İzmir’de ışıklar sönüyor: Hangi ilçede kaç saat sürecek?
17 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
17 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 23 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
17 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA / İZMİR - Çıtak ve Güzelhisar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Çıtak (Balaban Sk., 15/1. Sk., Alanya Sk., Zafer Sk., Çıtak Mimar Sinan Sk., 15/11. Sk., Çıtak Fatih Küme Evleri, Çitak Köprülü Sk., 15/3. Sk., Çıtak Yıldız Sk., Cevizli Sk., Çıtak Cumhuriyet Meydanı, 15/17. Sk., Çıtak Menekşe Küme Evleri, Şirin Sk., Çıtak İstiklal Sk., Vatan Cd., Çıtak Mehmet Akif Sk., Köprülü Sk., Güvendik Sk., Değirmen Sk., Ceylan Sk.), Güzelhisar
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BALÇOVA / İZMİR - Korutürk ve Teleferik
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Korutürk (Yaşam Sk., Baraj Yolu Sk.), Teleferik
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYINDIR / İZMİR - Osmanlar, Dernekli ve Balcılar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Osmanlar (Tüfekçi Küme Evleri, Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Kestanelik Sk.), Dernekli (Dernekli Sk.), Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Ortaca Kozulca Sk., Balcılar Yolu Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR - Yusuflu ve Yakacık
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri, Çiçek Sk., Cin Kulesi Küme Evleri), Yakacık
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR - Kızılcaova
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Kızılcaova
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAKLI / İZMİR - Doğançay
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Doğançay (7190/7. Sk., 7190/4. Sk., 7190/9. Sk., 7190. Sk., 7190/5. Sk., 7195/5. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BERGAMA / İZMİR - Pınarköy
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:05 - 17:00 - Süre: 7 Saat 55 Dakika
Konum: Pınarköy (Tepe Küme Evleri, Pınarköy Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR - Aşağıbey, Yukarıbey ve Kaplan
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 Saat 30 Dakika
Konum: Aşağıbey, Yukarıbey, Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR - İsmailli ve Hacılar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 Saat 30 Dakika
Konum: İsmailli, Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BORNOVA - Yeşilova
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
Konum: Yeşilova (4137/2. Sk., 4135. Sk., Abdi İpekçi Cd., 4160/1. Sk., 4162. Sk., 4139. Sk., 4156. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA - Yeşilova
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
Konum: Yeşilova (4162. Sk., Abdi İpekçi Cd., 4160/1. Sk., 4141. Sk., 4119/1. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA - Yunus Emre
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
Konum: Yunus Emre (Çocuk Parkı İçi Yolu, 7511. Sk., 7509. Sk., 7507. Sk., 7505. Sk., 7504. Sk., 7522. Sk., 7519. Sk., 7513. Sk., 7512. Sk., 7520. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA - Yunus Emre
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
Konum: Yunus Emre (7518. Sk., 7517. Sk., 7511. Sk., 7509. Sk., 7508. Sk., 7507. Sk., 7506. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BUCA - Doğancılar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 12:05 - 17:00 - Süre: 4 saat 55 dakika
Konum: Doğancılar (6001. Sk., 6004/1. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6005. Sk., 6004. Sk., 6003/1. Sk., 6003. Sk., Yunus Emre Cd.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA - Kırklar ve Doğancılar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
