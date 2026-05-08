Baba ile oğlunu katledip anneyi ağır yaralamıştı! Caniden mahkemede skandal sözler

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki tüpçü dükkanında çalışan Göksal Uslu (36), geçen yıl 10 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın (45) Terzialiler Mahallesi'nde oturduğu apartmanın ikinci katındaki evine gitti.

Birlikte alkol aldıkları belirtilen Uslu ile Aşgın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken Uslu, mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a (12) saldırdı. Uslu, baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin Acar'ı (44) ise aynı bıçakla ağır yaraladı.

Muğla'da dehşet! Baba ile oğlu öldürdü, şüphelinin kaçma anı kamerada

SANIĞIN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturmanın ardından Göksal Uslu hakkında Menderes ve Kıvanç Aşgın'ı, 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Nesrin Acar'ı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Uslu'nun çıkan tartışmada Menderes Aşgın'ı bıçakla öldürdüğü, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen oğlu Kıvanç Aşgın'ı da engelleyip bıçakladığı kaydeildi.

Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Göksal Uslu, öldürülen Menderes Aşgın ve oğlunun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Aynı olayda yaralanan Nesrin Acar ise duruşmaya katılmadı.

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

Duruşmada savunma yapan sanık Göksal Uslu, soruşturma aşamasındaki itiraflarını reddederek, olay günü eve alkol almak için çağrıldığını belirterek, "Polisteki ifadelerimi baskı altında verdim, onlar doğru değildir. Ben eve girdiğimde Menderes ve Kıvanç zaten yerde kanlar içinde yatıyordu. Kapıdan girer girmez Nesrin Acar bana bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında bıçağı elinden aldım ve ikametten ayrıldım. Benim onlarla bir husumetim yoktu" diye konuştu.

Cinayetlerle bir ilgisi olmadığını savunan Uslu, ağır yaralanan Nesrin Acar ile olay tarihi öncesinde 3 yıldır ilişkileri olduğunun öne sürüp, "Menderes bunu bilmiyordu. Hatta Nesrin birkaç kez bana 'Menderes'i öldürelim' demişti ama ben ciddiye almamıştım. Evin kirasını bile ben ödüyordum" dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK

Şikayetçi avukatı Sibel Polat, sanığın beyanlarının çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek, Nesrin Acar'ın da sanık olarak yargılanması gerektiği yönündeki talebini tekrar etti.

Mahkeme heyeti, sanık Göksal Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve olay gününe ait HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)