Ankara'da tam 8 saat boyunca şalterler iniyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bugün Ankara'da şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle 18 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

17 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17 Nisan 2026 Cuma günü Ankara’nın 18 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

17 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt - Ahmedadil, Arkbürk

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 16:45 - Süre: 7 saat 15 dakika

  • Konum: Ahmedadil, Arkbürk

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Akyurt - Karapınar, Çeltikli ve Diğerleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler, Dereköy, Karasüleymanlı, Tepeköy, Atatürk, Kavak, Gültepe, Durupınar, Sincik, Serinyayla, Sinanlı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafaki, Evci, Hıdırlar, Küçükkonak, İncirli, Kesikkavak, Toyçayırı, Alahacılı, Bahçecik, Söğüttepe, Çatak, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipınarı, Büyükkonak, Tabaklı, Şerefligökgöz, Yamak, Saatli, Kerpiç, Kuşkondu/1, Kirazoğlu, Esen, Eskikışla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Aktepe, Sırçasaray

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ - Aydıncık

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Aydıncık

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş - Ilica, Güneyce

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:30 - Süre: 6 saat 30 dakika

  • Konum: A Kümesi Ilıca, Güneyce

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Ayaş - Selçuklu, Pehlivan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 17, Ahıboz, 11, Atatürk, 8/1, 4302, 4348, 26, 18, 8_1, Sil 23, 12, 4334, 7, 15, Şadırvan, 13_Silinecek Yol, 2, 3, 20, 41_Silinecek, 5, 50-, Karapınar, 4308, 4339, 4305, 4322, Sakarya, 43, 49-, 30_Silinecek, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, Giz Kent Bahçeevleri, Beynamçiftlik Mevkii, Sakarya, 4335, 143, 141, 150, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, Gözde Bahçeevleri, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, Beynam Çiftliği, 131, Ankara, 148, 140, Çavuşlu, Bağlar, 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, Dostlar Çiftliği, 1, 144, 24, 4360, 146, Beynam Çiftlik Mevkii, 4324, 4359, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, 163, Merkez Mahallesi, 145, 4317, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, 4357, 4358, 137, 23, Beynam

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı - Solaklar, Aksu ve Diğer Mahalleler

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, Alan, Yukarıkavacık, Tepe,şağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Kulu, Yukarıbağlıca, Saçak, Tekke

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya - Sarisu, 2053, 2052, 2051, 2054

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: SARISU, 2053, 2052, 2051, 2054

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çankaya - 2733, 2728, 2741, 2731, 2721

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5.5 Saat

  • Konum: 2733, 2728, 2741, 2731, 2721 YEŞİL ALTINKENT, 2727, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 2729

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çankaya - Beynam, Karapınar ve Çevre Sokaklar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 17., AHİBOZ, 11., ATATÜRK..., 8/1, 4302, 4348, 26, 18., 8_1, SİL 23, 12., 4334, 7, 15, ŞADIRVAN, 13_SİLİNECEK YOL, 2, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BEYNAMÇİFTLİK MEVKİİ, SAKARYA, 4335, 143, 141, 150, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, GÖZDE BAHÇEEVLERİ, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, BEYNAM ÇİFTLİĞİ, 131, ANKARA.., 148, 140, ÇAVUŞLU, BAĞLAR, 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, 1, 144, 24, 4360, 146, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 4324, 4359, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİİ, FATİH CADDESİ, 163, MERKEZ MAHALLESİ, 145, 4317, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, SARIKAYA, 4357, 4358, 137, 23, BEYNAM

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çankaya - Dalaman, İncedere ve Çevre Sokaklar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: DALAMAN, İNCEDERE, MURAT, AKARÇAY, SULTAN SUYU, TUNCA, ULUIRMAK, DİCLE, PERİSUYU, ÇORUH

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

17 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk - TAHTAAZI

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 Saat

  • Konum: TAHTAAZI

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk - ÇAĞRIBEY KÜME ve Diğerleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: ÇAĞRIBEY KÜME, 59, TUĞRULBEY, BEŞEVLER

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk - BEŞEVLER ve Diğerleri

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: BEŞEVLER, KUTUÖREN, TUĞRULBEY, 50

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk - MERKEZ VE ÇEVRE MAHALLELER

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: ANKARA, ALTAY, DELİ DUMRUL, 3254, CEVİZLİDERE, ESTERGON, DİRSEHAN, KUMLUDERE, İLTERİŞ, 3240, 3258, KARATAŞ, KIZGIN, DEVRİK, AHİ EVRAN, YAZAN, 3255, OTLUK, BİRLİK, ALSANCAK, SELÇUKLU, NAZAR, 3241, ULUBATLI HASAN, KAYIBOYU, 1020, AHİ, ÇALIKUŞU, ŞEHİT FATİH ALPASLAN, YAKUPHASAN, SARIYER, GEYİKLİBABA, PEÇENEK, ÇALI, HEKİM KAYI, GÖRKEMLİ, SULTAN EMİN, GÜNBAŞI, KAYI, YAYALAR, YASSIÇİMEN, MERAM, BİLGEHAN, BEZİRHANE, KILIÇLAR KÜME, ŞEHİT ÖMER YENER, AKÇAKOCA, ŞEHİT METİN ÖZDEMİR, ALPAGUT, UÇARI, YAKUPDERVİŞ, İNCEĞİZ, İÇÖREN, TOPHANE

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı - Halaçlı, Velihimmetli

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Halaçlı, Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Mahallesi, Bağlar Mevkii

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Yağlıpınar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Yağlıpınar

