Bu dağ 2 bin 500 yıldır kendi kendine kesintisiz yanıyor: Türkiye'de ama kimse bilmiyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Yanartaş'ta kayalıkların arasından sızan metan gazı, en az 2 bin 500 yıldır sönmeksizin yanıyor. Karada keşfedilmiş en büyük abiyojenik metan çıkışı olan bu alevler kışın daha da güçleniyor; antik çağda denizcilere fener görevi gördü, Kimera efsanesine ilham verdi. Bugün ziyaretçiler aynı alevlerde çay demleyip sucuk pişiriyor.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyünün yakınlarında bir dağın yamacı en az 2 bin 500 yıldır kesintisiz yanıyor. Yanartaş olarak bilinen bu doğa harikasında kayalıkların arasından sızan metan gazı, bir düzineye yakın alevi sürekli canlı tutuyor. Bugüne kadar karada keşfedilmiş en büyük abiyojenik metan çıkışı olma özelliğini taşıyan bu alevler, dünyanın en eski doğal ateşlerinden biri.

Alevlerin ilginç bir özelliği de kışın daha güçlü yanması. Bu, yeraltı sularının basıncı ve atmosfer basıncındaki değişimlerin gaz akışını artırmasından kaynaklanıyor. Dünyadaki benzer doğal gaz sızıntılarında da görülen bu durum, Yanartaş'ı kış aylarında daha etkileyici bir manzaraya dönüştürüyor. Üstelik bu alevler, yakılmaya ihtiyaç duyan başka doğal ateşlerin aksine hiç sönmeden, kendiliğinden yanmaya devam ediyor.

DENİZCİLERİN PUSULASI, YÜRÜYÜŞÇÜLERIN OCAĞI

Yanartaş yüzyıllar boyunca denizciler için doğal bir fener görevi gördü. Denizden görülebilen alevler, gemicilerin rotalarını belirlemesinde bir referans noktasıydı. Bugün ise dağın yamacına tırmanan doğaseverler bu alevlerin üzerinde çay demliyor, sucuk pişiriyor.

5 bin metrekarelik bir alana yayılan alevler, çoğunluğu metan ve hidrojenden oluşan yanıcı gaz karışımıyla besleniyor. Bu gaz, yer kabuğunun derinliklerinden kayalıklardaki çatlaklardan yüzeye ulaşıyor.

KİMERA EFSANESİNİN DOĞDUĞU YER

Antik kaynaklara göre bu sönmeyen alevler, mitolojinin en tuhaf yaratıklarından biri olan Kimera efsanesine ilham verdi. Aslan gövdeli ve başlı, sırtından bir keçi başı yükselen, kuyruğu yılan başıyla sonlanan ve ağzından ateş püskürten bu efsanevi yaratığın hikayesi, Yanartaş'ın hiç sönmeyen alevlerinden doğmuş.

Yanartaş bugün Antalya'nın en özgün doğa noktalarından biri olarak hem yerli hem yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

