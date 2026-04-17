Ege’nin incisi İzmir susuzluk kıskacından tamamen kurtulmuş durumda. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta can çekişen baraj havzaları 2026 baharıyla birlikte tam kapasiteye koşuyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son veriler kentin su geleceğine dair tarihi bir iyileşmeyi belgelerken barajlardaki doluluk oranları yüzleri güldürüyor.

TAHTALI BARAJI ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Şehrin en kritik su kaynağı olan Tahtalı Barajı geçtiğimiz yılın Nisan ayında yüzde 15 seviyelerine gerileyerek alarm vermişti. 2026 yılının ilk aylarında etkili olan sağanak yağışlar bu karamsar tabloyu tarihe gömdü. 15 Nisan’da yüzde 53,26 olan doluluk oranı 16 Nisan’da yüzde 53,41 seviyesine çıkarken bugün yani 17 Nisan itibarıyla rakam yüzde 53,52 olarak ölçüldü.

Geçen yıl aynı tarihte sadece 64 milyon metreküp su barındıran havzalarda bugün biriken su miktarı 1173.227.000 metreküpe ulaşarak devasa bir fark yarattı.

İZSU: Şubat'ta Gördes sıfırı görmüştü, nisan'da rekora koşuyor

GÖRDES BARAJI’NDA GÖRÜLMEMİŞ YÜKSELİŞ

Kentin hayati damarlarından biri olan Gördes Barajı şubat ayında kuruma noktasına gelmişken son yağışlarla birlikte mucizevi bir dönüş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 5 dolulukla can çekişen baraj 16 Nisan’da yüzde 40,07 bandına yerleşti. Bugün yapılan son ölçümlerde ise bu oran yüzde 40,75 seviyesine ulaştı.

Gördes’teki toplam hacim 193.917.000 metreküpü bulurken kullanılabilir su miktarı 178.417.000 metreküpe yükselerek kente can suyu oldu.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM (İZSU VERİLERİYLE)

17 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %53,52

Balçova Barajı: %99,00

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %40,75

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %81,18

İZMİRLİLERE BÜYÜK MÜJDE: 2035 YILINA KADAR RİSK YOK

Uzmanlar Gördes Barajı’ndaki teknik sorunların giderilmesinin suyun tutulmasında büyük payı olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Yaşar tarafından yapılan değerlendirmelerde Gördes’in kapasite olarak Tahtalı’dan bile büyük olduğu gerçeği hatırlatıldı.

Mevcut doluluk verileri ve yağış projeksiyonları analiz edildiğinde İzmir halkını sevindirecek o tablo ortaya çıktı. Mevcut rezervlerin şehri çok uzun süre rahatlatacağı ve 2035 yılına kadar yeni bir su krizi yaşanmayacağı öngörülüyor.

KULLANILABİLİR SU MİKTARI GÜVEN VERİYOR

Kentin kısa vadeli su ihtiyacını garanti altına alan asıl veri ise kullanılabilir su miktarındaki devasa artış oldu. 153.627.000 metreküpe ulaşan kullanılabilir rezerv İzmir’in yaz aylarını hiçbir kesinti veya sorun yaşamadan atlatacağını kanıtlıyor. Uzmanlar bu bereketli tablonun sürdürülebilir olması için yine de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının durumunu anlamak için kritik bir göstergedir. Bu oran, içme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında önemli rol oynar. Düşük doluluk oranı kuraklık riskini, yüksek oran ise su fazlasını gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin temel verilerinden biridir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’de barajlar için ideal doluluk oranı genellikle yüzde 60 ile yüzde 80 arası kabul edilir. Bu aralık, hem su ihtiyacını karşılamak hem de olası kurak dönemlere hazırlıklı olmak açısından güvenlidir. Yüzde 40’ın altına düşen seviyeler riskli kabul edilir ve su tasarrufu önlemleri gündeme gelir. Yüzde 90 ve üzeri seviyelerde ise taşkın kontrolü önem kazanır. Mevsimsel yağışlara göre bu oranlar değişkenlik gösterebilir. (DHA)