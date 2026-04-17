ASKİ su kesintilerini duyurdu: 5 ilçe için kritik saatler başladı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
17 Nisan 2026 Cuma günü Ankara’nın Çubuk, Etimesgut, Güdül, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi uygulanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Güdül ilçesinde kesintinin yaklaşık 7 saat sürmesi beklenirken, diğer ilçelerde kesintiler en fazla 4 saat sürecek. Kesintilerin mahalle bazında farklılık gösterdiği ve ASKİ’nin çalışmaları doğrultusunda planlandığı bildirildi.

17 NİSAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

17 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Çubuk - Akkuzulu Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 10:30 - 15:00 — Süre: 4,5 saat
  • Konum: Akkuzulu Mahallesi
  • Sebep: Terfi istasyonunda elektrik arızası

17 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Etimesgut - Ahi Mesut Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 08:30 - 13:00 — Süre: 4,5 saat
  • Konum: Ahi Mesut Mahallesi (Bir Kısmı), 1879 Sokak
  • Sebep: Dağıtım şebeke hattı arızası

17 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Güdül - Yelli ve Güzel Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 09:30 - 17:00 — Süre: 7,5 saat
  • Konum: Yelli Mahallesi, Güzel Mahallesi
  • Sebep: Depo temizlik çalışması

17 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

Mamak - Cengizhan ve Çevre Mahalleleri

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 09:30 - 14:00 — Süre: 4,5 saat
  • Konum: Cengizhan Mahallesi, Ege Mahallesi, Fahri Korutürk Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Kutlu Mahallesi, General Zeki Doğan Mahallesi, Durali Alıç Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi
  • Sebep: Natoyolu Cadde üzerinde metro inşaat çalışması yapan firma tarafından kanal kazısı esnasında 300'lük içme suyu şebeke hattına hasar verilmesi

17 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle - Karacakaya Mahallesi

  • Tarih: 17.04.2026
  • Saat: 09:00 - 12:00 — Süre: 3 saat
  • Konum: Karacakaya Mahallesi (Mebus Kent Villaları)
  • Sebep: Şebeke arızası

17 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
