İzmir’de ışıklar sönüyor: Hangi ilçede kaç saat sürecek?

İzmir’de ışıklar sönüyor: Hangi ilçede kaç saat sürecek?
İzmir’de bugün, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

17 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 23 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

17 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA / İZMİR - Çıtak ve Güzelhisar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Çıtak (Balaban Sk., 15/1. Sk., Alanya Sk., Zafer Sk., Çıtak Mimar Sinan Sk., 15/11. Sk., Çıtak Fatih Küme Evleri, Çitak Köprülü Sk., 15/3. Sk., Çıtak Yıldız Sk., Cevizli Sk., Çıtak Cumhuriyet Meydanı, 15/17. Sk., Çıtak Menekşe Küme Evleri, Şirin Sk., Çıtak İstiklal Sk., Vatan Cd., Çıtak Mehmet Akif Sk., Köprülü Sk., Güvendik Sk., Değirmen Sk., Ceylan Sk.), Güzelhisar

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BALÇOVA / İZMİR - Korutürk ve Teleferik

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Korutürk (Yaşam Sk., Baraj Yolu Sk.), Teleferik

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYINDIR / İZMİR - Osmanlar, Dernekli ve Balcılar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Osmanlar (Tüfekçi Küme Evleri, Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Kestanelik Sk.), Dernekli (Dernekli Sk.), Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Ortaca Kozulca Sk., Balcılar Yolu Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Yusuflu ve Yakacık

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri, Çiçek Sk., Cin Kulesi Küme Evleri), Yakacık

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Kızılcaova

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Kızılcaova

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAKLI / İZMİR - Doğançay

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Doğançay (7190/7. Sk., 7190/4. Sk., 7190/9. Sk., 7190. Sk., 7190/5. Sk., 7195/5. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BERGAMA / İZMİR - Pınarköy

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika

  • Konum: Pınarköy (Tepe Küme Evleri, Pınarköy Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR - Aşağıbey, Yukarıbey ve Kaplan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: Aşağıbey, Yukarıbey, Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR - İsmailli ve Hacılar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 Saat 30 Dakika

  • Konum: İsmailli, Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BORNOVA - Yeşilova

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat

  • Konum: Yeşilova (4137/2. Sk., 4135. Sk., Abdi İpekçi Cd., 4160/1. Sk., 4162. Sk., 4139. Sk., 4156. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA - Yeşilova

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat

  • Konum: Yeşilova (4162. Sk., Abdi İpekçi Cd., 4160/1. Sk., 4141. Sk., 4119/1. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA - Yunus Emre

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat

  • Konum: Yunus Emre (Çocuk Parkı İçi Yolu, 7511. Sk., 7509. Sk., 7507. Sk., 7505. Sk., 7504. Sk., 7522. Sk., 7519. Sk., 7513. Sk., 7512. Sk., 7520. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA - Yunus Emre

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat

  • Konum: Yunus Emre (7518. Sk., 7517. Sk., 7511. Sk., 7509. Sk., 7508. Sk., 7507. Sk., 7506. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BUCA - Doğancılar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 12:05 - 17:00 - Süre: 4 saat 55 dakika

  • Konum: Doğancılar (6001. Sk., 6004/1. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6005. Sk., 6004. Sk., 6003/1. Sk., 6003. Sk., Yunus Emre Cd.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA - Kırklar ve Doğancılar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat

  • Konum: Kırklar (Karabağlar Sk., 5000. Sk., 5025/2. Sk., 5026. Sk., 5030. Sk., Karatekeli Cd., 5020. Sk., Mevlana Cd., 5009. Sk., 5011. Sk., 5017. Sk., 5019. Sk., 5022. Sk., 5021. Sk., 5029. Sk., 5024. Sk., Demokrasi Cd., 5005. Sk., 5004. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5033/1. Sk., 5027. Sk., 5025. Sk., İpek Küme Evleri, 5015. Sk., 5027/1. Sk., 5031/1. Sk., Karataş Sk., 5023. Sk., 5002/4. Sk., 5025/4. Sk., 5028. Sk., 5025/1. Sk., 5031. Sk., 5033. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5016. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5002. Sk., 5001. Sk., 5003. Sk., 5014. Sk., 5018. Sk., 5028/1. Sk., 5002/3. Sk.), Doğancılar (6002. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6002/1. Sk., 6010. Sk., 6004/1. Sk., 6013. Sk., 6030. Sk., 6015. Sk., 6001. Sk., Yunus Emre Cd., Kocaorman Mevkii)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇEŞME - Germiyan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: Germiyan Mahallesi

