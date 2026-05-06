İzmir’de dev kaçakçılık operasyonu! Son 5 yılın en yüksek miktarı ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı 1 milyon 850 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 70 bin paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik Bornova ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi.
ELE GEÇİRİLEN MİKTAR SON 5 YILIN EN YÜKSEĞİ OLDU
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen miktarın İzmir'de son 5 yılda yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. (AA)