİF, DAVRAZ, KILIÇARSLAN, DURAK, FABRİKA, GÜLZADE, HANEDAN
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
SARIYER - AYAZAĞA / HUZUR
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Ayazağa Mah., 215., Kemerburgaz, Çakırlar Sk. / Huzur Mah., Ayazağa Cendere, Cendere Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER - HAVANTEPE
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Havantepe Cd. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER - GÜMÜŞDERE / KISIRKAYA
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Gümüşdere Mah., Gülseren, Gümüşdere, Kemerburgaz, Pırıltı, Sarı Çiçek, Suna, Uzunoluk Sk. / Kısırkaya Mah., Borda Feneri, Deniz Alası, Denizatı, Kemerburgaz, Kısırkaya, Kuru Dere, Küpeşte, Kiremithane, Mersin Balığı, Mutlu., Tahlisiye, Usturmaç, Çapa, İncekum Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER - MADEN / RUMELİ KAVAĞI / MASLAK
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Maden Mah., Akbudak, Ayçiçeği, Bağlar., Hale Çıkmazı, Itır, Işık, Kıymet Çıkmazı, Konuk Çıkmazı, Maral, Melike Çıkmazı, Selvi, Yaylalı, Çimen, İrem, Şifa Yolu Üstü, Göktuğ, Rumelifeneri Sk. / Rumeli Kavağı Mah., Yeni Dostlar Sitesi Sk. / Maslak Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER - KİREÇBURNU / TARABYA
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Kireçburnu Mah., Mor Sümbül, Arabayolu, Beyaz Lale Sk. / Tarabya Mah., Acar Kubilay, Arabayolu, Taflan, Turunç, Yaycık Çıkmazı, Yayla, Öz Neşe, Şalcıkır Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SİLİVRİ - KADIKÖY ve ORTAKÖY Mahalleleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kadıköy Mah., Dalbastı, Eski Bağlar, Hazırlık, Kadıköy, Kadıköy Bağları, Lahza, Nurtanesi, Özgeray Çıkmazı Sk. / Ortaköy Mah., Abbas, Abdipaşa, Acemoğlu, Acıçeşme, Adakale, Alibey, Ardışık, Aslantepe, Ayazma, Bağımsız, Cephaneci, Cömerttürk, Gençsoy, Güney, Hacıbey Çıkmazı, Halat, Halimbey Çıkmazı, Kadıköy Bağları Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - ORTAKÖY Mahallesi
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ortaköy Mah., Kazasker, Kerpiçhane, Keçecizade, Kodak, Kurtuluş, Kuzey, Külahlı, Mani, Maviş, Mera, Meyan, Midye Çıkmazı, Pervane, Ritim, Sokullu, Sultan Selim, Sultandağ, Susuz, Tacettin Çorbacıoğlu Çıkmazı, Tophane, Uzunfıstık, Yeşilören Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - ORTAKÖY Mahallesi
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ortaköy Mah., Yıldırım Beyazıt, Çakmak, Çayırbaşı, Çorbacıoğlu, Ülke, İspinoz, Şampiyon, Şensoy, Şişli Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - MİMAR SİNAN Mahallesi
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Mimar Sinan Mah., Adım, Aşkın, Basın, Belde, Beyazevler, Burak, Damla, Devrim, Doğuş, Dilber Çıkmazı, Elmas, Fidan, Gökdeniz Çıkmazı, Gümüşlük, Haber Çıkmazı, Halkevi, Hamle, Hazal, Hidayet Çıkmazı, Kader, Kaya, Medeni, Mert, Mevsim, Nadide, Nehir, Noyan, Nurettin Çamlıdağ, Nilay, Nilgün, Oylum, Ozan Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - MİMAR SİNAN Mahallesi
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Mimar Sinan Mah., Profesör Muammer Aksoy, Sağanak, Selim Çelikhan, Sevgi, Sırat, Sinem, Taşkın, Tüten, Uğur, Uğur Dündar, Yeşilyurt, Zengin, Çağlayan, Ören, Örnek, Özdil, Özgül, Özlem, Özmen, Öznur, Ünver, İnönü, Şarkı Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - BALABAN ve MİMAR SİNAN Mahalleleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Balaban Mah., Aksu, Altıevler, Altınkum, Aralık, Asya, Büyükyalı, Dağçileği, Dinamik, Dişbudak, Fıstık, Karakoç, Kayın, Kuşdili, Meşgale, Nisanur, Palandöken, Songül, Spor, Yapı, Ömer Seyfettin, Özler, Üzeyir Çıkmazı, İnanır, İsminaz Sk. / Mimar Sinan Mah., Park Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - SEMİZKUMLAR ve SELİMPAŞA Mahalleleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Semizkumlar Mah., Altaş, Ayçiçek, Başkumandan Mustafa Kemal, Gülçiçek, Narçiçek, Tekin Sk. / Selimpaşa Mah., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3124. Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - YOLÇATI ve ÇELTİK Mahalleleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Yolçatı Mah., Değerli Sk. / Çeltik Mah., Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANBEYLİ
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
Konum: POYRAZ, ATATÜRK, TAŞPINAR, HASRET, ŞALGAMLI, KABİL, AĞA, BERAT, HEYBET, MERTEBE ÇIKMAZI, GÖLBAŞI, MEVLANA, MİRAÇ, PAŞAZADE, ŞANLIURFA, ÖZDEN, HAYAL, KUREYŞ, TARÇIN ÇIKMAZI, İKİSU ÇIKMAZI, GÜNEŞ, KADİM ÇIKMAZI, CERRAHPAŞA, MEHDİ, GALATA, HALİKARNAS, NARİN, MAZIDAĞI
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANGAZİ - İSMETPAŞA Mahallesi
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat
Konum: İsmetpaşa Mah., 134., 136., 69., Ordu Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ŞİŞLİ - HARBİYE ve İNÖNÜ Mahalleleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Harbiye Mah., Cumhuriyet Sk. / İnönü Mah., Yeni Nalbant Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
ŞİŞLİ - MASLAK Mah.
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Maslak Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
17 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: DERYA, TEMİZ, ULUBAY, ŞEHİTLER, HANDEGÜL, PAPAZ ÇEŞME
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Ümraniye
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 Saat
Konum: 19 MAYIS, ŞAHİN, DİLEKTAŞI, CELAL, SULTAN VELED, HÜMAYUN
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İstanbul, Ümraniye
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: ŞİİR, ÜSKÜP, AHESTE, ÇIRAĞAN, BALKAN
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar - Rasathane
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: Rasathane, Sade, Miralay
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 14:30 - 16:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Sade, Tanaydın, Asma, Miralay
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.