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME - Germiyan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: Germiyan Mahallesi

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME - Germiyan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: Germiyan Mahallesi

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çeşme, İZMİR - Reisdere, Ildır, Germiyan, Şifne

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 15:30 - Süre: 5 saat 30 dakika

  • Konum: Reisdere (6149. Sk., 6080. Sk., 6011/1. Sk., 6008/1. Sk., 6060/2. Sk., 6123/2. Sk., 6016. Sk., 6078/5. Sk., 6149/1. Sk., 6149/2. Sk., 6149/3. Sk., 6006. Sk., 6070. Sk., 6069. Sk., 6064/2. Sk., 6064/1. Sk., 6064. Sk., 6060. Sk., 6051. Sk., 6034. Sk., 6031. Sk., 6030. Sk., 6029. Sk., 6025/1. Sk., 6021. Sk., 6020. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6011. Sk., 6010. Sk., 6009. Sk., 6060/1. Sk., 6004/2. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6001. Sk., Ören Mevkii Küme Evleri, Hırsızdere Küme Evleri, 6019. Sk., 6007. Sk., 6152. Sk., 6151. Sk., 6147/2. Sk., 6147/1. Sk., 6146. Sk., 6144. Sk., 6141. Sk., 6140. Sk., 6133. Sk., 6127. Sk., 6123. Sk., 6121. Sk., 6120. Sk., 6119/5. Sk., 6119/4. Sk., 6119/3. Sk., 6119/2. Sk., 6119/1. Sk., 6119. Sk., 6082. Sk., 6081. Sk., 6080/1. Sk., 6078/4. Sk., 6078/3. Sk., 6078/2. Sk., 6078/1. Sk., 6078. Sk., 6075/3. Sk., 6075/2. Sk., 6075/1. Sk., 6071. Sk.), Ildır (37219. Sk., 37218. Sk., 37216. Sk., 37213. Sk., 37211. Sk., 37210/1. Sk., 37210. Sk., 37208. Sk., 37207. Sk., 37201. Sk., 37200. Sk., 27000. Sk., 37220/1. Sk., Alan Küme Evleri), Germiyan (27188. Sk., 27187. Sk.), Şifne (6420. Sk., 6420/1, 16246. Sk., 6420/1. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çeşme, İZMİR - Şifne, Yalı, Reisdere, Celal Bayar, Ildır, Germiyan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 15:30 - Süre: 5 saat 30 dakika

