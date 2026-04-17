Ankara aylardır süren susuzluk endişesinin ardından nihayet rahat bir nefes almaya başladı. Şehir genelinde yüzünü gösteren yağışlar baraj havzalarına bereket taşıdı ve su rezervlerindeki düşüşü tersine çevirdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan güncel veriler kuraklık izlerinin silinmeye başladığını ve su seviyelerinin kademeli bir tırmanışa geçtiğini tescilledi.

ANKARA BARAJLARI YÜZDE 40 EŞİĞİNE KENETLENDİ

ASKİ verilerine göre başkentin su depolarındaki doluluk oranı her geçen gün bir üst basamağa tırmanıyor. 14 Nisan tarihinde yüzde 39,36 olan doluluk seviyesi 15 Nisan günü yüzde 39,54 noktasına yükseldi. Takvimler 16 Nisan’ı gösterdiğinde bu rakam yüzde 39,65 olarak kayıtlara geçerken bugün yani 17 Nisan itibarıyla doluluk yüzde 39,75 seviyesine ulaştı.

Henüz yüzde 40 sınırı aşılmasa da gelinen nokta geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 28,38’lik tablonun çok üzerinde bir başarıyı temsil ediyor.

Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı

REZERVLER KADEMELİ OLARAK ŞAHLANIYOR

Kullanılabilir su miktarını ifade eden aktif doluluk oranlarında da istikrarlı bir ivme yakalandı. 14 Nisan’da yüzde 32,30 olan aktif doluluk oranı 15 Nisan’da yüzde 32,51 seviyesine çıktı. 16 Nisan verilerinde yüzde 32,62 rakamı görülürken bugün ölçülen yüzde 32,73’lük oran su rezervlerinin canlandığını kanıtladı.

Uzmanlar bu artış grafiğini sevindirici bir gelişme olarak tanımlasalar da kentin su güvenliği için henüz yolun başında olunduğunu hatırlatıyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 17 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %73.45

Çamlıdere Barajı: %33.84

Çubuk 2 Barajı: %66.82

Eğrekkaya Barajı: %73.84

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %57.73

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %33.30

Peçenek Barajı: %26,44

Türkşerefli Barajı: %6,35

Uludere Barajı: %45.00

SUSUZ TOPRAK YAĞMURU BARAJLARA VERMİYOR

Yağışlardaki artışa rağmen baraj göllerindeki doluluk hızının neden düşük kaldığına dair bilimsel bir gerçek gün yüzüne çıktı. Uzmanlar geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle adeta kavrulan toprakların düşen her damlayı bir sünger gibi emdiğine dikkat çekiyor.

Yağmur sularının büyük bir kısmı baraj havzalarına akamadan yer altı sularına karışıyor veya toprak tarafından hapsediliyor.

ISINAN HAVA BARAJLARIN GİZLİ DÜŞMANI OLDU

Başkentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su yönetimi için buharlaşma tehdidi yeniden gündeme geldi. Havzaya düşen suyun önemli bir kısmı sıcaklığın etkisiyle gökyüzüne karışırken bu durum rezervlerin dolma hızını doğrudan kesiyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Genellikle yüzde (%) olarak hesaplanır ve su kaynaklarının anlık durumunu gösterir. Bu oran, şehirlerin su arz güvenliğini değerlendirmede temel göstergelerden biridir.

İçme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında kritik rol oynar. Düşük oranlar kuraklık riskini, yüksek oranlar ise su fazlasını işaret eder.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, su yönetimi ve planlaması açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle büyük şehirlerde olası su kesintilerinin önceden öngörülmesini sağlar. Tarımsal sulama, enerji üretimi ve günlük tüketim bu veriye göre planlanır.

Kuraklık dönemlerinde erken önlem alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda taşkın riskinin kontrol edilmesinde de önemli bir göstergedir.