Konum: Kırklar (Karabağlar Sk., 5000. Sk., 5025/2. Sk., 5026. Sk., 5030. Sk., Karatekeli Cd., 5020. Sk., Mevlana Cd., 5009. Sk., 5011. Sk., 5017. Sk., 5019. Sk., 5022. Sk., 5021. Sk., 5029. Sk., 5024. Sk., Demokrasi Cd., 5005. Sk., 5004. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5033/1. Sk., 5027. Sk., 5025. Sk., İpek Küme Evleri, 5015. Sk., 5027/1. Sk., 5031/1. Sk., Karataş Sk., 5023. Sk., 5002/4. Sk., 5025/4. Sk., 5028. Sk., 5025/1. Sk., 5031. Sk., 5033. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5016. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5002. Sk., 5001. Sk., 5003. Sk., 5014. Sk., 5018. Sk., 5028/1. Sk., 5002/3. Sk.), Doğancılar (6002. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6002/1. Sk., 6010. Sk., 6004/1. Sk., 6013. Sk., 6030. Sk., 6015. Sk., 6001. Sk., Yunus Emre Cd., Kocaorman Mevkii)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇEŞME - Germiyan
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
Konum: Germiyan Mahallesi
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme, İZMİR - Reisdere, Ildır, Germiyan, Şifne
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 15:30 - Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: Reisdere (6149. Sk., 6080. Sk., 6011/1. Sk., 6008/1. Sk., 6060/2. Sk., 6123/2. Sk., 6016. Sk., 6078/5. Sk., 6149/1. Sk., 6149/2. Sk., 6149/3. Sk., 6006. Sk., 6070. Sk., 6069. Sk., 6064/2. Sk., 6064/1. Sk., 6064. Sk., 6060. Sk., 6051. Sk., 6034. Sk., 6031. Sk., 6030. Sk., 6029. Sk., 6025/1. Sk., 6021. Sk., 6020. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6011. Sk., 6010. Sk., 6009. Sk., 6060/1. Sk., 6004/2. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6001. Sk., Ören Mevkii Küme Evleri, Hırsızdere Küme Evleri, 6019. Sk., 6007. Sk., 6152. Sk., 6151. Sk., 6147/2. Sk., 6147/1. Sk., 6146. Sk., 6144. Sk., 6141. Sk., 6140. Sk., 6133. Sk., 6127. Sk., 6123. Sk., 6121. Sk., 6120. Sk., 6119/5. Sk., 6119/4. Sk., 6119/3. Sk., 6119/2. Sk., 6119/1. Sk., 6119. Sk., 6082. Sk., 6081. Sk., 6080/1. Sk., 6078/4. Sk., 6078/3. Sk., 6078/2. Sk., 6078/1. Sk., 6078. Sk., 6075/3. Sk., 6075/2. Sk., 6075/1. Sk., 6071. Sk.), Ildır (37219. Sk., 37218. Sk., 37216. Sk., 37213. Sk., 37211. Sk., 37210/1. Sk., 37210. Sk., 37208. Sk., 37207. Sk., 37201. Sk., 37200. Sk., 27000. Sk., 37220/1. Sk., Alan Küme Evleri), Germiyan (27188. Sk., 27187. Sk.), Şifne (6420. Sk., 6420/1, 16246. Sk., 6420/1. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme, İZMİR - Şifne, Yalı, Reisdere, Celal Bayar, Ildır, Germiyan
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 15:30 - Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: Şifne (6417. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6424. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları Site İçi Yol, 6359. Sk., 6414/1. Sk., 6352. Sk., 6417/1. Sk., 6352/1. Sk., 6407. Sk., 6368. Sk., 6364. Sk., 6353/1. Sk., 6418/1. Sk., 6367. Sk., 6418. Sk., 6422. Sk., 6373. Sk., 6363. Sk., 6351/1. Sk., 6405. Sk., 6365. Sk., 6423. Sk., 6401. Sk., 6163/2. Sk., 6349. Sk., 6351. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., 6355. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6366. Sk., 6369/1. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6374. Sk., 6375. Sk., 6376. Sk., 6377. Sk., 6378. Sk., 6379. Sk., 6380. Sk., 6381. Sk., 6382. Sk., 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6388. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401/1. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6406. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6415. Sk.), Yalı (6275. Sk., 6291. Sk., 6170/1. Sk., 6323. Sk., 6000. Sk., 6308. Sk., 6291/3. Sk., 6291/2. Sk., 6266/1. Sk., 6163. Sk., 6001. Sk., 6334. Sk., 6308/1. