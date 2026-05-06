İstanbul barajlarında Nisan ayı boyunca etkili olan yağışlar, kentin su rezervlerinde beklenen büyük yükselişi sağlamaya yetmedi. Megakent yağmurlu bir ayı geride bıraksa da su seviyeleri istenen noktaya ulaşamadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 6 Mayıs 2026 tarihli güncel verileri, su kaynaklarındaki durumun hassasiyetini koruduğunu gösterdi.

Bahar yağışlarının devam etmesine rağmen barajlardaki değişim oldukça sınırlı kaldı. 23 Nisan tarihinde yüzde 70,9 olan doluluk oranı, 4 Mayıs'ta yüzde 71,7’ye, 5 Mayıs’ta ise yüzde 71,76 seviyesine yükseldi. Bugün açıklanan son verilere göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,81 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (6 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %94,95

Darlık Barajı: %90,07

Elmalı Barajı: %94,9

Terkos Barajı: %58,73

Alibey Barajı: %67,38

Büyükçekmece Barajı: %56,65

Sazlıdere Barajı: %46,05

Istrancalar Barajı: %47,64

Kazandere Barajı: %59,39

Pabuçdere Barajı: %60,12

BEKLENEN YÜKSELİŞ GERÇEKLEŞMEDİ

İstanbul, Nisan ayını son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesiyle tamamladı. Uzmanlar, geçen yıl yaşanan olağanüstü kuraklık bir kenara bırakıldığında dahi, mevcut oranların tarihsel ortalamaların oldukça gerisinde seyrettiğine dikkat çekiyor. Yağışların baraj havzalarına düşme hızının, kentin yüksek tüketim hızıyla yarışamadığı vurgulanıyor.

MELEN VE YEŞİLÇAY DESTEĞİ

Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü aşan İstanbul'da, yerel barajların bu yükü tek başına taşıyamayacağı belirtiliyor. Yağışlara rağmen baraj doluluklarının yavaş seyretmesi, dış kaynaklardan sağlanan suyun önemini artırdı.

Melen ve Yeşilçay hatlarından sağlanan milyonlarca metreküplük desteğin hayati önemde olduğunu ifade eden uzmanlar, bu hatlar üzerinden gelen su akışı olmaması durumunda kentin su tablosunun çok daha karamsar bir noktada olabileceği uyarısında bulunuyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.