Megakent İstanbul nisan yağmurlarıyla bir nebze serinlese de barajlardaki tablo korkutucu boyutlara ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani (İSKİ) tarafından paylaşılan son veriler su rezervlerindeki artışın kaplumbağa hızıyla ilerlediğini ve kuraklık riskinin kapıda beklediğini tescilledi.

Yılbaşından bu yana metrekareye düşen 390 kilogramlık yağış bile barajları doldurmaya yetmedi.

GRAFİKLER YATAY SEYREDİYOR ARTIŞ YOK DENECEK KADAR AZ

İSKİ kayıtlarına yansıyan rakamlar İstanbul'un su rezervlerindeki durağanlığı gözler önüne seriyor. 15 Nisan tarihinde yüzde 70,34 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı takip eden günlerde yerinde saydı. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde yüzde 70,36 seviyesinde çakılı kalan veriler cumartesi günü açıklanan rakamla ancak yüzde 70,39 seviyesine yükselebildi. Bu küçük oynamalar devasa kentin su ihtiyacı karşısında uzmanlar tarafından yetersiz olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (18 NİSAN 2026)

Ömerli Barajı: %92,63

Darlık Barajı: %86,8

Elmalı Barajı: %91,04

Terkos Barajı: %56,98

Alibey Barajı: %67,47

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,7

Istrancalar Barajı: %46,7

Kazandere Barajı: %61,4

Pabuçdere Barajı: %60,84

SON ON YILIN EN KRİTİK EŞİĞİ GEÇİLİYOR

İstanbul’un su karnesi geçmiş yıllarla kıyaslandığında tehlikenin boyutu daha net anlaşılıyor. Bundan sadece 5-6 yıl önce yüzde 90 seviyelerinde seyreden doluluk oranları bugün yüzde 70 barajını geçmekte zorlanıyor.

İSKİ son durumu paylaştı: Milimetrik kımıldama bile yok

DIŞ KAYNAK TAKVİYESİ KENTİN CAN SİMİDİ OLDU

Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü aşan İstanbul'da mevcut barajlar tek başına ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Şehrin susuzluktan kavrulmasını engelleyen tek unsur ise Melen ve Yeşilçay hatlarından yapılan takviyeler oldu. Bu hatlar üzerinden şehre pompalanan 267 milyon metreküplük su desteği olmasaydı megakent bugün çoktan ağır bir susuzluk kriziyle karşı karşıya kalacaktı.

“BARAJLAR TAM DOLU OLSA BİLE İSTANBUL’A YETMİYOR”

Prof. Dr. Meriç Albay’ın paylaştığı veriler, İstanbul’un su geleceğine dair çarpıcı tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Kente yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküp su gerektiğini vurgulayan Albay, mevcut baraj kapasitesinin bu ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığını belirtiyor. Hızlı kentleşmenin su havzalarını giderek daralttığına da dikkat çekiyor.

Öte yandan kar yağışlarının azalmasıyla birlikte akarsuların debisinin düşmesi, barajların beslenmesini zayıflatan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, su verimliliğini ciddi şekilde etkiliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir göstergedir. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, su rezervlerinin güncel durumunu ortaya koyar. İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılırken bu veri esas alınır.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Doluluk oranı, barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye bölünmesiyle hesaplanır. Ortaya çıkan sonuç yüzdeye çevrilerek ifade edilir.

Örneğin toplam kapasitesi 500 milyon metreküp olan bir barajda 250 milyon metreküp su bulunuyorsa doluluk oranı yüzde 50 olarak hesaplanır. Bu veriler düzenli ölçümlerle güncellenir ve kamuoyuyla paylaşılır. (AA)