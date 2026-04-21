Son Dakika | MHP Ardahan İl Teşkilatı da feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığı görevine Sevim Köseliören'in atandığını duyurdu.

Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, fesih ve atama kararının parti tüzüğünün ilgili maddelerine dayandırıldığı belirtildi. Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır."

MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şu şekildedir: