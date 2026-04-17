BEDAŞ duyurdu: Bugün 8 saat elektrik yok

BEDAŞ duyurdu: Bugün 8 saat elektrik yok
Bugün İstanbul'da birçok ilçede planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul’un 28 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

İSKİ duyurdu: Kadıköy dahil 3 ilçede su kesintisi var!İSKİ duyurdu: Kadıköy dahil 3 ilçede su kesintisi var!

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ataşehir

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: KAMİLBEY, GÜL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DARENDE, YAVUZ SELİM, BAYRAK, AKAY, DOĞU, LEYLAK, KAR, YUSUF DENİZ, BEYZA, AYDINLAR, EZGİ, HUZURLU, PIRLANTA, NECLA, ALTIN, SARI MENEKŞE, İSTİKLAL, ÖZCAN, FİGEN, HACIOĞLU, AKİK, SADIK, ÖZDEMİR, ÇEVİK, AKLALE, KARLI, ÇALIŞKAN, ÖZTÜRK BEY, GAZİ MAGOSA, İNCEKAŞ, AYDEMİR, FATİH, KANARYA, KARDEŞ, ÇETİNLER, SÜTÇÜ YOLU, KOÇ, ERDAŞ, YILDIRIM BEYAZIT, GAMLI, DESTE, İNÖNÜ, BEYAZ LEYLAK, BARBAROS, LALECİK, ATALAY, TÜRKASLAN

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVCILAR – Mustafa Kemalpaşa Mah. / Firuzköy Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Mustafa Kemalpaşa Mah., Fidan, Mahir, Nergis, Yıldırım Beyazıt Sk. / Firuzköy Mah., Firuzköy Bulvarı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR – Yeşilkent Mah. (G-23, G-24, G-448, Galata)

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:30 – 17:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Yeşilkent Mah., G-23, G-24, G-448, Galata Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

AVCILAR – Yeşilkent Mah. (G-153, G-155 vb.)

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 08:30 – 12:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Yeşilkent Mah., Fatih1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, Tevfik Fikret Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER – Yenibosna Merkez Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yenibosna Merkez Mah., Güneşli Yolu, Arif Ağa, Burhanbey, Güneşli Yolu, Halil Çavuş, Tanyeri, Atatürk, Şehit Selim Ayaydın Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER – Soğanlı Mah. (Altiparmak, Gülayla vb.)

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 – 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Soğanlı Mah., Altiparmak, Gülayla, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER – Siyavuşpaşa Mah. / Şirinevler Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Siyavuşpaşa Mah., Alkan, Barbaros, Barbaros 3, Barbaros 4, Barbaros 5, Gümüş 1, Mustafa Kemalpaşa, Müge, Mine, Nilüfer 1, Okul 3, Süsen, Siyavuşpaşa, Volkan, Çilingir, Manolya Sk. / Şirinevler Mah., Barbaros, Bentler, Saray, Sarnıç, Çayırova Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER – Soğanlı Mah. (Akdeniz, Gurbet vb.)

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Soğanlı Mah., Akdeniz, Gurbet, Habib Özhan, Hülya, Karadeniz 1, Sokullu, Çavuşpaşa, İkbal Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER – Bahçelievler Mah. / Siyavuşpaşa Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 – 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Bahçelievler Mah., 500.Yıl, Deli Hüseyinpaşa, Düzgün, Ferit Selimpaşa Sk. / Siyavuşpaşa Mah., Bankacılar, Başak, Ferit Selimpaşa, Fındık, Filbahri, Gonca, Güzide Hanım, Itır, Kartopu, Kızılcık, Lavanta, Sardunya, Yıldız, Çamlık, Çiğdem 3 Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAKIRKÖY – Kartaltepe Mah. / Şenlikköy Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kartaltepe Mah., Akın Yolu Sk. / Şenlikköy Mah., Akın, Avcılar, Cami Girişi, Florya, Güven, Tezgel, Özgür, Üniversite Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAŞAKŞEHİR - KAYABAŞI Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: KAYABAŞI Mah., KAYAŞEHİR Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAŞAKŞEHİR - GÜVERCİNTEPE Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: GÜVERCİNTEPE Mah., BAŞPINAR Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAMPAŞA - MURATPAŞA, ALTINTEPSİ, KOCATEPE, YENİDOĞAN Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: MURATPAŞA Mah., 105., 106., 107., CUMHURİYET, DEMİRHİSAR, KAMİL, KISMET, KOSOVA, SOFULAR Sk. / ALTINTEPSİ Mah. / KOCATEPE Mah. / YENİDOĞAN Mah., KAR ÇIKMAZI, SÖNMEZ, SÖĞÜT, ŞELALE Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEŞİKTAŞ - KONAKLAR Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: KONAKLAR Mah., AKASYALI Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEŞİKTAŞ - KONAKLAR Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: KONAKLAR Mah., MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR, OYAK SİTESİ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEŞİKTAŞ - KONAKLAR, LEVENT Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KONAKLAR Mah., AKASYALI, AKAĞAÇ Sk. / LEVENT Mah., BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ÇAMLIK Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYLİKDÜZÜ - YAKUPLU Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: YAKUPLU Mah., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, LİMAN, ÖZAL Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEYLİKDÜZÜ - ADNAN KAHVECİ, DEREAĞZI Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ADNAN KAHVECİ Mah., DEFNE, KAZIM KARABEKİR, ÇİÇEKLİ, İNÖNÜ Sk. / DEREAĞZI Mah., MEVSİM, İNÖNÜ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYOĞLU - KOCATEPE Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: KOCATEPE Mah., ABDÜLHAK HAMİT Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BEYOĞLU - HACIAHMET Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: HACIAHMET Mah., KURTULUŞ DERESİ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çekmeköy

