Alevler tüm evi sardı! Evde yalnız olan 2 çocuğu komşuları kurtardı

Yayınlanma:
Antalya’da 2 katlı müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. O sırada evde yalnız bulunan 10 yaşındaki Lema ve 7 yaşındaki Tena Abit kardeşler, kapıyı kırarak içeri giren komşular tarafından kurtarıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında, Abit ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

10 yaşındaki Lema Abit ve 7 yaşındaki Tena Abit'in yangın sırasında evde yalnız oldukları öğrenildi. Durumu fark eden komşular, kilitli olan dış kapıyı kırarak içeri girdi ve iki kardeşi evden çıkardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm evi saran alevler, yandaki eve de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KIZ KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Evinin yandığını öğrenen baba Ahmet Abit olay yerine gelirken, dumandan etkilenen iki kardeş tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev ve 1 araç da zarar gördü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

