Mardin'de şüpheli valiz paniği: Bomba imha patlattı içinden giysi çıktı

Mardin Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi üzerindeki bir AVM girişinde, kaldırımda sahipsiz 2 valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER ÇEVREDE KUŞ UÇURTMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olası bir facianın önüne geçmek adına cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valizler için kontrollü patlatma kararı aldı. Hazırlıkların ardından valizler fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlatılan valizlerin içerisinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Çocuk parkında şüpheli valiz! Bomba imha ekipleri müdahale etti

Çevredeki vatandaşlar derin bir nefes alırken, polis ekipleri valizleri bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. (DHA)