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Atatürk, Halaçlı

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Atatürk, Halaçlı

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Çimşit

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Çimşit

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı - Çimşit

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Çimşit

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güdül - Güneyce

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:30 - Süre: 6 saat 30 dakika

  • Konum: A Kümesi Ilıca, Güneyce

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

HAYMANA - İnler, Türkkarsak, Yukarı Yenimehmetli, Aşağı Yenimehmetli ve Civarı

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: İnler, Yolun Saği Türkkarsak, Doğu Kismi, Bati Kismi, Yukari Yenimehmetli, Türkkarsak, Bati Kisim, Doğu Kisim, Yolun Solu Türkkarsak, Karakuyu Küme, Aşaği Yenimehmetli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

HAYMANA - Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler ve Civarı

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Karapinar, Çeltikli, Kavurmaci, Emirler, Dereköy, Karasüleymanli, Tepeköy, Atatürk, Kavak, Gültepe, Durupinar, Sincik, Serinyayla, Sinanli, Mollaresul, Çalişkan, Evliyafaki, Evci, Hidirlar, Küçükkonak, İncirli, Kesikkavak, Toyçayiri, Alahacili, Bahçecik, Söğüttepe, Çatak, Ataköy, Yaprakbayiri, Katranci, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipinari, Büyükkonak, Tabakli, Şerefligökgöz, Yamak, Saatli, Kerpiç, Kuşkondu/1, Kirazoğlu, Esen, Eskikişla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Aktepe, Sirçasaray

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan - Ciğir

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika

  • Konum: 511, Ciğir

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kahramankazan - Çimşit

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Çimşit

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kahramankazan - Çoklu Mahalleler

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 saat

  • Konum: Ankara, Altay, Deli Dumrul, 3254, Cevizlidere, Estergon, Dirsehan, Kumludere, İlteriş, 3240, 3258, Karataş, Kızgın, Devrik, Ahi Evran, Yazan, 3255, Otluk, Birlik, Alsancak, Selçuklu, Nazar, 3241, Ulubatlı Hasan, Kayıboyu, 1020, Ahi, Çalıkuşu, Şehit Fatih Alpaslan, Yakup Hasan, Sarıyer, Geyiklibaba, Peçenek, Çalı, Hekim Kayı, Görkemli, Sultan Emin, Günbaşı, Kayı, Yayalar, Yassıçimen, Meram, Bilgehan, Bezirhane, Kılıçlar Küme, Şehit Ömer Yener, Akçakoca, Şehit Metin Özdemir, Alpagut, Uçarı, Yakupderviş, İnceğiz, İçören, Tophane

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalecik - Ahmetadil, Arkbürk

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 16:45 - Süre: 7 saat 15 dakika

  • Konum: Ahmetadil, Arkbürk

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kalecik - Arkbürk, Akkuzulu, Keklicek, Hacıköy, Akkaynak, Kızılkaya

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat

  • Konum: Arkbürk, Akkuzulu, Keklicek, Hacıköy, Akkaynak, Kızılkaya

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam - Çengeller, Kızılcaören, Özdere

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 Saat 30 Dakika

  • Konum: Çengeller, Kızılcaören, Özdere

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kızılcahamam - Göçer

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Göçer

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak - Kıbrıs Köyü / Köy Yolu

  • Tarih: 17.04.2026 (Cuma)

  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat

  • Konum: Kavak Deresi, Kıbrıs Köyü, Mustafa Ay, Osman Alpınar, Kıbrısköy, Köy Yolu

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Mamak - Odabaşı / Ağcataş Yolu

  • Tarih: 17.04.2026 (Cuma)

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NALLIHAN - SUBAŞI

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: SUBAŞI

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

NALLIHAN - SOLAKLAR, AKSU VE DİĞERLERİ

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 17:30 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: SOLAKLAR, AKSU, AŞAĞI TEPE, YUKARI TEPE, KIRŞEYHLER, ALAN, YUKARIKAVACIK, TEPE, AŞAĞIKAVACIK, KARAKAYA, AŞAĞIBAĞLICA, KULU, YUKARIBAĞLICA, SAÇAK, TEKKE

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

17 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı - İnler, Türkkarsak, Aşağı Yenimehmetli, Yukarı Yenimehmetli

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: İnler, Yolun Sağ Türkkarsak, Doğu Kısımı, Batı Kısımı, Yukarı Yenimehmetli, Türkkarsak, Batı Kısım, Doğu Kısım, Yolun Solu Türkkarsak, Karakuyu Küme, Aşağı Yenimehmetli

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı - Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler ve Diğer Mahalleler

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Emirler, Dereköy, Karasüleymanlı, Tepeköy, Atatürk, Kavak, Gültepe, Durupınar, Sincik, Serinyayla, Sinanlı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafaki, Evci, Hıdırlar, Küçükkonak, İncirli, Kesikkavak, Toyçayırı, Alahacılı, Bahçecik, Söğüttepe, Çatak, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipınarı, Büyükkonak, Tabaklı, Şerefligökgöz, Yamak, Saatli, Kerpiç, Kuşkondu/1, Kirazoğlu, Esen, Eskikışla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Aktepe, Sırçasaray

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı - Gedikli

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Gedikli 12., Gedikli Küme, Gedikli 74., Gedikli 81., Gedikli 80., Gedikli 83., Gedikli 75., Gedikli 82., Gedikli 72., Gedikli 94., Gedikli 78., Gedikli 49.

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan - Mülk, Akçaören

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Mülk, Akçaören, Ayaş Ankara Yolu

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:15 - 13:15 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 2369, 2368

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

17 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

17 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

