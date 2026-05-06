ASKİ tarafından paylaşılan 6 Mayıs 2026 tarihli güncel raporlar, Başkent'in su rezervlerinde geçen seneye oranla büyük bir toparlanma yaşandığını gösterdi.

Ankara barajlarındaki genel doluluk seviyesi 5 Mayıs’ta yüzde 42,65 olarak kayıtlara geçmişti. Bugün paylaşılan son verilerle birlikte bu rakam yüzde 42,98 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı günlerinde doluluk oranının yüzde 28,38 bandında seyretmesi, aradaki farkı net bir şekilde ortaya koydu.

KULLANILABİLİR SU ORANI YÜKSELİŞTE

Kentin kullanımına sunulan aktif doluluk oranında da günlük artış eğilimi devam ediyor. 4 Mayıs’ta yüzde 35,67 olan bu oran, dün yüzde 35,97'ye, bugün ise yüzde 36,34'e çıktı. Uzmanlar, küçük gibi görünen bu günlük artışların birleşerek barajları her geçen gün daha güvenli bir noktaya taşıdığını belirtiyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 6 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77.46

Çamlıdere Barajı: %37,02

Çubuk 2 Barajı: %70,98

Eğrekkaya Barajı: %77,12

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %65,18

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.54

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

İKİ BARAJDA KAPASİTE TAMAMEN DOLDU

Hizmet veren su kaynakları arasında Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak kapasitelerini tamamladı. Peçenek ve Türkşerefli barajlarındaki düşük seyir genel ortalamayı biraz aşağıda tutsa da kentin ana rezervlerindeki durumun umut verici olduğu ifade ediliyor.

2026 VERİLERİ REKORA GİDİYOR

Yılbaşından itibaren baraj havzalarına akan su miktarı, geçen yılı katlayarak devam ediyor. Şubat ayında barajlara giren su 15 milyon metreküpten 236 milyon metreküpe çıkarken, Nisan ayında da benzer bir tabloyla 159,9 milyon metreküplük bir giriş kaydedildi.

Mayıs ayı da bu hareketli tabloya dahil oldu. Geçen yıl Mayıs ayının tamamında havzalara 34,8 milyon metreküp su girmişken, bu yıl sadece ilk 6 günde 17 milyon 855 bin metreküpten fazla su girişi sağlandı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.