  • Konum: Şifne (6417. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6424. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları Site İçi Yol, 6359. Sk., 6414/1. Sk., 6352. Sk., 6417/1. Sk., 6352/1. Sk., 6407. Sk., 6368. Sk., 6364. Sk., 6353/1. Sk., 6418/1. Sk., 6367. Sk., 6418. Sk., 6422. Sk., 6373. Sk., 6363. Sk., 6351/1. Sk., 6405. Sk., 6365. Sk., 6423. Sk., 6401. Sk., 6163/2. Sk., 6349. Sk., 6351. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., 6355. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6366. Sk., 6369/1. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6374. Sk., 6375. Sk., 6376. Sk., 6377. Sk., 6378. Sk., 6379. Sk., 6380. Sk., 6381. Sk., 6382. Sk., 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6388. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401/1. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6406. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6415. Sk.), Yalı (6275. Sk., 6291. Sk., 6170/1. Sk., 6323. Sk., 6000. Sk., 6308. Sk., 6291/3. Sk., 6291/2. Sk., 6266/1. Sk., 6163. Sk., 6001. Sk., 6334. Sk., 6308/1. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5. Sk., 6299/1. Sk., 6157/6. Sk., 6162/1. Sk., 6267. Sk., 6171. Sk., Kurudere Mevkii, 6222. Sk., 6161/1. Sk., 6346/2. Sk., 6266/4. Sk., 6337/1. Sk., 6292. Sk., 6274. Sk., 6326. Sk., 6335. Sk., 6333. Sk., 6292/1. Sk., 6155/1. Sk., 6156/1. Sk., 6157/1. Sk., 6157/2. Sk., 6158/2. Sk., 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6163/1. Sk., 6165. Sk., 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6181. Sk., 6182. Sk., 6185. Sk., 6187. Sk., 6187/1. Sk., 6188. Sk., 6191. Sk., 6191/1. Sk., 6192. Sk., 6193. Sk., 6195. Sk., 6195/1. Sk., 6196. Sk., 6197. Sk., 6198. Sk., 6199. Sk., 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6209. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6266. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6277. Sk., 6279. Sk., 6279/1. Sk., 6280. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., 6289. Sk., 6291/1. Sk., 6294. Sk., 6295. Sk., 6296. Sk., 6297. Sk., 6298. Sk., 6299. Sk., 6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6327. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6332. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6350. Sk., 6319/1. Sk., 6307. Sk., 6266/2. Sk., 6278. Sk.), Reisdere (6120. Sk., 6119. Sk., 6118. Sk., 6117. Sk., 6116. Sk., 6115. Sk., 6114. Sk., 6113. Sk., 6108/1. Sk., 6108. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6101. Sk., 6099/2. Sk., 6099. Sk., 6098. Sk., 6097. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6093. Sk., 6092. Sk., 6090. Sk., 6089. Sk., 6088. Sk., 6087. Sk., 6086. Sk., 6085. Sk., 6084. Sk., 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6082. Sk., 6080/1. Sk., 6079. Sk., 6078. Sk., 6077. Sk., 6076. Sk., 6074. Sk., 6070. Sk., 6064. Sk., 6058. Sk., 6032. Sk., 6031. Sk., 6025. Sk., 6024. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012/1. Sk., 6012. Sk., 6011. Sk., 6004/3. Sk., 6004/1. Sk., 6004. Sk., 6002. Sk., 6099/3. Sk., 6071/1. Sk., 6006. Sk., 6099/5. Sk., 6163/3. Sk., 6033/2. Sk., 6099/4. Sk., 6161/2. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., Site İç Yol, 6161/3. Sk., 6019. Sk.), Celal Bayar Mah., Ildır (Gazi Mustafa Kemal Cd., 37257. Sk., 37256. Sk., 37243. Sk., 37242. Sk., 37241. Sk., 37239. Sk., 37238. Sk., 37237. Sk., 37236. Sk., 37235. Sk., 37234. Sk., 37233. Sk., 37232. Sk., 37231. Sk., 37230. Sk., 37229. Sk., 37228. Sk., 37227. Sk., 37226. Sk., 37225. Sk., 37224. Sk., 37223. Sk., 37222. Sk., 37221. Sk., 37220. Sk., 37219. Sk., 37218. Sk., 37217. Sk., 37215. Sk., 37211. Sk., 37210. Sk., 37208. Sk., 37207. Sk., 37201. Sk., 37200. Sk., 37198. Sk., 37197. Sk., 37195. Sk., 37194. Sk., 37193. Sk., 37191. Sk., 30010. Sk., 27000. Sk., 30001. Sk., 30011. Sk., 30004. Sk., Atatürk Cd., 37201/1. Sk., 30206. Sk., 30205. Sk., 30204. Sk., 30013. Sk., 30015. Sk., 30019. Sk., 30017. Sk., 30016. Sk., 37191/1. Sk., 30002. Sk., 30003. Sk., Alan Küme Evleri, 30009. Sk., Cumhuriyet Cd., 30012. Sk., 30006. Sk., 30007. Sk., 30005. Sk., 30008. Sk., 30201. Sk., 30203. Sk., 30200. Sk., 30208. Sk., 30014. Sk.), Germiyan (20303. Sk., 27025. Sk., Sümbül Sk., 27184. Sk., 27183. Sk., 27181. Sk., 27179. Sk., 27178. Sk., 27177. Sk., 27176. Sk., 27175. Sk., 27174. Sk., 27173. Sk., 27171. Sk., 27169. Sk., 27168. Sk., 27167. Sk., 27166. Sk., 27163. Sk., 27162. Sk., 27161. Sk., 27160. Sk., 27157. Sk., 27155. Sk., 27152. Sk., 27150. Sk., 27149. Sk., 27145. Sk., 27144. Sk., 27134. Sk., 27133. Sk., 27123. Sk., 27122. Sk., 27121. Sk., 27116. Sk., 27115. Sk., 27114. Sk., 27112. Sk., 27111. Sk., 27110. Sk., 27109. Sk., 27108/1. Sk., 27107. Sk., 27106. Sk., 27104. Sk., 27103. Sk., 27102. Sk., 27101. Sk., 27100. Sk., 27099. Sk., 27098. Sk., 27095. Sk., 27094. Sk., 27093. Sk., 27092. Sk., 27091. Sk., 27090/1. Sk., 27090. Sk., 27089. Sk., 27088. Sk., 27087. Sk., 27086. Sk., 27084. Sk., 27083. Sk., 27082. Sk., 27081. Sk., 27080. Sk., 27078. Sk., 27077. Sk., 27076. Sk., 27075. Sk., 27074. Sk., 27073. Sk., 27072. Sk., 27071. Sk., 27070. Sk., 27069. Sk., 27068. Sk., 27065. Sk., 27064. Sk., 27063. Sk., 27062/5. Sk., 27061/1. Sk., 27061. Sk., 27060. Sk., 27059. Sk., 27058. Sk., 27057. Sk., 27056. Sk., 27052. Sk., 27051. Sk., 27050. Sk., 27049. Sk., 27048. Sk., 27047. Sk., 27046. Sk., 27045. Sk., 27039. Sk., 27037. Sk., 27036. Sk., 27034. Sk., 27030. Sk., 27029. Sk., 27028. Sk., 27027. Sk., 27024. Sk., 27023. Sk., 27022. Sk., 27020. Sk., 27016. Sk., 27011. Sk., 27010. Sk., 27009. Sk., 27008. Sk., 27007. Sk., 27006/1. Sk., 27006. Sk., 27003. Sk., 27002. Sk., 27001. Sk., 20307. Sk., 20302. Sk., 27062/7. Sk., 27173/1. Sk., 27038/1. Sk., 27021. Sk., 20304. Sk., 27143. Sk., 27000/1. Sk., 27068/10. Sk., 27062/6. Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., 27074/2. Sk., 27101/1. Sk., 27000/3. Sk., 27068/9. Sk., 27068/8. Sk., 27068/7. Sk., 27068/6. Sk., 27068/5. Sk., 27068/4. Sk., 27068/3. Sk., 27068/2. Sk., 27068/1. Sk., 27029/1. Sk., 27000/4. Sk., 27000/2. Sk., 27061/6. Sk., 27061/5. Sk., 27061/4. Sk., 27061/3. Sk., 27061/2. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27074/1. Sk., 27038. Sk., 27225. Sk., 27062. Sk., 27079. Sk., 27085. Sk., 27035/1. Sk., Çelenoz Küme Evleri, 20306. Sk., 27052/1. Sk., 27177/1. Sk., 27135. Sk., 27180. Sk., 27147. Sk., 27151. Sk., 20305. Sk., 6299/1. Sk., 20300. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çeşme, İZMİR - Germiyan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: Germiyan Mahallesi genelini kapsayan bölge.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çiğli - Şirintepe, Köyiçi, Yakakent, Güzeltepe

