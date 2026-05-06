Kuşadası’nda zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir eve sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda İ.M. (37) ve M.Ö. (40), gözaltına alındı.

EVDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Aynı zamanda, polis ekiplerinin evde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 22 kilogram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 200 kenevir tohumu, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ve 60 tabanca fişeği ele geçirildi.

30 ilde narkotik operasyonu! 122 kişi tutuklandı: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)