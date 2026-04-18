Fatih'te park halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Fatih’te park halinde bulunan hafif ticari bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm aracı sardığı olayda, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Münif Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 DRV 140 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek tüm aracı kapladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

YANGIN ANI KAMERADA

Söndürme çalışmalarının ardından tamamen yanarak metal yığınına dönen hafif ticari araç kullanılamaz duruma geldi. Aracın alev alev yandığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. (DHA)