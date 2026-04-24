Iğdır'da bir kişi tarlasında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Iğdır'ın Koçkıran köyünde yaşanan olayda, tarlasını sulamaya giden bir kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Köy sakinlerinden Erdal Aygan, tarlasında sulama yaptığı esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu fark edip yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, başından vurulan Erdal Aygan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil toplama çalışması başlattı. Erdal Aygan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. (AA)