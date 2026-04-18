Fatih'te park halindeki araç alev alev yandı

Fatih'te park halindeki araç alev alev yandı
İstanbul Fatih'te park halindeki hafif ticari bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken tamamen kullanılamaz hale geldi. Metal yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Fatih’te park halinde bulunan hafif ticari bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm aracı sardığı olayda, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevler tüm evi sardı! Evde yalnız olan 2 çocuğu komşuları kurtardıAlevler tüm evi sardı! Evde yalnız olan 2 çocuğu komşuları kurtardı

Olay, saat 20.30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Münif Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 DRV 140 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek tüm aracı kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

YANGIN ANI KAMERADA

Söndürme çalışmalarının ardından tamamen yanarak metal yığınına dönen hafif ticari araç kullanılamaz duruma geldi. Aracın alev alev yandığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. (DHA)

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Nevşehir’de karanfil bırakıldı
Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Nevşehir’de karanfil bırakıldı
Hatay fırtınaya teslim!
Hatay fırtınaya teslim!