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5. Sk., 6299/1. Sk., 6157/6. Sk., 6162/1. Sk., 6267. Sk., 6171. Sk., Kurudere Mevkii, 6222. Sk., 6161/1. Sk., 6346/2. Sk., 6266/4. Sk., 6337/1. Sk., 6292. Sk., 6274. Sk., 6326. Sk., 6335. Sk., 6333. Sk., 6292/1. Sk., 6155/1. Sk., 6156/1. Sk., 6157/1. Sk., 6157/2. Sk., 6158/2. Sk., 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6163/1. Sk., 6165. Sk., 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6181. Sk., 6182. Sk., 6185. Sk., 6187. Sk., 6187/1. Sk., 6188. Sk., 6191. Sk., 6191/1. Sk., 6192. Sk., 6193. Sk., 6195. Sk., 6195/1. Sk., 6196. Sk., 6197. Sk., 6198. Sk., 6199. Sk., 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6209. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6266. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6277. Sk., 6279. Sk., 6279/1. Sk., 6280. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., 6289. Sk., 6291/1. Sk., 6294. Sk., 6295. Sk., 6296. Sk., 6297. Sk., 6298. Sk., 6299. Sk., 6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6327. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6332. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6350. Sk., 6319/1. Sk., 6307. Sk., 6266/2. Sk., 6278. Sk.), Reisdere (6120. Sk., 6119. Sk., 6118. Sk., 6117. Sk., 6116. Sk., 6115. Sk., 6114. Sk., 6113. Sk., 6108/1. Sk., 6108. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6101. Sk., 6099/2. Sk., 6099. Sk., 6098. Sk., 6097. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6093. Sk., 6092. Sk., 6090. Sk., 6089. Sk., 6088. Sk., 6087. Sk., 6086. Sk., 6085. Sk., 6084. Sk., 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6082. Sk., 6080/1. Sk., 6079. Sk., 6078. Sk., 6077. Sk., 6076. Sk., 6074. Sk., 6070. Sk., 6064. Sk., 6058. Sk., 6032. Sk., 6031. Sk., 6025. Sk., 6024. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012/1. Sk., 6012. Sk., 6011. Sk., 6004/3. Sk., 6004/1. Sk., 6004. Sk., 6002. Sk., 6099/3. Sk., 6071/1. Sk., 6006. Sk., 6099/5. Sk., 6163/3. Sk., 6033/2. Sk., 6099/4. Sk., 6161/2. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., Site İç Yol, 6161/3. Sk., 6019. Sk.), Celal Bayar Mah., Ildır (Gazi Mustafa Kemal Cd., 37257. Sk., 37256. Sk., 37243. Sk., 37242. Sk., 37241. Sk., 37239. Sk., 37238. Sk., 37237. Sk., 37236. Sk., 37235. Sk., 37234. Sk., 37233. Sk., 37232. Sk., 37231. Sk., 37230. Sk., 37229. Sk., 37228. Sk., 37227. Sk., 37226. Sk., 37225. Sk., 37224. Sk., 37223. Sk., 37222. Sk., 37221. Sk., 37220. Sk., 37219. Sk., 37218. Sk., 37217. Sk., 37215. Sk., 37211. Sk., 37210. Sk., 37208. Sk., 37207. Sk., 37201. Sk., 37200. Sk., 37198. Sk., 37197. Sk., 37195. Sk., 37194. Sk., 37193. Sk., 37191. Sk., 30010. Sk., 27000. Sk., 30001. Sk., 30011. Sk., 30004. Sk., Atatürk Cd., 37201/1. Sk., 30206. Sk., 30205. Sk., 30204. Sk., 30013. Sk., 30015. Sk., 30019. Sk., 30017. Sk., 30016. Sk., 37191/1. Sk., 30002. Sk., 30003. Sk., Alan Küme Evleri, 30009. Sk., Cumhuriyet Cd., 30012. Sk., 30006. Sk., 30007. Sk., 30005. Sk., 30008. Sk., 30201. Sk., 30203. Sk., 30200. Sk., 30208. Sk., 30014. Sk.), Germiyan (20303. Sk., 27025. Sk., Sümbül Sk., 27184. Sk., 27183. Sk., 27181. Sk., 27179. Sk., 27178. Sk., 27177. Sk., 27176. Sk., 27175. Sk., 27174. Sk., 27173. Sk., 27171. Sk., 27169. Sk., 27168. Sk., 27167. Sk., 27166. Sk., 27163. Sk., 27162. Sk., 27161. Sk., 27160. Sk., 27157. Sk., 27155. Sk., 27152. Sk., 27150. Sk., 27149. Sk., 27145. Sk., 27144. Sk., 27134. Sk., 27133. Sk., 27123. Sk., 27122. Sk., 27121. Sk., 27116. Sk., 27115. Sk., 27114. Sk., 27112. Sk., 27111. Sk., 27110. Sk., 27109. Sk., 27108/1. Sk., 27107. Sk., 27106. Sk., 27104. Sk., 27103. Sk., 27102. Sk., 27101. Sk., 27100. Sk., 27099. Sk., 27098. Sk., 27095. Sk., 27094. Sk., 27093. Sk., 27092. Sk., 27091. Sk., 27090/1. Sk., 27090. Sk., 27089. Sk., 27088. Sk., 27087. Sk., 27086. Sk., 27084. Sk., 27083. Sk., 27082. Sk., 27081. Sk., 27080. Sk., 27078. Sk., 27077. Sk., 27076. Sk., 27075. Sk., 27074. Sk., 27073. Sk., 27072. Sk., 27071. Sk., 27070. Sk., 27069. Sk., 27068. Sk., 27065. Sk., 27064. Sk., 27063. Sk., 27062/5. Sk., 27061/1. Sk., 27061. Sk., 27060. Sk., 27059. Sk., 27058. Sk., 27057. Sk., 27056. Sk., 27052. Sk., 27051. Sk., 27050. Sk., 27049. Sk., 27048. Sk., 27047. Sk., 27046. Sk., 27045. Sk., 27039. Sk., 27037. Sk., 27036. Sk., 27034. Sk., 27030. Sk., 27029. Sk., 27028. Sk., 27027. Sk., 27024. Sk., 27023. Sk., 27022. Sk., 27020. Sk., 27016. Sk., 27011. Sk., 27010. Sk., 27009. Sk., 27008. Sk., 27007. Sk., 27006/1. Sk., 27006. Sk., 27003. Sk., 27002. Sk., 27001. Sk., 20307. Sk., 20302. Sk., 27062/7. Sk., 27173/1. Sk., 27038/1. Sk., 27021. Sk., 20304. Sk., 27143. Sk., 27000/1. Sk., 27068/10. Sk., 27062/6. Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., 27074/2. Sk., 27101/1. Sk., 27000/3. Sk., 27068/9. Sk., 27068/8. Sk., 27068/7. Sk., 27068/6. Sk., 27068/5. Sk., 27068/4. Sk., 27068/3. Sk., 27068/2. Sk., 27068/1. Sk., 27029/1. Sk., 27000/4. Sk., 27000/2. Sk., 27061/6. Sk., 27061/5. Sk., 27061/4. Sk., 27061/3. Sk., 27061/2. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27074/1. Sk., 27038. Sk., 27225. Sk., 27062. Sk., 27079. Sk., 27085. Sk., 27035/1. Sk., Çelenoz Küme Evleri, 20306. Sk., 27052/1. Sk., 27177/1. Sk., 27135. Sk., 27180. Sk., 27147. Sk., 27151. Sk., 20305. Sk., 6299/1. Sk., 20300. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme, İZMİR - Germiyan
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
Konum: Germiyan Mahallesi genelini kapsayan bölge.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli - Şirintepe, Köyiçi, Yakakent, Güzeltepe
Tarih: 17.04.2026 (Cuma)
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Şirintepe (8145. Sk., 8144. Sk., 8143/1. Sk., 8143. Sk., 8142. Sk., 8128/1. Sk., 8128. Sk., 8161. Sk., 8164. Sk., 8169. Sk., 8160. Sk., 8169/1. Sk., 8154. Sk.), Köyiçi (Dere Cd., Köyiçi Cd., 8085/1. Sk., 8085. Sk., 8084. Sk., 8055/1. Sk.), Yakakent (8168. Sk.), Güzeltepe (8173. Sk., 8167. Sk., 8166. Sk., 8164/1. Sk., 8154/1. Sk., 8133. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça - Yenibağarası
Tarih: 17.04.2026 (Cuma)
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yenibağarası (1009. Sk., 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1020. Sk., 1008/1. Sk., 1014. Sk., 1011. Sk., 1010/2. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., Yenifoça Cd., 1018. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun - Yayla, Kösedere
Tarih: 17.04.2026 (Cuma)
Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yayla (Akdağ Küme Evleri), Kösedere
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaburun - Eğlenhoca
Tarih: 17.04.2026 (Cuma)
Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Eğlenhoca
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARŞIYAKA - Yamanlar, Sancaklı
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Yamanlar (Yamanlar Küme Evleri, Karagöl Yolu Küme Evleri), Sancaklı (Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köy Yolu, Sancaklı Köyü)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA - Bahçelievler
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Bahçelievler (1851/14. Sk., 1851/15. Sk., 1851/16. Sk., 1851/7. Sk., 1851/8. Sk., 1851/10. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 1851/11. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA - Bahçelievler
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Bahçelievler (1851/10. Sk., 1851/11. Sk., 1851/4. Sk., Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
KEMALPAŞA - Bayramlı, Kamberler, Yenikurudere
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Bayramlı (Bayramlı Yolu Küme Evleri, Bayramlı Köyü İç Yolu), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (Yenikurudere Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KEMALPAŞA - Kuyucak, Yenmiş, Ansızca
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Kuyucak (Kuyucak Yolu Küme Evleri), Yenmiş, Ansızca (Ansızca Köy Yolu, Ansızca Köyü Yolu, Ansızca Köyü İç Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
KİRAZ - Sarıkaya, Altınoluk, Çayağzı, Karaburç
