Bursa’da tefecilik operasyonu! 6 gözaltı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borç verip borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen kişileri ise darbedip ölümle tehdit ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Harekat polislerinin desteğiyle ilçede belirlenen adreslere bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Düzenlenen oıperasyonda, tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, şikayetçilere imzalatılan çok sayıda senet ve 2 ajandaya da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