  • Tarih: 17.04.2026 (Cuma)

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Şirintepe (8145. Sk., 8144. Sk., 8143/1. Sk., 8143. Sk., 8142. Sk., 8128/1. Sk., 8128. Sk., 8161. Sk., 8164. Sk., 8169. Sk., 8160. Sk., 8169/1. Sk., 8154. Sk.), Köyiçi (Dere Cd., Köyiçi Cd., 8085/1. Sk., 8085. Sk., 8084. Sk., 8055/1. Sk.), Yakakent (8168. Sk.), Güzeltepe (8173. Sk., 8167. Sk., 8166. Sk., 8164/1. Sk., 8154/1. Sk., 8133. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Foça - Yenibağarası

  • Tarih: 17.04.2026 (Cuma)

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yenibağarası (1009. Sk., 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1020. Sk., 1008/1. Sk., 1014. Sk., 1011. Sk., 1010/2. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., Yenifoça Cd., 1018. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karaburun - Yayla, Kösedere

  • Tarih: 17.04.2026 (Cuma)

  • Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yayla (Akdağ Küme Evleri), Kösedere

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaburun - Eğlenhoca

  • Tarih: 17.04.2026 (Cuma)

  • Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Eğlenhoca

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARŞIYAKA - Yamanlar, Sancaklı

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yamanlar (Yamanlar Küme Evleri, Karagöl Yolu Küme Evleri), Sancaklı (Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köy Yolu, Sancaklı Köyü)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA - Bahçelievler

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Bahçelievler (1851/14. Sk., 1851/15. Sk., 1851/16. Sk., 1851/7. Sk., 1851/8. Sk., 1851/10. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 1851/11. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA - Bahçelievler

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Bahçelievler (1851/10. Sk., 1851/11. Sk., 1851/4. Sk., Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEMALPAŞA - Bayramlı, Kamberler, Yenikurudere