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: GÖZDE

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çekmeköy

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ZENCEFİL, YEŞİLYURT, AHLAT, MİMAR, KELEBEK, CEMRE, FATİH SULTAN MEHMET, PAŞAZADE, GÜLÇİN, SEVGİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER - KAZIM KARABEKİR & MENDERES Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: KAZIM KARABEKİR Mah., 1052., 1054., AŞIK VEYSEL, KARATAY Sk. / MENDERES Mah., ENDÜLÜS, KARATAY Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENYURT - YUNUS EMRE & İNÖNÜ Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 saat

  • Konum: YUNUS EMRE Mah., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA Sk. / İNÖNÜ Mah., CEYLAN, MANDIRA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

EYÜPSULTAN - MİMAR SİNAN Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat

  • Konum: MİMAR SİNAN Mah., CENDERE YOLU, SARI LALE Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

EYÜPSULTAN - SAKARYA Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat

  • Konum: SAKARYA Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

EYÜPSULTAN - GÖKTÜRK MERKEZ Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat

  • Konum: GÖKTÜRK MERKEZ Mah., 1.BEGONYA, İSTANBUL Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

EYÜPSULTAN - ÇİFTALAN Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: ÇİFTALAN Mah., AKÇAAĞAÇ, GÜZ, MASAL, TOMRUK, YEŞİLOVA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH - CANKURTARAN Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: CANKURTARAN Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

FATİH - MOLLA GÜRANİ & TOPKAPI Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: MOLLA GÜRANİ Mah., BEZM-İ ALEM, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP Sk. / TOPKAPI Mah., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GAZİOSMANPAŞA - FEVZİ ÇAKMAK Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat

  • Konum: FEVZİ ÇAKMAK Mah., 751., 757., 758., 758/1., 758/2., 758/3., 758/4., 758/5., 758/7., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, GEBZELİ Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy - Caferağa

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 Saat 30 Dakika

  • Konum: PROF. VEHBİ SARIDAL, GÜLŞEN, HASIRCIBAŞI, SÜLEYMANPAŞA, İHLAS, HASIRCI, TEVFİK GELENBE, PARILTI, CEVAHİR

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAĞITHANE - HAMİDİYE & SEYRANTEPE Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat

  • Konum: HAMİDİYE Mah., AKADEMİ, AKMAR, ANADOLU, CENDERE, GÜLYAYLA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, İHLAS, ŞEHNAZ Sk. / SEYRANTEPE Mah., ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, LEMAN, NİLÜFER, ORTANCA Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - GÜLTEPE / ORTABAYIR

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Gültepe Mah., Dernek Sk. / Ortabayır Mah., Ahmer, Alev, Beller, Bengisu, Bengisu Çıkmazı, Birben, Düz, Fener, Geçit, Hakim, Hakim Çıkmazı, Keskinler, Mecnun, Talatpaşa, Topel, Tunç Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - TELSİZLER

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Telsizler Mah., Alaz, Asil, Ateş, Atıcı, Bakım, Balkon, Balta, Bağım, Beşik, Bozkıran, Boğazkale, Bronz, Birben, Canan, Ceylin, Cihannur, Dernek, Dutluk, Ekmekçi, Eski Belediye, Hora, Kemer Hatun, Talatpaşa, Taşkaya, Ulu, Özdeniz, Ülkümen, İkizler Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

