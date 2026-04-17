Ankara'da tam 8 saat boyunca şalterler iniyor
17 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
17 Nisan 2026 Cuma günü Ankara’nın 18 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
17 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt - Ahmedadil, Arkbürk
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 16:45 - Süre: 7 saat 15 dakika
Konum: Ahmedadil, Arkbürk
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Akyurt - Karapınar, Çeltikli ve Diğerleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler, Dereköy, Karasüleymanlı, Tepeköy, Atatürk, Kavak, Gültepe, Durupınar, Sincik, Serinyayla, Sinanlı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafaki, Evci, Hıdırlar, Küçükkonak, İncirli, Kesikkavak, Toyçayırı, Alahacılı, Bahçecik, Söğüttepe, Çatak, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipınarı, Büyükkonak, Tabaklı, Şerefligökgöz, Yamak, Saatli, Kerpiç, Kuşkondu/1, Kirazoğlu, Esen, Eskikışla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Aktepe, Sırçasaray
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ - Aydıncık
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Aydıncık
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş - Ilica, Güneyce
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:30 - Süre: 6 saat 30 dakika
Konum: A Kümesi Ilıca, Güneyce
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş - Selçuklu, Pehlivan
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: 17, Ahıboz, 11, Atatürk, 8/1, 4302, 4348, 26, 18, 8_1, Sil 23, 12, 4334, 7, 15, Şadırvan, 13_Silinecek Yol, 2, 3, 20, 41_Silinecek, 5, 50-, Karapınar, 4308, 4339, 4305, 4322, Sakarya, 43, 49-, 30_Silinecek, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, Giz Kent Bahçeevleri, Beynamçiftlik Mevkii, Sakarya, 4335, 143, 141, 150, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, Gözde Bahçeevleri, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, Beynam Çiftliği, 131, Ankara, 148, 140, Çavuşlu, Bağlar, 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, Dostlar Çiftliği, 1, 144, 24, 4360, 146, Beynam Çiftlik Mevkii, 4324, 4359, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, 163, Merkez Mahallesi, 145, 4317, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, 4357, 4358, 137, 23, Beynam
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı - Solaklar, Aksu ve Diğer Mahalleler
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, Alan, Yukarıkavacık, Tepe,şağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Kulu, Yukarıbağlıca, Saçak, Tekke
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya - Sarisu, 2053, 2052, 2051, 2054
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: SARISU, 2053, 2052, 2051, 2054
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çankaya - 2733, 2728, 2741, 2731, 2721
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5.5 Saat
Konum: 2733, 2728, 2741, 2731, 2721 YEŞİL ALTINKENT, 2727, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 2729
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çankaya - Beynam, Karapınar ve Çevre Sokaklar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat
Konum: 17., AHİBOZ, 11., ATATÜRK..., 8/1, 4302, 4348, 26, 18., 8_1, SİL 23, 12., 4334, 7, 15, ŞADIRVAN, 13_SİLİNECEK YOL, 2, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BEYNAMÇİFTLİK MEVKİİ, SAKARYA, 4335, 143, 141, 150, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, GÖZDE BAHÇEEVLERİ, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, BEYNAM ÇİFTLİĞİ, 131, ANKARA.., 148, 140, ÇAVUŞLU, BAĞLAR, 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 1, 144, 24, 4360, 146, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 4324, 4359, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİİ, FATİH CADDESİ, 163, MERKEZ MAHALLESİ, 145, 4317, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, SARIKAYA, 4357, 4358, 137, 23, BEYNAM
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çankaya - Dalaman, İncedere ve Çevre Sokaklar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat
Konum: DALAMAN, İNCEDERE, MURAT, AKARÇAY, SULTAN SUYU, TUNCA, ULUIRMAK, DİCLE, PERİSUYU, ÇORUH
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk - TAHTAAZI
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat
Konum: TAHTAAZI
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk - ÇAĞRIBEY KÜME ve Diğerleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat
Konum: ÇAĞRIBEY KÜME, 59, TUĞRULBEY, BEŞEVLER
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk - BEŞEVLER ve Diğerleri
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat
Konum: BEŞEVLER, KUTUÖREN, TUĞRULBEY, 50
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk - MERKEZ VE ÇEVRE MAHALLELER
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat
Konum: ANKARA, ALTAY, DELİ DUMRUL, 3254, CEVİZLİDERE, ESTERGON, DİRSEHAN, KUMLUDERE, İLTERİŞ, 3240, 3258, KARATAŞ, KIZGIN, DEVRİK, AHİ EVRAN, YAZAN, 3255, OTLUK, BİRLİK, ALSANCAK, SELÇUKLU, NAZAR, 3241, ULUBATLI HASAN, KAYIBOYU, 1020, AHİ, ÇALIKUŞU, ŞEHİT FATİH ALPASLAN, YAKUPHASAN, SARIYER, GEYİKLİBABA, PEÇENEK, ÇALI, HEKİM KAYI, GÖRKEMLİ, SULTAN EMİN, GÜNBAŞI, KAYI, YAYALAR, YASSIÇİMEN, MERAM, BİLGEHAN, BEZİRHANE, KILIÇLAR KÜME, ŞEHİT ÖMER YENER, AKÇAKOCA, ŞEHİT METİN ÖZDEMİR, ALPAGUT, UÇARI, YAKUPDERVİŞ, İNCEĞİZ, İÇÖREN, TOPHANE
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı - Halaçlı, Velihimmetli
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Halaçlı, Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Mahallesi, Bağlar Mevkii
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Yağlıpınar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Yağlıpınar