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri), Altınoluk (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Saraçlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, Altınoluk Yolu, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu), Çayağzı (Cenikli, Gelinalan Sk., Tekke Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Kemercik, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., Kızıltarla Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENDERES - Kuyucak
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:15 - 15:00 - Süre: 5 Saat 45 Dakika
Konum: Kuyucak (Menderes Orhanlı Yolu Sk., Aski Köy Küme Evleri, 7754. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES - Akçaköy, Görece Cumhuriyet, Dereköy, Barbaros
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Akçaköy (7205 Akçaköy Sk., 7211. Sk., 7207. Sk., 7206. Sk., 7213/1. Sk., 7203. Sk., 7202. Sk., 7215. Sk., 7214. Sk., 7204. Sk., 7210. Sk., 7209. Sk., 7208. Sk., 7200. Sk., 7213. Sk.), Görece Cumhuriyet (303. Sk.), Dereköy (Merkez Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk., Dereköy Cd., 812. Sk., 808. Sk., 807. Sk., 805. Sk., 804. Sk., 803. Sk., 802. Sk., 800. Sk., 806. Sk., 800/1. Sk., 802/1. Sk., 801. Sk., 852. Sk., 850. Sk., Pirentepe Küme Evleri, 851/1. Sk., 851. Sk., 857. Sk., 856. Sk., 809. Sk.), Barbaros (365/1. Sk., Çevre Yolu, 439. Sk., 437. Sk., 408. Sk., 389. Sk., 404. Sk., 452. Sk., 388. Sk., 384/1. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 368. Sk., 345. Sk., 341/2. Sk., 344. Sk., 346. Sk., 326. Sk., 340. Sk., 322. Sk., 310. Sk., Kuva-i Milliye Cd., 434. Sk., 384. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 380. Sk., 378. Sk., 374. Sk., 373. Sk., 369/1. Sk., 367. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 364. Sk., 363. Sk., 362. Sk., 361. Sk., 328. Sk., 327. Sk., 325. Sk., 324. Sk., 321. Sk., 428. Sk., 363/1. Sk., 437/1. Sk., 369. Sk., 387. Sk., 370. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES - Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Oğlananası Atatürk (7040. Sk., 7027/2. Sk., 7053/1. Sk., 7079. Sk., İkinci İnönü Zaferi Cd., Park Sk., 7029. Sk., 7032. Sk., 7025/2. Sk., 7025/1. Sk., 7051. Sk., 7047. Sk., 7045. Sk., 7058, 7078. Sk., 7074. Sk., Koyun Ahılı Küme Evleri, 7075. Sk., 7044. Sk., 7023/3. Sk., 7025. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7023/1. Sk., 7023/2. Sk., 7023/4. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7035. Sk., 7060. Sk., 7054. Sk., 7046. Sk., 7048. Sk., 7050. Sk., 7052. Sk., 7080. Sk., Batak Küme Evleri, Fevzi Çakmak Cd., Menderes Cd., 7056. Sk.), Oğlananası Cumhuriyet (7005. Sk., Nergizlik Küme Evleri, 7034. Sk., 7041/3. Sk., 7033/2. Sk., 7007. Sk., 7006/1. Sk., 7033. Sk., 7043. Sk., 7041/2. Sk., 7041/1. Sk., 7041. Sk., 7030. Sk., 7018. Sk., 7006. Sk., 7004. Sk., 7003. Sk., 2. Çıkmaz Sk., 1. Çıkmaz Sk., 7033/3. Sk., 7033/1. Sk., Egemenlik Cd.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES - Karakuyu, Çakaltepe
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Karakuyu, Çakaltepe
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENEMEN / İZMİR - Kasımpaşa, Mermerli
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Kasımpaşa (Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk.), Mermerli (Pekenti Yolu Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENEMEN / İZMİR - Gölcük, Yeşil Pınar, İncirli Pınar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Gölcük (442. Sk., 441/1. Sk., 441. Sk., 440. Sk., 439/3. Sk., 438. Sk., 435. Sk., 433. Sk., 431. Sk., 430. Sk., 429. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 426. Sk., 424. Sk., 420. Sk., 419/1. Sk., 419. Sk., 9417. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 414. Sk., 318. Sk., 134. Sk., 320 319. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 439/2. Sk., 9422. Sk., 9421. Sk., 9418. Sk., 9413. Sk., 9412. Sk., 9411. Sk., 9409. Sk., 9408. Sk., 9403. Sk., 9402. