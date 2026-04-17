İzmir'de 10 ilçede su kesintisi: Karaburun'da 6 saat boyunca akmayacak!
17 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
17 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
İzmirliler rahat uyuyabilir: Barajlar geçen yılın karamsarlığını sildi süpürdü
17 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
Aliağa - B.Hayrettin Paşa, Fatih, Mimar Sinan Mahalleleri
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 11:17 - 13:17 (Tahmini) — Süre: ~2 saat (Tahmini)
- Konum: B.Hayrettin Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı - R.Şevket İnce Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 11:25 - 13:25 (Tahmini) — Süre: ~2 saat (Tahmini)
- Konum: R.Şevket İnce Mahallesi, 2140/2 Sokak İçi
- Sebep: Müteahhit çalışması
Bayraklı - Yamanlar Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 10:40 - 11:40 (Tahmini) — Süre: ~1 saat (Tahmini)
- Konum: Yamanlar Mahallesi, 7161 Sokak No:105
- Sebep: Branşman arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
Bergama - Bahçelievler Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 11:30 - 13:30 (Tahmini) — Süre: ~2 saat (Tahmini)
- Konum: Bahçelievler Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
Buca - Kuruçeşme Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 10:53 - 12:00 (Tahmini) — Süre: ~1 saat (Tahmini)
- Konum: Kuruçeşme Mahallesi, Hacı Bektaş Veli içerisi
- Sebep: Ana boru arızası
Buca - Göksu Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 10:43 - 11:43 (Tahmini) — Süre: ~1 saat (Tahmini)
- Konum: Göksu Mahallesi, 649/2 Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli - Cumhuriyet Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 10:15 - 11:45 (Tahmini) — Süre: ~1,5 saat (Tahmini)
- Konum: Cumhuriyet Mahallesi, 9623 Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
Karaburun - Eğlenhoca Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 08:30 - 14:30 (Tahmini) — Süre: ~6 saat (Tahmini)
- Konum: Eğlenhoca Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen - Emiralem ve Yayla Mahalleleri
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 09:30 - 12:30 (Tahmini) — Süre: ~3 saat (Tahmini)
- Konum: Emiralem Merkez Mahallesi, Yayla Mahallesi
- Sebep: Ana hatlarda basınç/tahava yapmasından kaynaklı arıza
17 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
Narlıdere - Atatürk ve 2. İnönü Mahalleleri
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 10:10 - 13:10 (Tahmini) — Süre: ~3 saat (Tahmini)
- Konum: Atatürk Mahallesi, 2. İnönü Mahallesi
- Sebep: Branşman arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Seferihisar - Camikebir ve Hıdırlık Mahalleleri
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 08:30 - 12:00 (Tahmini) — Süre: ~4 saat (Tahmini)
- Konum: Camikebir Mahallesi, Hıdırlık Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
17 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla - Kalabak ve Yenice Mahalleleri
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 08:00 - 10:30 (Tahmini) — Süre: ~2,5 saat (Tahmini)
- Konum: Kalabak Mahallesi, Yenice Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
İzmir’de ışıklar sönüyor: Hangi ilçede kaç saat sürecek?
17 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karabağlar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.