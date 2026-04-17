Kadıköy İskelesi'nde yolcu teknesi yangını

İstanbul Kadıköy İskelesi'nde bağlı bulunan bir yolcu teknesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Kadıköy-Karaköy hattında sefer yapan 42 metre uzunluğundaki 'B.KAÇKAR' isimli yolcu teknesinde meydana geldi. Tekne iskelede bağlı olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makine dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayın kıyıda ve iskele yakınında olması nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, Kıyı Emniyeti botları da denizden destek verdi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yangın sırasında teknede yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler teknenin diğer kısımlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından teknede soğutma işlemi yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)