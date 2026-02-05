Çocuk parkında şüpheli valiz! Bomba imha ekipleri müdahale etti

Kütahya’nın Dumlupınar Mahallesi’ne bağlı Akif Dede Caddesi’nde bulunan bir çocuk parkına bırakılan valiz panik yarattı. Şüpheli valizi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu haber verdi.

Kaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçti

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PATLATILAN VALİZDEN TAŞ PARÇALARI ÇIKTI!

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerine intikal eden bomba imha uzmanı, valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Valizin içerisinden çok sayıda taş parçası çıktı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR!

Polis ekipleri, valizi bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

DHA