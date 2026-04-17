Tekirdağ'daki yangın kontrol altına alındı
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyeye ait atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Pınarça Mahallesi'nde Çerkezköy Belediyesi'ne ait açık alanda bulunan atık depolama alanında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yükselen siyah dumanlar çevre mahallelerden de görüldü.
2 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. (DHA)
