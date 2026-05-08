Kadınları kullanıp çiftçileri tuzaklarına düşürdüler: Engelli çocuğu bile darbettiler!

Bursa’da çiftçileri hedef aldığı öne sürülen tefecilik ve yağma çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

KADINLARI KULLANARAK BORÇLANDIRDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, kıraathane görünümündeki mekanlarda yasa dışı kumar ortamı oluşturduğu belirlendi. Çetenin, özellikle bölgedeki çiftçileri hedef aldığı, kadınları kullanarak vatandaşları kumar masalarına yönlendirdiği ve yüksek miktarda para kaybetmelerine neden olduğu tespit edildi.

İddiaya göre kumarda borçlandırılan kişilere yüksek faizle para veren şüpheliler, mağdurlara zorla senet imzalattı. Borçlarını ödeyemeyen bazı kişilerin ise ofislerde alıkonulduğu, ölümle tehdit edildiği ve darbedildiği öne sürüldü.

BORCUNA KARŞILIK ENGELLİ ÇOCUĞU DARBETTİLER

Soruşturmada, baskı ve tehdit yoluyla çok sayıda mağdurun ev, arsa ve diğer mal varlıklarının çete üyelerinin üzerine geçirildiği belirlendi. Ayrıca borcunu ödeyemeyen bir kişinin özel gereksinimli çocuğunun da darbedildiği belrlendi.

Şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla tapuları farklı kişilerin üzerine devrettirdiği ve elde edilen paraları farklı hesaplara aktardığı tespit edildi.

ASKERDEYKEN YAKALANDI

Örgüt liderinin talimatıyla hareket ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 5 Mayıs’ta Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A.’nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin askerlik görevini yaptığı Amasya’da yakalanarak Bursa’ya getirildiği öğrenildi.

ÇETEYE AİT SUÇ ALETLERİ VE ZORLA İMZALATILAN SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ile borç kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda ele geçirildi.

Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Yenişehir Adliyesi’ne sevk edilecek. (DHA)