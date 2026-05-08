YÖK'ün aklı başına 38'inci vakadan sonra geldi: Tacizci hoca hakkında karar verildi

Çanakkale’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Dr. O.S. hakkındaki yıllardır süregelen taciz iddiaları nihai karara bağlandı. Onlarca öğrencinin şikâyetine ve defalarca alınan uzaklaştırma kararlarına rağmen her seferinde görevine dönmeyi başaran O.S., Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından meslekten ihraç edildi.

TACİZCİ HOCA BÖYLE DEŞİFRE OLDU

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, G.N.İ.’nin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusuyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Dr. O.S.'nin taciz iddiaları deşifre oldu.

Uzaktan eğitim döneminde okulda ders verme bahanesiyle G.N.İ.’yi odasına davet eden O.S.’nin, genç kıza psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyleyerek özel hayatına dair sorular sorduğu belirtildi. İddianameye yansıyan detaylarda O.S.'nin, "Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" diyerek açıkça tacizde bulunduğu kaydedildi.

Bu teklif karşısında korkuya kapılarak odadan ayrılan öğrenciyi, daha sonraki günlerde de elini omzuna atarak ve mezuniyet balosu üzerinden sorular sorarak taciz etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

YÖK'ÜN AKLI BAŞINA 38'İNCİ VAKADAN SONRA GELDİ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Dr. O.S.’nin taciz dosyası oldukça kabarık. Şüphelinin 2018 ve 2019 yıllarında da benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ve o dönemde tacize maruz kalan tam 38 kız öğrencinin şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.

Bu süreçte hakkında uzaklaştırma kararı verilen ancak 3 kez görevine iade edilen O.S., üniversitedeki mesaisine devam etti.

Üniversite yönetiminin 4'üncü kez açığa aldığı hoca hakkında derinlemesine inceleme başlatan YÖK, geçtiğimiz hafta yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak O.S.’nin cinsel taciz suçlamasıyla üniversiteden ilişiğinin kesilmesine karar verdi.