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Atatürk, Halaçlı
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Atatürk, Halaçlı
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Çimşit
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Çimşit
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı - Çimşit
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Çimşit
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül - Güneyce
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:30 - Süre: 6 saat 30 dakika
Konum: A Kümesi Ilıca, Güneyce
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
HAYMANA - İnler, Türkkarsak, Yukarı Yenimehmetli, Aşağı Yenimehmetli ve Civarı
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: İnler, Yolun Saği Türkkarsak, Doğu Kismi, Bati Kismi, Yukari Yenimehmetli, Türkkarsak, Bati Kisim, Doğu Kisim, Yolun Solu Türkkarsak, Karakuyu Küme, Aşaği Yenimehmetli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
HAYMANA - Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler ve Civarı
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Karapinar, Çeltikli, Kavurmaci, Emirler, Dereköy, Karasüleymanli, Tepeköy, Atatürk, Kavak, Gültepe, Durupinar, Sincik, Serinyayla, Sinanli, Mollaresul, Çalişkan, Evliyafaki, Evci, Hidirlar, Küçükkonak, İncirli, Kesikkavak, Toyçayiri, Alahacili, Bahçecik, Söğüttepe, Çatak, Ataköy, Yaprakbayiri, Katranci, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipinari, Büyükkonak, Tabakli, Şerefligökgöz, Yamak, Saatli, Kerpiç, Kuşkondu/1, Kirazoğlu, Esen, Eskikişla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Aktepe, Sirçasaray
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan - Ciğir
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
Konum: 511, Ciğir
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan - Çimşit
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
Konum: Çimşit
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan - Çoklu Mahalleler
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 saat
Konum: Ankara, Altay, Deli Dumrul, 3254, Cevizlidere, Estergon, Dirsehan, Kumludere, İlteriş, 3240, 3258, Karataş, Kızgın, Devrik, Ahi Evran, Yazan, 3255, Otluk, Birlik, Alsancak, Selçuklu, Nazar, 3241, Ulubatlı Hasan, Kayıboyu, 1020, Ahi, Çalıkuşu, Şehit Fatih Alpaslan, Yakup Hasan, Sarıyer, Geyiklibaba, Peçenek, Çalı, Hekim Kayı, Görkemli, Sultan Emin, Günbaşı, Kayı, Yayalar, Yassıçimen, Meram, Bilgehan, Bezirhane, Kılıçlar Küme, Şehit Ömer Yener, Akçakoca, Şehit Metin Özdemir, Alpagut, Uçarı, Yakupderviş, İnceğiz, İçören, Tophane
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik - Ahmetadil, Arkbürk
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 16:45 - Süre: 7 saat 15 dakika
Konum: Ahmetadil, Arkbürk
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kalecik - Arkbürk, Akkuzulu, Keklicek, Hacıköy, Akkaynak, Kızılkaya
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
Konum: Arkbürk, Akkuzulu, Keklicek, Hacıköy, Akkaynak, Kızılkaya
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam - Çengeller, Kızılcaören, Özdere
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 Saat 30 Dakika
Konum: Çengeller, Kızılcaören, Özdere
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam - Göçer
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Göçer
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak - Kıbrıs Köyü / Köy Yolu
Tarih: 17.04.2026 (Cuma)
Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
Konum: Kavak Deresi, Kıbrıs Köyü, Mustafa Ay, Osman Alpınar, Kıbrısköy, Köy Yolu
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak - Odabaşı / Ağcataş Yolu
Tarih: 17.04.2026 (Cuma)
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
NALLIHAN - SUBAŞI
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 Saat
Konum: SUBAŞI
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
NALLIHAN - SOLAKLAR, AKSU VE DİĞERLERİ
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika
Konum: SOLAKLAR, AKSU, AŞAĞI TEPE, YUKARI TEPE, KIRŞEYHLER, ALAN, YUKARIKAVACIK, TEPE, AŞAĞIKAVACIK, KARAKAYA, AŞAĞIBAĞLICA, KULU, YUKARIBAĞLICA, SAÇAK, TEKKE
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
17 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı - İnler, Türkkarsak, Aşağı Yenimehmetli, Yukarı Yenimehmetli
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: İnler, Yolun Sağ Türkkarsak, Doğu Kısımı, Batı Kısımı, Yukarı Yenimehmetli, Türkkarsak, Batı Kısım, Doğu Kısım, Yolun Solu Türkkarsak, Karakuyu Küme, Aşağı Yenimehmetli
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı - Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler ve Diğer Mahalleler
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler, Dereköy, Karasüleymanlı, Tepeköy, Atatürk, Kavak, Gültepe, Durupınar, Sincik, Serinyayla, Sinanlı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafaki, Evci, Hıdırlar, Küçükkonak, İncirli, Kesikkavak, Toyçayırı, Alahacılı, Bahçecik, Söğüttepe, Çatak, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipınarı, Büyükkonak, Tabaklı, Şerefligökgöz, Yamak, Saatli, Kerpiç, Kuşkondu/1, Kirazoğlu, Esen, Eskikışla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Aktepe, Sırçasaray
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı - Gedikli
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Gedikli 12., Gedikli Küme, Gedikli 74., Gedikli 81., Gedikli 80., Gedikli 83., Gedikli 75., Gedikli 82., Gedikli 72., Gedikli 94., Gedikli 78., Gedikli 49.
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan - Mülk, Akçaören
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Mülk, Akçaören, Ayaş Ankara Yolu
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:15 - 13:15 - Süre: 4 Saat
Konum: 2369, 2368
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
17 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.