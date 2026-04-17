Türkiye’nin formülü komşuda tuttu: Raf ömrü uza uza bitmiyor

Türkiye'nin özellikle son yıllarda Trabzon hurması üretiminde ve sanayisinde gerçekleştirdiği atılım komşu coğrafyalarda yankı bulmaya devam ediyor. Meyveyi katma değerli bir ürüne dönüştürme konusunda Denizli Honaz merkezli yürütülen başarılı çalışmalar Azerbaycanlı üreticiler için dönüm noktası oldu.

Yıllardır hasat ettikleri ürünü yalnızca taze olarak piyasaya süren Azerbaycan tarım sektörü artık Türkiye’den ihraç edilen kurutma teknolojileriyle kalkınmayı hedefliyor.

HONAZ’IN ASKI YÖNTEMİ AZERBAYCAN’DA YÜKSELİYOR

Denizli’nin Honaz ilçesinde uygulanan ve dünyaca ünlü bir gurme lezzet haline gelen askıda doğal kurutma tekniği Azerbaycanlı heyetler tarafından yerinde incelendi. Taze meyveye göre çok daha yüksek ekonomik getiri sağlayan bu yöntem sayesinde Azerbaycan sokaklarında da modern kurutma tesisleri ve sergiler kurulmaya başlandı.

Türk üreticilerin deneyimlerini aktardığı bu süreç meyvenin sadece bir tarım ürünü olmaktan çıkıp küresel bir marka haline gelmesine olanak tanıyor.

DÜŞÜK FİYATLI SATIŞ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Geçmiş yıllarda ürünün büyük bir bölümünü düşük bedellerle çevre ülkelere gönderen Azerbaycanlı üreticiler Türkiye’den aldıkları teknik destekle raf ömrünü uzatmayı başardı.

Meyveyi işleyerek paketli ve katma değerli hale getiren yeni strateji sayesinde Azerbaycan tarım sektörü Avrupa pazarlarında daha rekabetçi bir konuma yükseliyor. Bu değişim taze meyve satışındaki fiyat baskısını kırarken üreticinin gelir düzeyini de yukarı çekiyor.

Kimse yüzüne bakmıyor: Kilosu 650 TL'den kapış kapış satılıyor

TÜRK MÜHENDİSLER DANIŞMANLIK YAPIYOR

İş birliği süreci sadece kurutma teknikleriyle sınırlı kalmayıp üretim aşamasına da yansıyor. Azerbaycan’da yeni tesis edilen bahçelerde Türkiye’nin yüksek verim sağlayan fidan türleri ve modern sulama sistemleri kullanılıyor.

Türk ziraat mühendislerinin danışmanlık hizmeti verdiği bu projeler iki ülke arasındaki tarımsal bağı güçlendirirken Azerbaycan topraklarında adeta bir Türk tarım ekolü oluşturuyor.