KAĞITHANE - MERKEZ

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Merkez Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3.5 Saat

  • Konum: KADİRLİ, AKYÜREK, SEVİNÇ, SPOR, FAHRİ KORUTÜRK, AŞİKAR, KUZEY, AK, IŞILTI, NEŞE, HİKMET, DENİZCİ, KILIÇ, KARAYEL, AYDINLI, KAPLAN, ÜNLÜ, RÜZGAR

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kartal

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: KARAMAN, MERMER, SELEN, DAMAK, ABDİ İPEKÇİ, ENDER

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

17 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik - Nene Hatun

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Nene Hatun

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: OSMAN PAŞA, EKİM, MÜSLÜM, YAY, NİSAN, OKÇU, OK

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sancaktepe

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4.5 Saat

  • Konum: ÖRGÜ, CAFER ENES, KARADENİZ, KAFİYE, MERVE, KÜÇÜK, BAŞKENT, EMSAL, MÜHENDİS, USTA, BAYRAM, DEMİRGÖZE, ULUBATLI HASAN, KARANFİLLİ, KIZILAY, MÜJDE, SALİH, MERKEZ, HALE, KIZILCIK, İPEKYOLU, ABDÜLHAMİT, VEFAKAR

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sancaktepe

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2.5 Saat

  • Konum: POYRAZ, ATATÜRK, TAŞPINAR, HASRET, ŞALGAMLI, KABİL, AĞA, BERAT, HEYBET, MERTEBE ÇIKMAZI, GÖLBAŞI, MEVLANA, MİRAÇ, PAŞAZADE, ŞANLIURFA, ÖZDEN, HAYAL, KUREYŞ, TARÇIN ÇIKMAZI, İKİSU ÇIKMAZI, GÜNEŞ, KADİM ÇIKMAZI, CERRAHPAŞA, MEHDİ, GALATA, HALİKARNAS, NARİN, MAZIDAĞI

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sancaktepe

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: YAKACIK, TUNA, KEŞİF, DAVRAZ, KILIÇARSLAN, DURAK, FABRİKA, GÜLZADE, HANEDAN

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIYER - AYAZAĞA / HUZUR

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Ayazağa Mah., 215., Kemerburgaz, Çakırlar Sk. / Huzur Mah., Ayazağa Cendere, Cendere Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - HAVANTEPE

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Havantepe Cd. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - GÜMÜŞDERE / KISIRKAYA

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Gümüşdere Mah., Gülseren, Gümüşdere, Kemerburgaz, Pırıltı, Sarı Çiçek, Suna, Uzunoluk Sk. / Kısırkaya Mah., Borda Feneri, Deniz Alası, Denizatı, Kemerburgaz, Kısırkaya, Kuru Dere, Küpeşte, Kiremithane, Mersin Balığı, Mutlu., Tahlisiye, Usturmaç, Çapa, İncekum Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - MADEN / RUMELİ KAVAĞI / MASLAK

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Maden Mah., Akbudak, Ayçiçeği, Bağlar., Hale Çıkmazı, Itır, Işık, Kıymet Çıkmazı, Konuk Çıkmazı, Maral, Melike Çıkmazı, Selvi, Yaylalı, Çimen, İrem, Şifa Yolu Üstü, Göktuğ, Rumelifeneri Sk. / Rumeli Kavağı Mah., Yeni Dostlar Sitesi Sk. / Maslak Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - KİREÇBURNU / TARABYA

