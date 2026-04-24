Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine jet iddianame! İşte Kadayıfçıoğlu ve Kalaycıoğlu'na istenen cezalar

Ümraniye’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı. Alaattin Kadayıfçıoğlu için müebbet, Aleyna Kalaycıoğlu için azmettirmeden müebbet, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında yer aldığı bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, toplam 9 şüpheli hakkında dava açıldı. Aleyna Kalaycıoğlu için “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası istendi. Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet hapis ile birlikte 1 yıl 3 ay ek hapis talep edildi. Ünlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu’na ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, şarkıcı İzzet Yıldızhan için “suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