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 445. Sk., 444. Sk., 441/2. Sk., Turgut Özal Blv., 9439. Sk., 9437. Sk., 9434. Sk., 9432. Sk., 9425. Sk.), Yeşil Pınar (9310. Sk., 9309. Sk., 9308. Sk., 9307. Sk., 9306. Sk., 9305. Sk., 9304. Sk., 9302. Sk., 9301. Sk., 336. Sk., 322. Sk., 321. Sk., 317. Sk., 316. Sk., 314/1. Sk., 314. Sk., 311/3. Sk., 305/1. Sk., 302/1. Sk., Asarlık Viyadüğü, 9312/1. Sk., 9313. Sk., 9303. Sk., 335. Sk., 340. Sk., 333. Sk., 372/1. Sk., 9306/3. Sk., 9312. Sk., 323. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd., 9311. Sk., 9423. Sk., 9315. Sk., 338. Sk., 343. Sk., 342. Sk., 324. Sk., 337. Sk., 9311/1. Sk., 9311/4. Sk., 326. Sk., 105/2. Sk.), İncirli Pınar (131. Sk., 130. Sk., 129/3. Sk., 129/2. Sk., 129/1. Sk., 129. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
NARLIDERE / İZMİR - Ilıca
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ilıca (Baraj Yolu Sk., Zeytin Sk., Yaşam Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ / İZMİR - Birgi, Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Birgi (Karataş Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri, Umurbey Cd., İrimağzı Küme Evleri), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri, Topçukuyu Küme Evleri), Gerçekli, Küçükavulcuk (Küçükavulcuk Küme Evleri, Büyükavulcuk Yolu), Ocaklı
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR - Mescitli, Ovakent, Bademli
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Köleoğlu Küme Evleri, Dutlukuyu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu), Bademli
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEFERİHİSAR / İZMİR - Orhanlı, Kavakdere
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:15 - 15:00 - Süre: 5 Saat 45 Dakika
Konum: Orhanlı (7007. Sk., 7008. Sk., 7006. Sk., 7005. Sk., 7003. Sk., 7002. Sk., 7001. Sk., Hayıtlıçukur Sk., 7101. Sk., 7109. Sk., 7211. Sk., 7218. Sk., Ortamahalle Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar Cd., Karabalçık Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Damyanı Sk., 7217. Sk., 7216. Sk., 7214. Sk., 7212. Sk., 7209. Sk., 7208. Sk., 7203. Sk., 7112, 7110. Sk., 7108. Sk., 7107. Sk., 7106. Sk., Sarnıç Küme Evleri, Temese Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Çamlık Küme Evleri, 7207. Sk., 7206. Sk., 7210. Sk., 7205. Sk., 7004. Sk., Büyükbahçe Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, 7111. Sk., Uzundere Küme Evleri, Gökçetepe Sk., Tarımsal Orhanlı Cd., Değirmen Boğazı Küme Evleri, Avaros Sk., 7204. Sk., 7202. Sk., 7105. Sk., 7104, 7102. Sk., 7027. Sk., 7026. Sk., 7025. Sk., 7024. Sk., 7023. Sk., 7021. Sk., 7020. Sk., 7019. Sk., 7018. Sk., 7017. Sk., 7016. Sk., 7015. Sk., 7014. Sk., 7013. Sk., 7012. Sk., 7011. Sk., 7010. Sk., 7009. Sk.), Kavakdere (Kavakdere Yolu Küme Evleri, Kavakdere Cd., Orhanlı)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
SELÇUK / İZMİR - Şirince
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 Saat 30 Dakika
Konum: Şirince (206. Sk., 214. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
TİRE / İZMİR - Işıklar
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Işıklar
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
TORBALI / İZMİR - Türkmenköy
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Türkmenköy (215. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR - Özbey, Kaplancık
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Özbey (4034. Sk., 4056. Sk.), Kaplancık
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR - Ertuğrul
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Ertuğrul (Mithatpaşa Cd., Hükümet Cd., Cumhuriyet Cd., 3023. Sk., 3002. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
URLA / İZMİR - Atatürk
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Atatürk (2200. Sk., 2179/1. Sk., 2217. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2189. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.