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kireçburnu Mah., Mor Sümbül, Arabayolu, Beyaz Lale Sk. / Tarabya Mah., Acar Kubilay, Arabayolu, Taflan, Turunç, Yaycık Çıkmazı, Yayla, Öz Neşe, Şalcıkır Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SİLİVRİ - KADIKÖY ve ORTAKÖY Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kadıköy Mah., Dalbastı, Eski Bağlar, Hazırlık, Kadıköy, Kadıköy Bağları, Lahza, Nurtanesi, Özgeray Çıkmazı Sk. / Ortaköy Mah., Abbas, Abdipaşa, Acemoğlu, Acıçeşme, Adakale, Alibey, Ardışık, Aslantepe, Ayazma, Bağımsız, Cephaneci, Cömerttürk, Gençsoy, Güney, Hacıbey Çıkmazı, Halat, Halimbey Çıkmazı, Kadıköy Bağları Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - ORTAKÖY Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ortaköy Mah., Kazasker, Kerpiçhane, Keçecizade, Kodak, Kurtuluş, Kuzey, Külahlı, Mani, Maviş, Mera, Meyan, Midye Çıkmazı, Pervane, Ritim, Sokullu, Sultan Selim, Sultandağ, Susuz, Tacettin Çorbacıoğlu Çıkmazı, Tophane, Uzunfıstık, Yeşilören Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - ORTAKÖY Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ortaköy Mah., Yıldırım Beyazıt, Çakmak, Çayırbaşı, Çorbacıoğlu, Ülke, İspinoz, Şampiyon, Şensoy, Şişli Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - MİMAR SİNAN Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Mimar Sinan Mah., Adım, Aşkın, Basın, Belde, Beyazevler, Burak, Damla, Devrim, Doğuş, Dilber Çıkmazı, Elmas, Fidan, Gökdeniz Çıkmazı, Gümüşlük, Haber Çıkmazı, Halkevi, Hamle, Hazal, Hidayet Çıkmazı, Kader, Kaya, Medeni, Mert, Mevsim, Nadide, Nehir, Noyan, Nurettin Çamlıdağ, Nilay, Nilgün, Oylum, Ozan Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - MİMAR SİNAN Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Mimar Sinan Mah., Profesör Muammer Aksoy, Sağanak, Selim Çelikhan, Sevgi, Sırat, Sinem, Taşkın, Tüten, Uğur, Uğur Dündar, Yeşilyurt, Zengin, Çağlayan, Ören, Örnek, Özdil, Özgül, Özlem, Özmen, Öznur, Ünver, İnönü, Şarkı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - BALABAN ve MİMAR SİNAN Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Balaban Mah., Aksu, Altıevler, Altınkum, Aralık, Asya, Büyükyalı, Dağçileği, Dinamik, Dişbudak, Fıstık, Karakoç, Kayın, Kuşdili, Meşgale, Nisanur, Palandöken, Songül, Spor, Yapı, Ömer Seyfettin, Özler, Üzeyir Çıkmazı, İnanır, İsminaz Sk. / Mimar Sinan Mah., Park Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - SEMİZKUMLAR ve SELİMPAŞA Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Semizkumlar Mah., Altaş, Ayçiçek, Başkumandan Mustafa Kemal, Gülçiçek, Narçiçek, Tekin Sk. / Selimpaşa Mah., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3124. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - YOLÇATI ve ÇELTİK Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yolçatı Mah., Değerli Sk. / Çeltik Mah., Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANBEYLİ

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 saat 30 dakika

  • Konum: POYRAZ, ATATÜRK, TAŞPINAR, HASRET, ŞALGAMLI, KABİL, AĞA, BERAT, HEYBET, MERTEBE ÇIKMAZI, GÖLBAŞI, MEVLANA, MİRAÇ, PAŞAZADE, ŞANLIURFA, ÖZDEN, HAYAL, KUREYŞ, TARÇIN ÇIKMAZI, İKİSU ÇIKMAZI, GÜNEŞ, KADİM ÇIKMAZI, CERRAHPAŞA, MEHDİ, GALATA, HALİKARNAS, NARİN, MAZIDAĞI

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

17 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ - İSMETPAŞA Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: İsmetpaşa Mah., 134., 136., 69., Ordu Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ŞİŞLİ - HARBİYE ve İNÖNÜ Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Harbiye Mah., Cumhuriyet Sk. / İnönü Mah., Yeni Nalbant Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

ŞİŞLİ - MASLAK Mah.

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Maslak Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

17 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tuzla

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika

  • Konum: DERYA, TEMİZ, ULUBAY, ŞEHİTLER, HANDEGÜL, PAPAZ ÇEŞME

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Ümraniye

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 Saat

  • Konum: 19 MAYIS, ŞAHİN, DİLEKTAŞI, CELAL, SULTAN VELED, HÜMAYUN

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

İstanbul, Ümraniye

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ŞİİR, ÜSKÜP, AHESTE, ÇIRAĞAN, BALKAN

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üsküdar - Rasathane

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Rasathane, Sade, Miralay

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Üsküdar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 14:30 - 16:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Sade, Tanaydın, Asma, Miralay

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Türkiye
Hastaneden silindi polis kaydında çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında karartılan bir delil daha
Hastaneden silindi polis kaydında çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında karartılan bir delil daha
Park halindeki kamyonete çarpan 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Park halindeki kamyonete çarpan 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Gece yarısı bankanın camını indirip kaçtılar!
Gece yarısı bankanın camını indirip kaçtılar!