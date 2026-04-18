Şişli'de yangın paniği!

Şişli’de beş katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinin bacasında yangın çıktı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Dr. İsmet Öztürk Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın giriş katındaki iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

ÜST KATLARI DUMAN KAPLADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesiyle üst katları duman kaplarken, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Bacada çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. (DHA)