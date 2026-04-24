Mika Raun tahliye oldu! İlk açıklama videolu geldi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Mika Raun, tahliye oldu. Cezaevinden çıkan fenomenden videolu açıklama geldi.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında 31 Ocak 2026 tarihinde tutuklanmıştı.

Savcılık ifadesinde, Amsterdam'da yasaklı madde kullandığını itiraf eden Mika Raun'un test sonuçları da pozitif çıkmıştı.

Öte yandan Nisan 2026’da hazırlanan yeni iddianamede, geçmiş paylaşımları nedeniyle “cinsiyet farklılığı üzerinden aşağılama” suçlamasıyla da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

"BU SÜREÇ BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mika Raun, tahliye edildiğini duyurdu. Videolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Merhabalar, nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Ben çok şükür çok iyiyim. Bu süreçte de yanımda olan, merak eden herkese çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı okuyorum.
  • Bir merhaba demek istedim size, iyi olduğumu söylemek istedim. Çünkü çok fazla mesaj vardı: 'Nasılsın? Ne oldu? Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Neler oldu? Neredesin?' Evimdeyim çok şükür, ailemleyim, ailemle vakit geçiriyorum. Biliyorsunuz uzun bir süre burada değildim. Hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bir süre uzak kalmam gerekti.
  • Size şöyle söylemek isterim; bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, dinlendim, düşündüm. Çok şükür, şu an çok iyiyim. Şimdi yanınızdayım, yeni başlangıçlara niyet ediyorum. Sizi çok özledim. Siz de beni çok özlediniz bunu biliyorum, duygularımız karşılıklı. Ama sizi çok özledim yani kelimelerim yetmiyor, çok özledim.
  • Mika'nız evinde. Böyle size kısa bir merhaba demek istedim. Merak eden, soran mesajlarınız için, her şey için, yanımda olan herkese binlerce kez çok şükür, binlerce kez teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