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Bayramlı (Bayramlı Yolu Küme Evleri, Bayramlı Köyü İç Yolu), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (Yenikurudere Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA - Kuyucak, Yenmiş, Ansızca

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Kuyucak (Kuyucak Yolu Küme Evleri), Yenmiş, Ansızca (Ansızca Köy Yolu, Ansızca Köyü Yolu, Ansızca Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KİRAZ - Sarıkaya, Altınoluk, Çayağzı, Karaburç

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri), Altınoluk (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Saraçlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, Altınoluk Yolu, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu), Çayağzı (Cenikli, Gelinalan Sk., Tekke Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Kemercik, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., Kızıltarla Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

MENDERES - Kuyucak

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:15 - 15:00 - Süre: 5 Saat 45 Dakika

  • Konum: Kuyucak (Menderes Orhanlı Yolu Sk., Aski Köy Küme Evleri, 7754. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES - Akçaköy, Görece Cumhuriyet, Dereköy, Barbaros

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Akçaköy (7205 Akçaköy Sk., 7211. Sk., 7207. Sk., 7206. Sk., 7213/1. Sk., 7203. Sk., 7202. Sk., 7215. Sk., 7214. Sk., 7204. Sk., 7210. Sk., 7209. Sk., 7208. Sk., 7200. Sk., 7213. Sk.), Görece Cumhuriyet (303. Sk.), Dereköy (Merkez Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk., Dereköy Cd., 812. Sk., 808. Sk., 807. Sk., 805. Sk., 804. Sk., 803. Sk., 802. Sk., 800. Sk., 806. Sk., 800/1. Sk., 802/1. Sk., 801. Sk., 852. Sk., 850. Sk., Pirentepe Küme Evleri, 851/1. Sk., 851. Sk., 857. Sk., 856. Sk., 809. Sk.), Barbaros (365/1. Sk., Çevre Yolu, 439. Sk., 437. Sk., 408. Sk., 389. Sk., 404. Sk., 452. Sk., 388. Sk., 384/1. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 368. Sk., 345. Sk., 341/2. Sk., 344. Sk., 346. Sk., 326. Sk., 340. Sk., 322. Sk., 310. Sk., Kuva-i Milliye Cd., 434. Sk., 384. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 380. Sk., 378. Sk., 374. Sk., 373. Sk., 369/1. Sk., 367. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 364. Sk., 363. Sk., 362. Sk., 361. Sk., 328. Sk., 327. Sk., 325. Sk., 324. Sk., 321. Sk., 428. Sk., 363/1. Sk., 437/1. Sk., 369. Sk., 387. Sk., 370. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES - Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Oğlananası Atatürk (7040. Sk., 7027/2. Sk., 7053/1. Sk., 7079. Sk., İkinci İnönü Zaferi Cd., Park Sk., 7029. Sk., 7032. Sk., 7025/2. Sk., 7025/1. Sk., 7051. Sk., 7047. Sk., 7045. Sk., 7058, 7078. Sk., 7074. Sk., Koyun Ahılı Küme Evleri, 7075. Sk., 7044. Sk., 7023/3. Sk., 7025. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7023/1. Sk., 7023/2. Sk., 7023/4. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7035. Sk., 7060. Sk., 7054. Sk., 7046. Sk., 7048. Sk., 7050. Sk., 7052. Sk., 7080. Sk., Batak Küme Evleri, Fevzi Çakmak Cd., Menderes Cd., 7056. Sk.), Oğlananası Cumhuriyet (7005. Sk., Nergizlik Küme Evleri, 7034. Sk., 7041/3. Sk., 7033/2. Sk., 7007. Sk., 7006/1. Sk., 7033. Sk., 7043. Sk., 7041/2. Sk., 7041/1. Sk., 7041. Sk., 7030. Sk., 7018. Sk., 7006. Sk., 7004. Sk., 7003. Sk., 2. Çıkmaz Sk., 1. Çıkmaz Sk., 7033/3. Sk., 7033/1. Sk., Egemenlik Cd.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES - Karakuyu, Çakaltepe

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Karakuyu, Çakaltepe

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

MENEMEN / İZMİR - Kasımpaşa, Mermerli

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Kasımpaşa (Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk.), Mermerli (Pekenti Yolu Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR - Gölcük, Yeşil Pınar, İncirli Pınar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Gölcük (442. Sk., 441/1. Sk., 441. Sk., 440. Sk., 439/3. Sk., 438. Sk., 435. Sk., 433. Sk., 431. Sk., 430. Sk., 429. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 426. Sk., 424. Sk., 420. Sk., 419/1. Sk., 419. Sk., 9417. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 414. Sk., 318. Sk., 134. Sk., 320 319. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 439/2. Sk., 9422. Sk., 9421. Sk., 9418. Sk., 9413. Sk., 9412. Sk., 9411. Sk., 9409. Sk., 9408. Sk., 9403. Sk., 9402. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 445. Sk., 444. Sk., 441/2. Sk., Turgut Özal Blv., 9439. Sk., 9437. Sk., 9434. Sk., 9432. Sk., 9425. Sk.), Yeşil Pınar (9310. Sk., 9309. Sk., 9308. Sk., 9307. Sk., 9306. Sk., 9305. Sk., 9304. Sk., 9302. Sk., 9301. Sk., 336. Sk., 322. Sk., 321. Sk., 317. Sk., 316. Sk., 314/1. Sk., 314. Sk., 311/3. Sk., 305/1. Sk., 302/1. Sk., Asarlık Viyadüğü, 9312/1. Sk., 9313. Sk., 9303. Sk., 335. Sk., 340. Sk., 333. Sk., 372/1. Sk., 9306/3. Sk., 9312. Sk., 323. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd., 9311. Sk., 9423. Sk., 9315. Sk., 338. Sk., 343. Sk., 342. Sk., 324. Sk., 337. Sk., 9311/1. Sk., 9311/4. Sk., 326. Sk., 105/2. Sk.), İncirli Pınar (131. Sk., 130. Sk., 129/3. Sk., 129/2. Sk., 129/1. Sk., 129. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NARLIDERE / İZMİR - Ilıca

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ilıca (Baraj Yolu Sk., Zeytin Sk., Yaşam Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ / İZMİR - Birgi, Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Birgi (Karataş Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri, Umurbey Cd., İrimağzı Küme Evleri), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Gerçekli, Küçükavulcuk (Küçükavulcuk Küme Evleri, Büyükavulcuk Yolu), Ocaklı

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR - Mescitli, Ovakent, Bademli

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Köleoğlu Küme Evleri, Dutlukuyu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu), Bademli

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

SEFERİHİSAR / İZMİR - Orhanlı, Kavakdere

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:15 - 15:00 - Süre: 5 Saat 45 Dakika

  • Konum: Orhanlı (7007. Sk., 7008. Sk., 7006. Sk., 7005. Sk., 7003. Sk., 7002. Sk., 7001. Sk., Hayıtlıçukur Sk., 7101. Sk., 7109. Sk., 7211. Sk., 7218. Sk., Ortamahalle Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar Cd., Karabalçık Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Damyanı Sk., 7217. Sk., 7216. Sk., 7214. Sk., 7212. Sk., 7209. Sk., 7208. Sk., 7203. Sk., 7112, 7110. Sk., 7108. Sk., 7107. Sk., 7106. Sk., Sarnıç Küme Evleri, Temese Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Çamlık Küme Evleri, 7207. Sk., 7206. Sk., 7210. Sk., 7205. Sk., 7004. Sk., Büyükbahçe Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, 7111. Sk., Uzundere Küme Evleri, Gökçetepe Sk., Tarımsal Orhanlı Cd., Değirmen Boğazı Küme Evleri, Avaros Sk., 7204. Sk., 7202. Sk., 7105. Sk., 7104, 7102. Sk., 7027. Sk., 7026. Sk., 7025. Sk., 7024. Sk., 7023. Sk., 7021. Sk., 7020. Sk., 7019. Sk., 7018. Sk., 7017. Sk., 7016. Sk., 7015. Sk., 7014. Sk., 7013. Sk., 7012. Sk., 7011. Sk., 7010. Sk., 7009. Sk.), Kavakdere (Kavakdere Yolu Küme Evleri, Kavakdere Cd., Orhanlı)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

SELÇUK / İZMİR - Şirince

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika

  • Konum: Şirince (206. Sk., 214. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

TİRE / İZMİR - Işıklar

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Işıklar

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

TORBALI / İZMİR - Türkmenköy

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Türkmenköy (215. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR - Özbey, Kaplancık

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Özbey (4034. Sk., 4056. Sk.), Kaplancık

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR - Ertuğrul

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Ertuğrul (Mithatpaşa Cd., Hükümet Cd., Cumhuriyet Cd., 3023. Sk., 3002. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

URLA / İZMİR - Atatürk

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Atatürk (2200. Sk., 2179/1. Sk., 2217. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2189. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

